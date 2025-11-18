La hostelería se despide de esta sidrería icónica asturiana: cierra a final de año dejando una huella imborrable

El histórico local de Villalegre (Avilés) pondrá fin a su actividad al finalizar el año. El sector hostelero ya ha iniciado los homenajes; ayer hubo una comida con la presencia de José Luis Álvarez Almeida.

La cuenta atrás ha comenzado: la sidrería Yumay, uno de los grandes templos de la hostelería en Avilés, cerrará sus puertas el 31 de diciembre. El motivo es la jubilación de sus dos propietarios, Justo García y Lola Sánchez. Por este motivo, el sector se ha volcado en reconocer su trayectoria con diversos actos.

Cierre de la sidrería Yumay en Avilés y jubilación de Justo García y Lola Sánchez

Los hosteleros asturianos despiden a los dueños de la sidrería de Villalegre, un establecimiento clave en la vida social de Avilés. En este sentido, el anuncio pone fecha y causa al final de una etapa muy significativa.

¿Cuándo cierra Yumay exactamente? La respuesta: el 31 de diciembre. Ese día, Justo García y Lola Sánchez se retirarán y el local bajará la persiana definitivamente. No es un cierre cualquiera.

Homenaje de la patronal de la hostelería y presencia de José Luis Álvarez Almeida

La estrategia oficial de despedida ya está en marcha: ayer fue el turno de varios de los fundadores de la patronal de la hostelería, germen de la actual Otea, que celebraron una comida en el establecimiento. El banquete contó con la presencia de José Luis Álvarez Almeida, el presidente del colectivo.

Claves del anuncio

Cierre: 31 de diciembre.

Motivo: jubilación de Justo García y Lola Sánchez.

Local: sidrería Yumay, en Villalegre (Avilés).

Homenaje: comida de fundadores de la patronal, germen de la actual Otea.

Asistencia: José Luis Álvarez Almeida, presidente del colectivo.

El ambiente fue de reconocimiento. Dado lo anterior, el sector subraya que el establecimiento ha sido mucho más que un negocio para Avilés.

Significado cultural del Yumay en Avilés según la patronal hostelera

El ovetense José Luis Álvarez Almeida destacó: “Justo y Lola demuestran como en muchas ocasiones que la hostelería no es solo un negocio: es el corazón de nuestra cultura e identidad”. Añadió que se reconoce su trabajo al llegar su momento de descanso tras sus “bodas de oro con la hostelería de Avilés y de Asturias”.

También subrayó la dimensión cultural del local: “La cocina de Lola, una guisandera de pro, atesora el sabor de lo auténtico, el alma de la tradición. Pero el Yumay es mucho más que una sidrería; se ha convertido en un verdadero centro cultural de Avilés”. Según el presidente, iniciativas como los Comensales de Honra, los Gastrónomos Predilectos de Honor o el Certamen Internacional del Jamón Ibérico Grande Covián evidencian que su empuje ha trascendido lo culinario.

Para situarse, estos son los datos clave del cierre:

Dato Detalle Fecha de cierre 31 de diciembre Motivo Jubilación de los propietarios Propietarios Justo García y Lola Sánchez Ubicación Villalegre (Avilés) Acto reciente Comida de fundadores con José Luis Álvarez Almeida

Vecinos y clientes ya se están despidiendo del local. Quien quiera rendir homenaje, mejor no lo deje para última hora.