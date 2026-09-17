Las pensiones de 2027 apuntan a subir más del 3% y estos serían los nuevos importes

La media provisional del IPC que cuenta para la revalorización ronda ya el 3,16%, aunque todavía faltan septiembre, octubre y noviembre para conocer el porcentaje definitivo.

Los pensionistas ya pueden hacerse una primera idea de cuánto podrían subir sus prestaciones en enero de 2027. Todavía no existe un porcentaje definitivo, pero los datos disponibles colocan la media provisional del IPC en torno al 3,16%. El fuerte repunte de la inflación en agosto, cuando el indicador adelantado alcanzó el 4,3%, ha elevado además las posibilidades de que la revalorización general de las pensiones contributivas termine superando el 3%.

La cifra es relevante porque las pensiones contributivas se actualizan cada año mediante una fórmula fijada por ley. En 2026 aumentaron un 2,7% con carácter general, mientras que para 2027 el resultado dependerá de cómo evolucione la inflación durante los tres meses que todavía faltan por incorporar al cálculo.

La media del IPC que cuenta para las pensiones ronda ya el 3,16%

La revalorización no se calcula utilizando únicamente el IPC de noviembre ni la inflación media de todo el año natural. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se actualizan según el valor medio de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. Esta fórmula fue introducida por la Ley 21/2021 para vincular las prestaciones a la evolución de los precios.

Para las pensiones de 2027, por tanto, cuentan las tasas comprendidas entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

Hasta el momento se conocen nueve referencias. Diciembre de 2025 cerró con una tasa interanual del 2,9%. En 2026 se registraron un 2,3% en enero y febrero, un 3,4% en marzo, un 3,2% entre abril y junio y un 3,6% en julio. El avance de agosto sitúa la tasa en el 4,3%.

La media de esos nueve valores es aproximadamente del 3,16%. Hay que tomarla como una referencia provisional porque el 4,3% de agosto es todavía el indicador adelantado del INE y porque faltan tres meses para completar la fórmula.

Qué tendría que pasar para que la subida termine por encima del 3%

Los datos disponibles permiten hacer un cálculo adicional. Si el 4,3% de agosto se confirma, las tasas de septiembre, octubre y noviembre tendrían que promediar aproximadamente más del 2,53% para que la media definitiva de los doce meses termine por encima del 3%.

Estos serían algunos escenarios orientativos:

Media del IPC entre septiembre y noviembre Revalorización aproximada resultante 2,5% 2,99% 3,0% 3,12% 3,5% 3,24% 4,0% 3,37%

Esto explica por qué una subida superior al 3% es actualmente un escenario plausible, aunque todavía no pueda darse por confirmada.

El último Panel de Funcas disponible antes de conocer el dato de agosto esperaba una inflación media del 3,2% en 2026 y una tasa interanual próxima al 3% al terminar el año. Esa previsión no equivale directamente a la fórmula de revalorización de las pensiones, pero sirve como referencia sobre la evolución prevista de los precios.

Cuánto cobraría un pensionista si la subida queda entre el 3% y el 3,4%

Para un pensionista que actualmente perciba 1.000 euros brutos al mes, una revalorización del 3% elevaría la prestación hasta 1.030 euros. Con una subida del 3,2%, pasaría a 1.032 euros y, si alcanzase el 3,4%, cobraría aproximadamente 1.034 euros.

En una pensión de 1.500 euros mensuales, los mismos porcentajes supondrían pasar a 1.545 euros, 1.548 euros o 1.551 euros respectivamente.

Quien cobre actualmente 2.000 euros recibiría 2.060 euros con una subida del 3%, 2.064 euros con un 3,2% y 2.068 euros si finalmente la actualización fuese del 3,4%.

Son cálculos brutos y orientativos. La cuantía neta que llegue a la cuenta bancaria también puede variar por las retenciones fiscales que correspondan a cada pensionista.

Las pensiones mínimas y no contributivas tendrán reglas adicionales en 2027

El porcentaje ligado al IPC no permite anticipar por sí solo cuánto aumentarán todas las prestaciones. Las pensiones mínimas y las no contributivas tienen además una senda específica de mejora establecida por la reforma de 2023.

Desde 2027, la pensión mínima contributiva de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo deberá alcanzar, si fuera necesario mediante un incremento adicional, el umbral de pobreza establecido para un hogar formado por dos adultos. Las pensiones no contributivas también siguen una senda propia vinculada al 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal.

Por eso, el porcentaje que finalmente resulte del IPC debe entenderse principalmente como la referencia para la revalorización general de las pensiones contributivas. Las cuantías mínimas y no contributivas deberán calcularse después aplicando sus reglas específicas.

El dato decisivo llegará cuando se conozca el IPC correspondiente a noviembre de 2026. Entonces estarán disponibles las doce tasas necesarias para calcular la revalorización que comenzará a aplicarse en enero de 2027.