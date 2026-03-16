Más de 570 gasolineras afectadas por una incidencia en Hacienda que frena el reparto de carburante

Hatta Energy, este viernes pasdado ha paralizado por completo su operativa por una incidencia informática en la sede electrónica de Hacienda.

Según la empresa, el bloqueo le ha impedido suministrar 11.323.100 litros de carburante a 571 gasolineras. La compañía sostiene que el golpe alcanza de lleno a las estaciones no abanderadas, que representan más del 40% del total en España. Al mismo tiempo, la patronal del sector denuncia inacción del Gobierno, alerta de caída de la demanda y calcula 180 millones de euros extra de recaudación por IVA.

¿Por qué Hatta Energy ha dejado de suministrar combustible a 571 gasolineras?

Hatta Energy, operadora al por mayor de derivados de petróleo, es decir, una empresa que suministra combustible a estaciones de servicio, asegura que ha tenido que detener toda su actividad este viernes. Según explica, el sistema habilitado en la sede electrónica de Hacienda no le permite presentar el Modelo 319, el formulario con el que debe declarar y pagar el IVA dentro del sistema de garantía del ingreso, el mecanismo que asegura ese abono ante la Administración. Sin ese trámite, la compañía no puede seguir despachando carburante.

La empresa añade que esta incidencia afecta a los operadores de hidrocarburos que no cuentan con la etiqueta de confiable del Ministerio de Hacienda. Hatta sostiene que presentó su expediente en tiempo y forma y que cumple con los requisitos legales, pero denuncia que el asunto sigue sin resolverse por parte de los responsables de la Agencia Tributaria en Galicia. Por eso considera que se está dificultando la libre competencia en el sector, un mercado donde, cuando falla la burocracia, el atasco deja de ser de papeles y pasa al surtidor.

¿Qué cifras deja el bloqueo y por qué preocupa al mercado de carburantes?

Las cifras que maneja la propia compañía ayudan a medir el tamaño del problema. Hatta se presenta como el cuarto operador de hidrocarburos en España y afirma que este viernes ha dejado de suministrar 11.323.100 litros de carburante. Además, defiende que su papel en la cadena de suministro es estructural y estratégico para el mercado minorista, especialmente en el segmento de estaciones independientes.

Dato clave Cifra o situación Litros de carburante no suministrados 11.323.100 Gasolineras afectadas 571 Peso de las estaciones no abanderadas en España Más del 40% Posición de Hatta Energy en el sector Cuarto operador de hidrocarburos Organismo que mantiene sin resolver el expediente, según la empresa Agencia Tributaria en Galicia

La compañía sostiene que el problema no se queda en una incidencia interna y que deja en el aire el suministro de las estaciones no abanderadas, es decir, las que operan sin una gran marca detrás. También asegura que intentó contactar sin éxito con el servicio informático de la AEAT y advierte de un riesgo real de desabastecimiento si la incidencia continúa. En ese escenario, apunta además a posibles daños económicos relevantes y a una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, esto es, una petición de indemnización por el mal funcionamiento de un servicio público.

¿Qué denuncia CEEES sobre el IVA, los precios y la caída de la demanda?

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, CEEES, ha cargado contra la inacción del Gobierno en plena crisis energética vinculada al conflicto en Oriente Próximo. Según la patronal, el Estado está ingresando 7 céntimos más de IVA por cada litro de combustible vendido, al pasar de 25 céntimos antes del conflicto a 32 céntimos ahora. Dicho de forma sencilla, mientras llenar el depósito aprieta cada vez más, la recaudación pública se estira bastante mejor.

CEEES calcula que esa recaudación extraordinaria asciende a 180 millones de euros solo por el mayor ingreso de IVA de los combustibles. Por eso reclama dos medidas de aplicación inmediata: un IVA del 10% para los carburantes de automoción y una rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos, IEH, el tributo específico que grava estos productos, compensada por una mayor entrada por IVA. La organización insiste en que las estaciones de servicio no se están beneficiando de esta situación y avisa de que el alza de precios ya está destruyendo demanda.

La patronal añade que, por primera vez desde el inicio del conflicto, ve señales claras de caída del consumo porque muchos ciudadanos están limitando sus desplazamientos al mínimo indispensable. También valora positivamente las medidas que estaría preparando el Ejecutivo para agricultores y transportistas, aunque recuerda que las pymes de las estaciones de servicio también están soportando el golpe económico. A su juicio, si no se bajan los impuestos de forma inmediata, el riesgo no es solo para el conductor, sino también para la viabilidad de muchas empresas del sector.

¿Qué pueden hacer ahora los conductores y las estaciones afectadas?

Para el lector, todo esto puede sonar a siglas, expedientes y formularios hasta que llega el momento de repostar y la gasolinera habitual no tiene suministro. Con la información disponible, la mejor respuesta pasa por moverse con algo de margen y confirmar la situación de cada estación antes de apurar el depósito.

Consultar si la estación habitual sigue recibiendo suministro, sobre todo si pertenece al grupo de gasolineras no abanderadas. Revisar alternativas cercanas si esa estación depende del producto suministrado por Hatta Energy. Seguir la información que vayan comunicando la propia estación, el operador y las organizaciones del sector mientras Hacienda resuelve la incidencia.

La clave, por tanto, está en la información inmediata. Si el bloqueo en la sede electrónica continúa, la tensión puede aumentar tanto para los conductores como para las pymes del sector. Y si se resuelve pronto, todo quedará en otro episodio de burocracia digital, que ya bastante tiene con marear al contribuyente como para meterse también en el depósito del coche.