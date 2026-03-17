Seguridad Social: los jóvenes entre 18 y 22 años podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital si cumplen estos requisitos

Jóvenes de 18 a 22 años podrán cobrar hasta 733,6 euros si son ex tutelados, huérfanos absolutos o víctimas de violencia, mientras que de 23 a 29 años deberán demostrar que ya viven independizados.

Ser joven en España se ha convertido en una misión casi imposible: alquileres por las nubes, sueldos que apenas dan para lo básico y la sensación de seguir en casa sin elegirlo. En este contexto, la Seguridad Social permitirá acceder al Ingreso Mínimo Vital desde los 18 años, con 733,6 euros mensuales para un solo adulto en 2026.

Requisitos de la Seguridad Social para que los jóvenes cobren el Ingreso Mínimo Vital

¿Quién puede solicitar esta prestación con tan solo 18 años? Solo quienes tengan entre 18 y 22 años y se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. En concreto, podrán pedir el Ingreso Mínimo Vital de forma individual si cumplen alguno de estos supuestos:

Ex tutelados: jóvenes que han vivido en centros de protección de menores y han estado bajo tutela pública en los tres años anteriores a cumplir los 18.

Huérfanos absolutos: jóvenes que viven solos y no forman parte de otra unidad de convivencia.

Víctimas de violencia o trata: mujeres mayores de edad que hayan sufrido violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual.

Para estos jóvenes, el Ingreso Mínimo Vital puede ser un salvavidas a la hora de salir del hogar familiar, y no es ninguna broma intentar independizarse con los precios actuales.

En 2026, la cuantía para un adulto solo será de 733,6 euros al mes. Hacienda y la Seguridad Social recuerdan que funciona como una «renta garantizada»: si el joven tiene otros ingresos bajos, el Ingreso Mínimo Vital cubrirá la diferencia hasta llegar a ese tope.

Emancipación juvenil, mercado del alquiler y diferencias en el acceso al Ingreso Mínimo Vital

Los datos del Consejo de la Juventud de España sitúan la tasa de emancipación juvenil en el 15 por ciento y la edad media para dejar la casa familiar en 30 años, cuatro más que la media europea. Con un mercado inmobiliario en máximos, un joven debería destinar el 102 por ciento de su salario neto al alquiler para no entrar en riesgo financiero.

Por eso, el acceso al Ingreso Mínimo Vital cambia según la edad. Para quienes tienen entre 23 y 29 años, la Seguridad Social exige demostrar que ya están independizados: hay que acreditar al menos dos años de domicilio distinto al de los padres o tutores y una trayectoria laboral de 12 meses de alta en la Seguridad Social en los dos años previos. Las diferencias se resumen en este cuadro:

Tramo de edad Requisitos para cobrar el IMV 18 a 22 años Ex tutelados, huérfanos absolutos o mujeres víctimas de violencia, trata o explotación sexual que vivan solas y soliciten la ayuda de forma individual 23 a 29 años Dos años de domicilio distinto al de padres o tutores y al menos 12 meses de alta en la Seguridad Social en los dos años previos

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital de forma sencilla y rápida

La forma rápida de pedir el Ingreso Mínimo Vital es por internet, mediante la Sede Electrónica de la Seguridad Social o el formulario de su web. También puede descargarse el formulario y presentarlo con cita en un centro de la Seguridad Social o enviarlo por correo ordinario a la Dirección Provincial.