Marimar, panadera: «Pagamos 1.600 euros al mes», pero tuvo que cerrar los domingos por falta de personal

El turno comenzaba a las 3:00 y finalizaba a las 10:00. El negocio de Burgos, con 72 años de historia, reorganizó su actividad para mantener abierto el resto de la semana.

La panadería Villímar, en Burgos, decidió cerrar los domingos porque sus propietarias no lograron encontrar personal para el turno de madrugada. El caso se conoció originalmente el 7 de noviembre de 2025 y fue recuperado por El Español el 29 de agosto de 2026. Marimar de Miguel y su hija Carla ofrecían 1.600 euros mensuales en 15 pagas. También reducían la jornada efectiva a 35 horas semanales para compensar la dureza del horario. No se trata de una contratación anunciada ahora, sino de un testimonio recuperado por su interés laboral.

El puesto comenzaba a las tres de la madrugada

La vacante exigía entrar a las 3:00 y terminar a las 10:00, según las condiciones detalladas por las propietarias. El trabajo se distribuía durante cinco días, con dos jornadas de descanso. Aunque la jornada prevista era de 40 horas, quienes ocuparon el puesto realizaban 35. El tramo suma siete horas diarias, una distribución coherente con las 35 horas semanales anunciadas. Las fuentes no detallan el tipo de contrato, la categoría profesional ni posibles complementos por nocturnidad.

Las 15 pagas de 1.600 euros suman 24.000 euros anuales, aunque la fuente no precisa si esa cantidad era bruta o neta. Distribuidas entre doce meses, equivaldrían a un promedio de 2.000 euros mensuales. Se trata de una equivalencia matemática, no de otra condición publicada por la empresa. Tampoco consta que la oferta siga disponible, ya que las propietarias dejaron de buscar personal. La decisión llegó después de contratar y formar a varias personas que no permanecieron en el puesto. Las valoraciones de las propietarias sobre esas salidas son testimonios personales, no una descripción general de la juventud.

Cerrar los domingos permitió mantener abierto el resto de la semana

Marimar y su hija Carla gestionan un obrador artesanal con 72 años de trayectoria y producción en horno de leña. La panadería familiar había abierto los domingos durante años, aunque también cerraba ese día hace aproximadamente un cuarto de siglo. Ante la dificultad para estabilizar la plantilla, ambas optaron por reorganizar el negocio. Eligieron esa salida frente a una búsqueda que no estaba ofreciendo resultados duraderos.

La medida permite que todo el equipo descanse una jornada y elimina la necesidad de cubrir el turno dominical de madrugada. Sus clientes habituales aceptaron el cambio, según relataron las responsables. Villímar continúa elaborando pan durante los otros seis días. El cierre afecta, por tanto, a una parte del horario semanal. No supone el final de una actividad familiar con décadas de historia y clientela estable. La reorganización también reduce la presión sobre el personal que ya trabaja en el establecimiento.

La madrugada y la formación condicionan el relevo en la panadería

El trabajo de obrador requiere mucho más que atender un mostrador. La producción incluye amasado, fermentación y control de los tiempos y temperaturas de cocción. Quien se incorpora necesita aprender procesos técnicos y adaptarse a una jornada que comienza antes del amanecer. El producto debe estar preparado a primera hora, por lo que cada fase condiciona la siguiente. Una ausencia puede alterar directamente la producción y la apertura diaria.

El caso de Villímar refleja una falta de relevo que también aparece en otros oficios manuales, pero no permite afirmar que nadie quiera trabajar. Sí demuestra que este negocio no consiguió mantener una persona en unas condiciones concretas. La dificultad estaba ligada al turno, a la continuidad necesaria y al aprendizaje del oficio. No existen datos aportados que permitan medir cuántas panaderías afrontan exactamente el mismo problema.

La falta de personal reduce horarios antes que cerrar todo el negocio

La consecuencia inmediata fue renunciar a la apertura dominical para proteger el funcionamiento de los demás días. Otros sectores, como los oficios de la construcción, también afrontan dificultades para incorporar relevo joven. Reducir jornadas, limitar la producción o rechazar determinados turnos permite aliviar la carga, aunque también resta servicio y ventas. En Villímar, la prioridad fue conservar el obrador y mantener su producto.

La información disponible no anuncia una nueva oferta de empleo ni indica que la familia haya retomado la contratación. El testimonio debe entenderse como un caso sobre organización laboral y relevo generacional. También muestra el peso de los horarios en profesiones que producen antes de que abran los comercios. Para Marimar y Carla, cerrar un día fue la fórmula elegida para continuar los otros seis.