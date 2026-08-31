Mercadona cambia desde este lunes el horario de 320 supermercados y volverá a cerrar a las 21:30

Las tiendas situadas en zonas turísticas dejan atrás el cierre a las 22:00 y las aperturas dominicales, aunque se mantienen excepciones según el establecimiento.

Mercadona pone fin este lunes, 31 de agosto de 2026, al horario especial de verano aplicado en 320 supermercados situados principalmente en municipios turísticos. Los establecimientos afectados volverán a tomar como referencia el horario de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábado, media hora menos que durante la campaña estival. El material facilitado por la cadena sitúa este cambio tras la finalización de la temporada de verano.

La compañía confirma en su información de atención al cliente que su horario habitual es de 9:00 a 21:30 horas, salvo festivos y determinadas excepciones. Por ello, el cambio no debe interpretarse como una modificación idéntica para toda la red, ya que numerosos supermercados mantuvieron ese horario durante todo el verano.

Qué supermercados de Mercadona cambian realmente su horario

La modificación afecta principalmente a los establecimientos que participaron en el horario especial de verano. Desde el 22 de junio hasta el 30 de agosto, un total de 320 tiendas amplió su jornada de lunes a sábado hasta las 22:00 horas.

Estos supermercados se encuentran, sobre todo, en zonas costeras y localidades con una elevada afluencia de visitantes. Entre los municipios incluidos durante la campaña se encontraban destinos como Marbella, Benidorm, Cullera, Salou, Sanxenxo o Benicàssim.

Desde este lunes, la hora de apertura seguirá siendo generalmente las 9:00. La principal diferencia será el cierre, que se adelanta de las 22:00 a las 21:30. Los clientes que se habían acostumbrado a realizar sus compras al final del día tendrán, por tanto, treinta minutos menos.

El resto de los establecimientos que ya funcionaban de 9:00 a 21:30 horas no experimentará una modificación apreciable. El cambio se concentra en las tiendas que habían ampliado su jornada para atender la demanda de residentes y turistas durante los meses de verano.

Las aperturas de los domingos también llegan a su fin

Una parte de los 320 establecimientos seleccionados también abrió los domingos durante la campaña estival. En esos casos, el horario establecido fue de 9:00 a 15:00 horas, una medida excepcional dentro del funcionamiento habitual de Mercadona.

Tras finalizar el dispositivo de verano, la regla general vuelve a ser el cierre durante los domingos y festivos. No obstante, pueden existir aperturas puntuales por la normativa comercial de cada comunidad autónoma, la consideración turística del municipio o el calendario local.

Esta circunstancia obliga a comprobar cada establecimiento por separado. Que una tienda de Mercadona permanezca cerrada un domingo no significa necesariamente que ocurra lo mismo en otro municipio, especialmente cuando se celebra una festividad local o existe una autorización comercial específica.

Las diferencias también pueden aparecer durante fechas como Semana Santa, Navidad o festivos autonómicos. En anteriores periodos especiales, la cadena ha establecido horarios reducidos o cierres completos dependiendo del territorio, por lo que no resulta recomendable utilizar como referencia el horario de otra ciudad.

Cómo consultar el horario de cada supermercado Mercadona

Mercadona dispone de un buscador oficial de supermercados que muestra el calendario de apertura de cada tienda. La herramienta permite localizar establecimientos mediante una dirección, municipio o código postal y conocer si existe alguna excepción.

Para comprobarlo antes de desplazarse, el cliente debe:

Introducir su dirección, localidad o código postal en el buscador. Seleccionar el supermercado concreto al que desea acudir. Revisar el horario del día y las posibles aperturas o cierres especiales.

La consulta resulta especialmente útil para quienes viven en municipios turísticos, compran habitualmente los domingos o acuden al supermercado después de las 21:30 horas. También permite comprobar si una festividad municipal o autonómica modifica el horario habitual.

El final de la campaña de verano supone así el regreso a la jornada ordinaria para las tiendas que permanecieron abiertas hasta las 22:00. La referencia general vuelve a ser de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábado, pero el horario definitivo debe comprobarse siempre en la ficha del establecimiento elegido.