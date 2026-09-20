Un río, ladrillos y una turbina le bastan para generar electricidad a 220 voltios

El montaje de Mini Construction utiliza una turbina y un generador. La información publicada no aporta mediciones que permitan calcular el ahorro doméstico.

Un creador del canal Mini Construction levantó una minicentral hidroeléctrica con ladrillos, cemento y una turbina para aprovechar la corriente del agua. Este montaje fue publicado el 28 de junio de 2024. La historia presenta una alternativa a las placas solares, pero no aporta mediciones que acrediten el ahorro anunciado para una vivienda.

La minicentral hidroeléctrica dirige el agua hacia una turbina

La información difundida sitúa el proyecto en Vietnam y lo relaciona con el propósito de reducir la factura de la luz. La instalación descrita combina una canalización de ladrillos y cemento con una turbina conectada a un generador. El proceso de construcción permite entender la distribución de esos elementos, aunque no sustituye una ficha técnica. Tampoco acredita qué electrodomésticos pueden funcionar simultáneamente o durante cuánto tiempo se mantiene el suministro.

El funcionamiento general sí tiene una explicación contrastada. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el agua mueve la turbina y esta transmite el giro al generador. Este último transforma la energía mecánica en electricidad. Después de atravesar la instalación, el agua continúa su recorrido. Esa distinción ayuda a entender el montaje: la obra dirige el caudal, mientras la turbina y el generador realizan la conversión energética. La capacidad final depende del conjunto, no únicamente del tamaño de la estructura.

El caudal y el desnivel determinan la electricidad disponible

Tener agua cerca no basta para obtener una producción determinada. La Administración de Información Energética estadounidense identifica dos factores fundamentales, el caudal y el desnivel disponible. El primero expresa cuánta agua circula; el segundo, la diferencia de altura aprovechada por el sistema. Por eso, dos instalaciones visualmente parecidas pueden ofrecer resultados diferentes. Para valorar una ubicación concreta hacen falta mediciones, no solo comprobar que existe una corriente junto a la vivienda.

La posibilidad de generar durante la noche distingue a estos sistemas de los paneles fotovoltaicos, siempre que dispongan de agua suficiente. Sin embargo, eso no garantiza una producción constante durante todo el año. La misma agencia recuerda que las precipitaciones, las estaciones y las sequías condicionan el recurso. De ese límite se desprende una cautela importante: el funcionamiento mostrado en un momento concreto no demuestra que una instalación pueda abastecer permanentemente un hogar.

Los 220 voltios anunciados no permiten calcular el ahorro

El título del vídeo de Mini Construction presenta la construcción como una minicentral de 220 voltios. Esa cifra se refiere a la tensión, no a la potencia disponible ni a la energía acumulada. La potencia se expresa en vatios o kilovatios; la energía producida durante un periodo se mide en kilovatios hora. Así, un supuesto generador de 100 vatios funcionando continuamente durante 24 horas produciría 2,4 kWh. Es un ejemplo de cálculo, no una medición del proyecto.

Youtube: @Chien-Tran; canal Mini Construction

Para traducir esa producción en euros habría que conocer cuánta electricidad aprovecha realmente la vivienda y qué compras a la red consigue evitar. También influye el precio de la electricidad sustituida. La rentabilidad exige sumar la inversión inicial, los equipos y el mantenimiento, costes que recoge el Departamento de Energía estadounidense. La publicación sobre este montaje no facilita ese balance. Por tanto, no permite afirmar cuánto baja el recibo, cuándo se recupera el desembolso ni si resulta más económico que otras alternativas.

En España no basta con tener un río junto a la vivienda

Trasladar esta idea a España exige atender también a la normativa. Tener una finca junto a un río no concede automáticamente derecho a aprovecharlo para producir electricidad. La Ley de Aguas establece, con carácter general, una concesión administrativa para los usos privativos que no estén exceptuados. Además, deben respetarse los caudales ecológicos y obtenerse las restantes autorizaciones exigibles. La propia concesión tampoco garantiza la disponibilidad del caudal autorizado. Antes de construir una captación, procede consultar al organismo de cuenca competente.

La seguridad eléctrica requiere una comprobación independiente de la obra hidráulica. El Reglamento electrotécnico para baja tensión contempla protecciones específicas para las instalaciones generadoras, incluidas las relativas a sobreintensidades, tensión y frecuencia. También regula su puesta a tierra y diferencia las instalaciones aisladas de las conectadas con la red. Por eso, un suministro destinado a una vivienda necesita un diseño y una ejecución adecuados, no solo un generador que gire. El vídeo no debe utilizarse como sustituto de un proyecto profesional.