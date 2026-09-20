Estos nuevos enchufes puedes cambiarlos de sitio en casa sin tener que mover las tomas de corriente ni abrir rozas en la pared

Los enchufes modulares de superficie permiten reorganizar las conexiones en cocinas y despachos. Evitar rozas no elimina el cableado ni los límites del circuito.

Los enchufes modulares permiten acercar una toma al escritorio o reorganizar las conexiones sobre una encimera sin abrir rozas en la pared. Esa flexibilidad tiene un límite importante: necesitan alimentación eléctrica y los adaptadores se recolocan dentro del carril instalado. No son enchufes inalámbricos. Tampoco constituyen un invento recién llegado: Eubiq, uno de sus fabricantes, sitúa el inicio de sus ventas internacionales en 2003. La documentación consultada describe una alternativa, no una retirada general de los enchufes tradicionales.

Los enchufes modulares se cambian de sitio dentro del carril, no por toda la casa

El sistema combina una barra electrificada con adaptadores que pueden ponerse y retirarse en diferentes puntos del recorrido. A diferencia de las bases múltiples compactas, permite distribuir las conexiones a lo largo de una superficie. Eubiq explica que sus accesorios deben retirarse y recolocarse, no arrastrarse por el carril. Por ejemplo, cambiar un monitor de posición puede resolverse trasladando su toma dentro del tramo disponible. Llevarla a otra pared exige disponer allí de una alimentación adecuada y del sistema correspondiente.

También hay que distinguir estos carriles de los enchufes convencionales montados en superficie con canaletas. En esta segunda solución, los cables discurren por un conducto exterior protegido, en lugar de quedar empotrados. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión contempla estas canalizaciones y permite alojar mecanismos en determinadas condiciones. Sin embargo, una toma atornillada a una caja de superficie no se convierte por ello en un adaptador móvil. Son alternativas diferentes para distribuir la electricidad sin abrir la pared.

Evitar las rozas no significa prescindir de una instalación eléctrica

El montaje depende del producto y de su alimentación. La ficha del modelo SH1 de Eubiq, por ejemplo, indica que se fija al soporte mediante tornillos. También especifica terminales para conectar la entrada de corriente. Por tanto, evitar albañilería no garantiza una colocación sin taladro, herramientas o cableado. La ventaja consiste en no tener que empotrar cada toma por separado. Además, la propia ficha aclara que la instalación física no está incluida con el producto, un detalle relevante al calcular el presupuesto.

En España, los artículos 18 y 20 del reglamento reservan la ejecución y modificación de instalaciones eléctricas a empresas instaladoras. Esto afecta a una intervención sobre la instalación fija, aunque el acabado elegido sea de superficie. Es distinto utilizar un equipo preparado para enchufarse a una toma existente, siguiendo sus instrucciones y sin modificar el cableado de la vivienda. Antes de elegir, hay que identificar cuál de las dos modalidades se está comprando y qué trabajos exige realmente.

Añadir más tomas no aumenta la potencia disponible en casa

La posibilidad de añadir adaptadores no permite conectar aparatos sin límite. Eubiq advierte de que importa la corriente total consumida, no solamente cuántos enchufes caben en la barra. El máximo también queda condicionado por la protección del circuito que la alimenta. La ficha del SH1 declara 32 amperios para el carril, pero esa cifra no aumenta la capacidad del circuito doméstico. Por eso, disponer de más salidas no autoriza a utilizar simultáneamente cualquier combinación de electrodomésticos.

Las funciones adicionales tampoco son iguales en todos los modelos. Quien busque regletas con puertos USB encontrará una solución diferente a los carriles con adaptadores recolocables. Dentro de estos últimos, el GT Genesis incorpora dos conexiones USB, según su ficha. No debe darse por supuesto que cualquier enchufe modular incluya carga rápida, wifi o desconexión automática por sobrecarga. Cada prestación debe comprobarse en la documentación concreta. El diseño circular, un indicador luminoso o el acabado metálico no bastan para atribuirle esas funciones.

Qué comprobar antes de colocar uno en una cocina o un despacho

Antes de comprar, interesa comprobar la longitud disponible, la compatibilidad de los adaptadores y las posibilidades reales de ampliación. El E-Genesis se ofrece en versiones de 60, 90 y 120 centímetros, con alimentación por un extremo según la referencia. Su distribuidor europeo indica que no puede cortarse ni está diseñado para interconectarse. Este ejemplo muestra por qué no debe darse por hecho que cualquier carril admite ampliaciones indefinidas. Para cubrir una superficie mayor puede ser necesario elegir otra gama o configuración.

También importa dónde se instalará y qué elementos incluye el conjunto. En el SH1, Eubiq declara protección IP40; no debe suponerse una protección frente al agua por estar pensado para cocinas. Para valorar el gasto total, hay que contar carril, adaptadores, accesorios y montaje, no solo el precio de la barra.

La elección debe ajustarse al lugar de uso y a las condiciones de instalación recogidas en el reglamento. Encontrarás más información sobre tecnología doméstica y consumo en nuestra sección de actualidad.