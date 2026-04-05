Maribel Mesón, una jubilada que desmonta el miedo sobre las pensiones y reclama más protección para todos

A Maribel Mesón, jubilada con cuatro décadas cotizadas, el cuento le suena desde que tenía 20 años y, claro, ha decidido alzar la voz en el plató de laSexta Xplica. Con un tono entre firme y socarrón, porque la ocasión lo pedía, le recordó al público que lleva cobrando su pensión sin dramas apocalípticos.

Además, tiró de Constitución para subrayar que el Estado “garantiza pensiones actualizadas”. Y, por si alguien quería más leña, recordó los 25.000 millones que salieron de la caja de las pensiones durante el Gobierno de Rajoy. Todo ello culminó en una frase que arrancó aplausos: “Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y sin futuro”.

Que no cunda el pánico. Mesón afirmó con rotundidad que “No se puede ser tan ambiguo y tan falso para decir que no vamos a tener pensiones”. Su queja va contra ese run‑run cíclico que, cada cierto tiempo, pronostica el hundimiento del sistema público de pensiones, es decir, el mecanismo estatal que paga las jubilaciones gracias a las cotizaciones de trabajadores y empresas.

Cuando tenía 20 años ya escuchaba que las pensiones peligraban, pero 40 años después las cobra puntualmente.

Critica las “difamaciones y calumnias” que aseguran el colapso del sistema.

Recuerda los 25.000 millones retirados del fondo de reserva durante la etapa de Rajoy.

En otras palabras, la jubilada sostiene que los augurios catastrofistas venden titulares, pero no se sostienen con los datos sobre la mesa.

De la Constitución al bolsillo: lo que exige Mesón

Mesón sacó la Carta Magna en prime time para apuntar que “los poderes públicos van a garantizar pensiones actualizadas para la economía de los ciudadanos de la tercera edad”. Pide blindar esa obligación en los artículos 1 y 2, de modo que ningún gobierno pueda esquivarla con un giro legislativo.

También manda un recado a quienes aún no cumplen 30: proteger el sistema no es cosa solo de “abuelos”. Según ella, asegurar pensiones dignas hoy es la mejor inversión para la juventud mañana; de ahí su crítica al uso del fondo de reserva como cajero automático cuando aprieta la caja común.

¿Cómo proteger tu futura pensión sin perder los nervios?

Primero, infórmate: los boletines oficiales suelen ser un tostón, sí, pero esconden cambios clave en cotizaciones y prestaciones. Segundo, participa en los debates públicos; nada de dejar el asunto en manos de tertulianos profesionales. Y, por último, vigila qué partido promete qué, especialmente cuando tocan tu bolsillo: cada euro que entra en la hucha común repercute en tu nómina de mañana.

En definitiva, Mesón recuerda que la pensión no es un regalo: es un derecho financiado con años de trabajo. De ahí que cierre su alegato con la advertencia que retumbó en plató: “Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y sin futuro”.