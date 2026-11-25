El pago en ocho cuotas agrupa IBI urbano, vehículos, basuras y vados. La solicitud para 2027 debe presentarse hasta el 31 de diciembre.

Los vecinos de Torrejón de Ardoz pueden solicitar el pago en ocho cuotas de varios tributos municipales para 2027. El Ayuntamiento recordó el 3 de noviembre que la adhesión está abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. El programa permite distribuir los cargos entre marzo y octubre, sin intereses, y obtener una bonificación del 5 %, limitada a 250 euros. La ordenanza exige incluir todos los recibos admitidos del mismo contribuyente y cumplir determinadas condiciones.

El pago en ocho cuotas incluye cuatro tributos y exige superar los 100 euros

El programa PM8 incorpora el IBI de naturaleza urbana y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. También admite la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos y la tasa de entrada de vehículos por aceras. La adhesión es voluntaria y gratuita. El importe anual estimado conjunto debe superar los 100 euros, según la ordenanza municipal número 31. Organizar estos vencimientos junto con otros pagos tributarios pendientes ayuda a distinguir ejercicios y administraciones. Solicitar el PM8 para 2027 no modifica las obligaciones que correspondan ahora a 2026.

Quien solicita el alta debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias municipales. Además, tiene que figurar en el padrón fiscal correspondiente con al menos un año de antigüedad. Ese padrón tributario identifica a los obligados al pago; no debe confundirse con el padrón municipal de habitantes. Tampoco basta con tener una cuenta bancaria conjunta para agrupar automáticamente las deudas de una pareja. Si los recibos corresponden a otro miembro familiar, la ordenanza exige una solicitud expresa e individualizada. Los recibos incluidos no pueden seleccionarse dejando fuera otros admisibles del mismo titular.

La octava mensualidad regulariza el importe y aplica la bonificación

Los cargos están previstos para el día 15 de cada mes, desde marzo hasta octubre. Inicialmente se calcula la deuda con las tarifas y bases liquidables del ejercicio anterior. Después, cuando se aprueban los padrones del año en curso, se recalculan las cantidades reales. La última cuota compensa lo abonado a cuenta con la deuda definitiva y aplica la bonificación correspondiente. Por tanto, ocho mensualidades no significa necesariamente ocho importes idénticos. La cifra comunicada al principio puede cambiar si varían los recibos finalmente aprobados para ese contribuyente.

Un ejemplo hipotético permite apreciar la diferencia. Si la estimación y la deuda definitiva fueran de 800 euros, las primeras siete cuotas serían de 100 euros. El descuento del 5 % supondría 40 euros y la última cuota quedaría en 60. El total abonado sería de 760 euros, siempre que se cumplieran todas las condiciones. Con una deuda de 6.000 euros, el 5 % ascendería a 300, pero el límite reduciría la bonificación a 250. Son cálculos orientativos propios, sin representar recibos concretos ni anticipar las tarifas municipales de 2027.

Cómo presentar la solicitud y mantenerla para los ejercicios siguientes

La ficha municipal exige el impreso normalizado GTB_028, cumplimentado y firmado, y un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria. Cuando actúe un representante, debe acreditar esa representación. La petición puede enviarse mediante la Oficina Virtual Tributaria. Preparar el certificado digital facilita los trámites electrónicos que lo admiten. Las personas físicas también disponen de atención presencial en Información y Registro General o Atención Tributaria, en la planta baja del Ayuntamiento. La dirección indicada es plaza Mayor, número 1. La ficha enlaza los horarios de atención aplicables.

El plazo anunciado comenzó el 15 de septiembre y termina el 31 de diciembre para los recibos de 2027. La ordenanza permite presentar solicitudes posteriormente, pero sus efectos se desplazan al ejercicio siguiente que corresponda. La concesión es automática si se reúnen los requisitos y se cumplen las condiciones. Una vez concedida, se mantiene para años posteriores salvo renuncia expresa o cancelación. Si cambia el IBAN, debe comunicarse mediante el formulario habilitado con un mes de antelación al cargo. Una comunicación posterior surtirá efectos en el cargo inmediato siguiente previsto por la norma.

Devolver una cuota puede hacer perder el descuento del programa

La bonificación depende de pagar todas las mensualidades y de que no haya devoluciones u otras causas de pérdida. Las cuotas del PM8 no pueden aplazarse ni fraccionarse nuevamente, porque proceden de una deuda anual estimada. El impago de la última cuota por causa ajena al Ayuntamiento provoca la cancelación automática del sistema. Existe una posibilidad de regularización antes del 15 de diciembre del ejercicio correspondiente. Para utilizarla hay que solicitar una carta de pago municipal y satisfacer la deuda pendiente dentro de ese margen.

Esa carta se expide sin el descuento del 5 %, aunque sin recargos ejecutivos, intereses de demora ni costas. La baja también anula la domiciliación vinculada al PM8, por lo que otra modalidad posterior requiere una nueva solicitud. Estos efectos aconsejan comprobar el saldo y conservar los justificantes bancarios durante el año. La ordenanza completa desarrolla las condiciones de cobro, regularización y cancelación. El trámite oficial de adhesión reúne el impreso y los canales habilitados. Consultarlos permite solicitar el sistema conociendo sus obligaciones concretas.