Los servicios de prevención ajenos continúan sin cerrar el nuevo convenio. El texto anterior ya recoge una revisión mínima del 0,5% para 2025.

Los servicios de prevención ajenos volverán a negociar su convenio el 25 de noviembre, según la comunicación publicada por UGT el 3 de noviembre. El sindicato reclama mejoras salariales y de jornada y valora movilizaciones, sin anunciar un acuerdo. La falta de renovación no elimina las obligaciones anteriores. El convenio publicado en el BOE permite identificar una revisión mínima ya pactada y distinguirla de otras mejoras que todavía siguen sobre la mesa.

Los servicios de prevención ajenos conservan una revisión pactada para 2025

El artículo 47 del III convenio establece una revisión del 0,5% con efectos desde el 1 de enero de 2025. Se aplica a tablas y conceptos salariales revalorizables, como incremento mínimo a cuenta del porcentaje que se pacte para ese año. No depende de que ahora se anuncie una nueva propuesta. La cláusula diferencia el incremento previamente comprometido del resultado pendiente de la negociación. Por eso, afirmar que el convenio vencido deja todas las retribuciones congeladas puede ocultar una obligación económica ya recogida en el BOE.

Sobre un concepto revalorizable hipotético de 20.000 euros anuales, el 0,5% representa 100 euros brutos al año. La operación no permite sumar cien euros a cualquier nómina, porque primero hay que identificar el nivel y los conceptos afectados. El artículo contiene una regulación específica para el nivel 9, vinculada al salario mínimo. Además, los complementos tienen reglas propias. Como sucede al comprobar un complemento salarial pendiente, deben compararse el derecho reconocido, la cantidad devengada y lo efectivamente abonado.

La reunión de noviembre aborda salarios y otros gastos del trabajo

UGT informó de que presentó el 3 de noviembre propuestas sobre protección salarial frente al coste de la vida y mejora de las tablas inferiores. También planteó reducir jornada, avanzar en previsión social y regular la compensación por comida. La revisión del kilometraje y el teletrabajo durante el embarazo figuran entre sus demandas. Son posiciones sindicales, sin acreditación de que hayan sido aceptadas. La organización señaló el 25 de noviembre como siguiente reunión y comunicó que estudia un calendario de movilizaciones para el sector.

La negociación arrastra discrepancias anteriores. En un comunicado del 9 de octubre, CCOO reclamó un 2,9% para desbloquear 2025 y revisiones eficaces durante 2026-2028. Esa petición tampoco equivale a una subida aprobada ni autoriza a combinar porcentajes de propuestas diferentes. Para valorar un eventual acuerdo habrá que conocer la base de cálculo y su relación con el 0,5% previo. También importará comprobar si regula atrasos y qué conceptos quedan afectados. Una cuantía abonada a cuenta debe identificarse antes de calcular cualquier diferencia pendiente.

Las 1.700 horas y los tickets comida aparecen como previsiones futuras

El artículo 15 del convenio publicado fija una jornada máxima anual de 1.705 horas desde enero de 2023. Respeta determinadas jornadas inferiores establecidas previamente en las empresas. La disposición adicional quinta prevé alcanzar 1.700 horas durante el primer año del siguiente convenio. Esa redacción expresa una previsión negociadora, sin convertir automáticamente la referencia actual en 1.700. La diferencia entre ambas cifras son cinco horas anuales. Distribuida de manera puramente ilustrativa entre cinco jornadas, equivaldría a una hora menos en cada una.

La disposición adicional sexta también prevé que el siguiente convenio regule los tickets comida. Por sí sola, no determina un importe ni acredita que toda persona tenga ya un cheque diario. Se trata de una cuestión diferente de los gastos asociados a desplazamientos concretos. Tampoco altera la obligación empresarial de proporcionar formación en prevención. Para valorar el dinero disponible, deben separarse salario, compensaciones de gastos y derechos de tiempo de trabajo. Cada elemento responde a reglas distintas.

El convenio delimita las empresas incluidas y cómo revisar una diferencia

El ámbito comprende empresas acreditadas como servicios de prevención ajenos que prestan esa actividad mediante los conciertos previstos en su regulación. Cuando una empresa desarrolla actividades diferentes, el convenio atiende a quienes realizan predominantemente funciones propias del servicio de prevención ajeno. Por tanto, no engloba automáticamente a cualquier profesional que participe en tareas preventivas dentro de otra empresa. El artículo 4 mantiene el contenido normativo mientras no exista acuerdo expreso tras la denuncia del convenio. La negociación pendiente no deja a estas plantillas sin marco colectivo.

Una revisión individual puede empezar por contrato, nivel retributivo, nóminas de 2024 y pagos posteriores. Después procede comprobar los conceptos revalorizables y las condiciones particulares más favorables que puedan existir. Si aparece una diferencia exigible, es posible trasladar la documentación a la representación laboral o solicitar asesoramiento para reclamarla. El artículo 59 del Estatuto fija con carácter general un año para reclamar percepciones económicas desde que pueden exigirse. Esperar al siguiente convenio no garantiza conservar indefinidamente las cantidades antiguas. La nueva reunión servirá para comprobar si las propuestas avanzan.