Las actividades se dirigen a personas con discapacidad igual o superior al 33 % y conocimientos previos. Sus calendarios de inscripción y acceso son diferentes.

Fundación ONCE ofrece dos seminarios online sobre inteligencia artificial aplicada a la analítica de datos y al soporte informático. Las actividades del Campus XTD se dirigen a personas con discapacidad igual o superior al 33 % y formación o experiencia relacionada. La primera está disponible desde el 12 de noviembre. La segunda incluye una sesión en directo el día 26, con subtítulos, interpretación en lengua de signos y grabación posterior.

El directo del 26 de noviembre se podrá seguir después en una grabación

La actividad de soporte IT prevé una sesión de 16.30 a 19.00 horas y acceso a sus materiales hasta el 26 de diciembre. Su ficha de inscripción oficial fija el 23 de diciembre como cierre para solicitar la participación. La posibilidad de consultar la grabación resulta útil si el horario coincide con otras obligaciones. La ficha señala veinte plazas, sin publicar un contador de vacantes disponibles.

El contenido se orienta a profesionales y estudiantes de sistemas microinformáticos que quieran incorporar IA a su actividad. Se piden conocimientos o experiencia demostrable en ese ámbito. Por tanto, no se anuncia como una introducción general para cualquier persona sin base técnica. La expansión del uso de inteligencia artificial explica el interés por especializarse, pero cada curso exige valorar si sus contenidos encajan con el punto de partida del alumno.

Analítica de datos mantiene otro calendario y admite solicitudes hasta diciembre

La formación dedicada a analítica comenzó su periodo de disponibilidad el 12 de noviembre y lo mantiene hasta el 12 de diciembre. El plazo de inscripción termina tres días antes, el 9 de diciembre. La actividad de analítica de datos incluye igualmente grabaciones, interpretación en lengua de signos y subtítulos. Exige conocimientos o experiencia en análisis de datos y se dirige a profesionales y estudiantes de ese sector.

Los dos calendarios deben leerse por separado. La fecha de inscripción indica hasta cuándo puede solicitarse acceso; la disponibilidad delimita el periodo anunciado para consultar la actividad. Apuntarse al final deja menos margen para estudiar. Tampoco debe interpretarse que un directo ya celebrado impida cualquier participación posterior, porque las propias fichas contemplan el seguimiento mediante grabaciones. La admisión y el acceso deben quedar confirmados por el campus.

La accesibilidad acompaña una formación para personas con discapacidad

Por Talento Digital es el programa de Fundación ONCE dedicado a mejorar la cualificación tecnológica de personas con discapacidad. Sus actividades buscan facilitar la inclusión laboral mediante conocimientos y competencias profesionales. La oferta abarca distintos niveles y modalidades, por lo que el requisito de una actividad no puede trasladarse automáticamente a otra. En estos seminarios se identifica expresamente el porcentaje mínimo de discapacidad y la base técnica correspondiente.

La entidad desarrolla también iniciativas diferentes, como las becas de prácticas universitarias. Participar en una formación tecnológica no supone acceder a esas ayudas ni cumplir sus requisitos académicos. Separar los programas evita organizar una candidatura con condiciones que pertenecen a otra convocatoria. Para los seminarios, las fichas remiten a registro o inicio de sesión y facilitan un correo específico de atención al alumnado del campus.

El diploma no debe confundirse con una titulación profesional

Las páginas anuncian un diploma al finalizar la formación. No identifican una equivalencia con un título de FP ni con una certificación profesional de un proveedor tecnológico. El documento permite dejar constancia de la actividad realizada, con el alcance que establezca la entidad. Si una oferta laboral exige una acreditación determinada, el candidato necesita comprobar que coincida con el requisito solicitado antes de presentarla como equivalente.

Para participar, el interesado debe entrar en la ficha correspondiente, revisar su experiencia y completar el registro indicado. El portal de Por Talento Digital reúne la oferta de la entidad y permite consultar otras formaciones. Las dudas sobre documentación, necesidades de acceso o duración deben dirigirse a atención al alumnado. La elección debe partir del contenido y del calendario disponible, sin interpretar estos seminarios como una promesa de contratación.