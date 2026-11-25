El SEPE permite valorar otro derecho con al menos 360 días nuevos cotizados. Recuperar la prestación anterior conserva o descarta esas cotizaciones según siga suspendida o se haya extinguido por trabajar.

Un trabajador fijo discontinuo puede llegar al final de una campaña con paro pendiente y cotizaciones suficientes para solicitar otra prestación. Elegir la nueva extingue definitivamente la anterior, según explica el SEPE. La posibilidad aparece al reunir al menos 360 nuevos días cotizados y cumplir los demás requisitos. Antes de decidir, importa saber si el derecho anterior está suspendido o se extinguió por trabajar, porque cambia el destino de las cotizaciones acumuladas.

Tener 360 días nuevos permite valorar otra prestación

El SEPE contempla expresamente esta situación en su respuesta para fijos discontinuos. Si la prestación anterior sigue suspendida, el trabajador puede reanudar los días pendientes o solicitar una nueva. Para esta segunda vía necesita haber cotizado al desempleo al menos 360 días desde el comienzo del derecho anterior y reunir las restantes condiciones de acceso. No basta con contar los días transcurridos desde la última solicitud.

La nueva prestación se calcula con las cotizaciones que generan ese derecho. Por ello pueden cambiar tanto el importe como la duración. Consultar la cuantía y duración del paro ayuda a identificar qué datos comparar, pero la decisión exige conocer el expediente personal. Una prestación nueva puede ofrecer más días y una mensualidad distinta. La anterior conserva las condiciones que corresponden a su reanudación, sin convertirse en un derecho nuevo.

Reanudar un derecho suspendido permite conservar las nuevas cotizaciones

La primera situación afecta a una prestación que permanece suspendida entre campañas. El trabajador ha acumulado al menos 360 días cotizados no consecutivos desde su reconocimiento y ha reanudado el cobro entre esos trabajos. Si decide recuperar la prestación inicial, recibe los días que quedaban. Las nuevas cotizaciones se conservan para un derecho posterior, siempre que entonces se cumplan las condiciones exigibles.

Si elige cobrar la nueva, la prestación anterior queda definitivamente extinguida. Los días que aún tenía pendientes no se guardan para una campaña posterior. Así lo diferencia el SEPE en su explicación del derecho de opción. Esta consecuencia afecta al saldo de prestación, mientras que los periodos cotizados utilizados para abrir el nuevo derecho quedan vinculados a ese reconocimiento. No se pueden volver a emplear para generar otra prestación.

La regla cambia cuando el paro anterior se extinguió por trabajar

Hay un segundo escenario. El trabajador ha realizado uno o varios empleos por cuenta ajena que suman al menos doce meses, sin reanudar el paro entre ellos. En ese caso, el derecho anterior se extingue por el trabajo. Si se reconoce una nueva prestación contributiva, puede optar por esta o por reabrir la anterior durante el tiempo pendiente, con las bases y tipos que correspondían.

La diferencia está en las cotizaciones. Si elige recuperar el derecho extinguido, las que generaron la prestación descartada no podrán utilizarse después para otra prestación contributiva ni asistencial. El artículo 269 de la ley establece expresamente esa consecuencia. Por tanto, no es correcto afirmar que recuperar el paro antiguo conserva siempre las nuevas cotizaciones. Tampoco existe esta posibilidad de opción cuando el derecho anterior se extinguió por una causa distinta del trabajo por cuenta ajena.

La elección requiere comparar días, importe y situación del expediente

Un ejemplo hipotético permite ver la diferencia. Una persona tiene 90 días pendientes de un derecho suspendido y reúne 360 días nuevos cotizados. Ese mínimo puede generar 120 días de otra prestación, si cumple los demás requisitos. Elegirla supondría renunciar definitivamente a los 90 días anteriores. Reanudar el derecho suspendido permitiría cobrar esos 90 días y conservar las cotizaciones nuevas para valorar un derecho posterior.

La comparación debe incluir también la mensualidad, no solo el número de días. El SEPE permite ejercer la opción mediante su solicitud de prestaciones, la presolicitud del Área Personal o una oficina con cita previa. Para identificarse ante el SEPE hay que utilizar los medios admitidos en cada servicio. La resolución y el historial de reanudaciones permiten distinguir los dos escenarios antes de elegir una alternativa que afecta al dinero pendiente y a la protección futura.