Los inquilinos que vivan de alquiler pueden cobrar una indemnización si la venta de la casa rompe el contrato

Vender una casa ya tiene bastante papeleo como para añadir una sorpresa de última hora. Pero si la vivienda está alquilada, conviene mirar el contrato con lupa, porque ahí puede estar la diferencia entre una operación tranquila y un disgusto para el bolsillo. En España, la compraventa de una vivienda con inquilino no borra automáticamente el alquiler, aunque cambie el propietario.

La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos, conocida como LAU, que regula los contratos de alquiler. En concreto, el artículo 14 marca qué ocurre cuando se vende una vivienda arrendada. Y sí, en algunos casos el propietario vendedor puede tener que indemnizar al inquilino.

¿Qué pasa con el contrato de alquiler si se vende la vivienda?

La idea principal es sencilla: el contrato no desaparece porque la casa cambie de dueño. Cuando una vivienda alquilada se vende, el nuevo propietario ocupa el lugar del anterior arrendador. Dicho de forma más llana, hereda la posición del casero en el contrato.

Eso significa que el inquilino mantiene las condiciones pactadas. El nuevo dueño no puede cambiar el contrato por su cuenta ni echar al arrendatario sin respetar los plazos legales. La venta de la vivienda, por tanto, no funciona como una especie de botón mágico para empezar de cero, aunque a más de uno le gustaría.

La LAU fija unos mínimos de protección muy concretos. Si el arrendador es una persona física, el contrato debe respetarse durante al menos 5 años. Si el arrendador es una empresa o persona jurídica, el plazo mínimo sube hasta 7 años.

En esos periodos no hay indemnización porque no existe incumplimiento. El alquiler sigue vivo, el inquilino permanece en la vivienda y el comprador debe aceptar la situación tal y como está.

¿Cuándo tiene derecho el inquilino a una indemnización?

El problema aparece cuando el contrato firmado tenía una duración superior a los mínimos legales. Por ejemplo, si se pactó un alquiler de 10 años, la protección frente al comprador no se extiende necesariamente durante todo ese tiempo.

En esos casos, la ley permite que el nuevo propietario solo esté obligado a respetar el contrato hasta llegar a los 5 años, si el arrendador era persona física, o hasta los 7 años, si era persona jurídica. A partir de ahí, puede extinguir el arrendamiento aunque el contrato inicial marcara una duración mayor.

Entonces aparece la pregunta clave: ¿quién paga si el inquilino tiene que irse antes de lo pactado? La responsabilidad no recae sobre el comprador, sino sobre el vendedor. Es decir, sobre el antiguo propietario que firmó un contrato con unas condiciones que, tras vender la vivienda, ya no puede garantizar.

La indemnización surge porque el inquilino pierde el derecho a permanecer en la casa durante todo el plazo inicialmente acordado. No se trata de una compensación automática por vender, sino por el perjuicio que puede causar esa salida anticipada.

El error que puede salir caro al propietario vendedor

Uno de los fallos más habituales es firmar contratos largos sin pensar en una posible venta futura. Sobre el papel puede parecer una buena idea cerrar un alquiler de 10 años, pero si después el propietario vende la vivienda antes de que termine ese plazo, puede encontrarse con un coste inesperado. Y ya se sabe: cuando el papeleo se junta con el dinero, la broma suele perder gracia bastante rápido.

La cuantía de la indemnización no aparece cerrada de forma idéntica para todos los casos en la información disponible. Puede estar vinculada a los perjuicios causados al inquilino, como los gastos de mudanza, la diferencia de precio de un nuevo alquiler o los daños derivados de la ruptura anticipada del contrato.

Por eso es tan importante revisar bien las cláusulas antes de firmar. Una venta posterior puede cambiar por completo el escenario, especialmente cuando el alquiler pactado supera los 5 o 7 años de duración mínima protegida.

También conviene que el comprador analice la situación del inmueble antes de cerrar la operación. Una vivienda con contrato de alquiler en vigor puede condicionar su uso, su rentabilidad y sus planes desde el primer día.

Qué deben revisar propietario, comprador e inquilino antes de actuar

Antes de vender o comprar una vivienda alquilada, lo prudente es revisar el contrato y comprobar los plazos. No basta con saber que hay un inquilino dentro. Hay que saber cuánto tiempo queda, quién firmó el contrato y si la duración pactada supera los mínimos de la LAU. Estos son los puntos prácticos que conviene tener claros antes de tomar una decisión:

Revisar si el arrendador es persona física o persona jurídica, porque el plazo mínimo cambia entre 5 y 7 años.

Comprobar la duración total pactada en el contrato de alquiler.

Ver si el contrato supera esos mínimos legales de 5 o 7 años.

Analizar si la venta puede provocar que el inquilino tenga que abandonar la vivienda antes de lo firmado.

Prever posibles perjuicios, como mudanza, diferencia de renta en otro alquiler o daños por salida anticipada.

Dejar claras las condiciones en el contrato para evitar conflictos posteriores.

En consecuencia, la clave está en anticiparse. Un propietario que quiera vender no queda libre de todo por el simple hecho de transmitir la vivienda. Si pactó una duración larga y el inquilino pierde parte de ese derecho, puede tocar indemnizar.

Por qué el artículo 14 de la LAU es clave en estas ventas

El artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos es el punto que ordena este tipo de situaciones. Su función es equilibrar los derechos del inquilino, del comprador y del vendedor cuando una vivienda alquilada cambia de manos.

Para el inquilino, supone estabilidad porque el contrato no se rompe automáticamente. Para el comprador, marca los límites de lo que debe respetar. Y para el vendedor, deja claro que las decisiones tomadas al firmar el alquiler pueden tener consecuencias económicas después.

Por tanto, vender una vivienda con inquilino no es imposible ni tiene por qué acabar en conflicto. Pero sí exige revisar bien el contrato, entender los plazos de 5 y 7 años y tener cuidado con los alquileres de larga duración.

En definitiva, la venta no elimina el contrato por arte de magia. La vivienda cambia de dueño, pero las obligaciones siguen teniendo peso. Y si el propietario prometió más tiempo del que luego puede garantizar tras vender, el inq