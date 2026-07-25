Madrid se prepara para estrenar la mayor playa de olas de Europa con una inversión de 60 millones de euros

Gemswell Surf Madrid alcanza el 40% de ejecución junto al Riyadh Air Metropolitano. El recinto moviliza 60 millones de euros e incluirá surf, bienestar, conciertos y cinco restaurantes.

Las obras de Gemswell Surf Madrid avanzan con la previsión de terminar la construcción en febrero de 2027. Después comenzará un periodo de pruebas de aproximadamente dos meses, por lo que la apertura se mantiene para la primavera de ese mismo año. La instalación espera recibir a medio millón de visitantes y ofrecer unas 180.000 horas de surf anuales.

Así será la laguna de Gemswell Surf Madrid junto al Metropolitano

El centro del proyecto será una laguna artificial de 23.000 metros cuadrados, equivalente a dos campos de fútbol. Tendrá 181 metros de anchura, alcanzará los 2,90 metros de profundidad y almacenará cerca de 30.000 metros cúbicos de agua.

El espacio quedará dividido en dos áreas. La zona denominada Bahía estará destinada a quienes comienzan a practicar surf, mientras que Reef recibirá a los deportistas con más experiencia. Entre ambas podrán acceder hasta 120 personas por cada hora de sesión.

La tecnología de Wavegarden permitirá generar una ola cada ocho segundos, con más de 20 configuraciones diferentes y alturas de hasta dos metros. También funcionará una academia para usuarios desde los cuatro años, con cursos de iniciación y programas para perfeccionar la técnica.

El complejo sumará gimnasio, spa, piscinas, conciertos y cinco restaurantes

Gemswell Surf Madrid no estará limitado a la actividad deportiva. El edificio principal tendrá dos plantas y formará parte de los 6.000 metros cuadrados construidos, donde se instalarán un club social, gimnasio, clases de pilates y yoga, dos saunas, piscina de contrastes y vestuarios.

A la laguna se añadirán otras cuatro piscinas, dos de ellas de 25 metros. El recinto tendrá capacidad para 2.850 visitantes, una zona de surfskate, espacios para conciertos, una tienda especializada y un aparcamiento propio con unas 860 plazas.

La oferta gastronómica ocupará más de 3.000 metros cuadrados distribuidos entre cinco establecimientos. Habrá restaurantes familiares, propuestas juveniles y locales abiertos desde el desayuno hasta la cena, algunos de ellos accesibles sin necesidad de entrar en la zona deportiva.

La inversión de 60 millones generará hasta 200 nuevos empleos

La construcción requiere una inversión cercana a los 60 millones de euros. El proyecto está impulsado por el Atlético de Madrid y Stoneweg InfraSports, sociedad participada por Stoneweg y Teras Capital. La financiación incluye un préstamo sindicado de Santander y BBVA y alrededor de 15,7 millones procedentes de fondos europeos.

Los responsables del complejo calculan que su puesta en marcha permitirá contratar entre 180 y 200 trabajadores. Sus previsiones económicas sitúan los ingresos anuales en unos 20 millones de euros.

El consumo de agua mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad

La laguna recibirá un primer llenado mediante la red del Canal de Isabel II y funcionará con un sistema de filtración y recirculación. El proyecto también incorporará un estanque de tormentas para recuperar cerca de 7.000 metros cúbicos de agua cada año.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha solicitado la paralización de las obras al estimar unas pérdidas anuales por evaporación de 32.200 metros cúbicos y un consumo total de entre 38.000 y 42.000 metros cúbicos. Los promotores defienden que el recinto dispone de la calificación “Very Good” del certificado BREEAM e incorporará arbolado, jardines y zonas de sombra.