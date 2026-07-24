Estos son los cinco deportes que recomienda un psiquiatra para aliviar la ansiedad según el tipo de malestar que tengas

Para quienes sufren pensamientos acelerados, tensión muscular, exceso de energía o inseguridad, el especialista propone varias actividades adaptadas al malestar predominante. El ejercicio puede favorecer la calma, aunque no sustituye una valoración sanitaria.

No toda la ansiedad se manifiesta de la misma forma ni todas las personas responden igual al ejercicio físico. Fernando Mora, médico psiquiatra y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid en el área de Psiquiatría, ha explicado qué deportes pueden resultar más adecuados según los síntomas que aparezcan. El especialista también está vinculado al Hospital Universitario Infanta Leonor.

Mora plantea cinco recomendaciones y sostiene que la actividad más intensa no siempre es la que mejor responde a las necesidades de una persona. Su propuesta ayuda a escoger un ejercicio atendiendo al malestar predominante, pero no permite diagnosticar por cuenta propia un trastorno de ansiedad.

Los cinco deportes para calmar la ansiedad según el malestar predominante

En su publicación, el psiquiatra distribuye las actividades según las sensaciones físicas y emocionales que acompañan a la ansiedad.

Yoga para una mente que no se detiene. Mora lo recomienda cuando los pensamientos se suceden sin descanso. La respiración, la atención corporal y los movimientos pausados ayudan a reducir el ritmo y centrar la atención en el momento presente. Senderismo para romper con la rutina. Caminar por un entorno natural permite cambiar de escenario y tomar distancia de las preocupaciones cotidianas. El especialista lo dirige a quienes se sienten atrapados por la repetición diaria. Natación frente a la tensión muscular. El ejercicio en el agua permite movilizar el cuerpo sin generar un impacto elevado sobre las articulaciones. Mora propone esta actividad cuando el nerviosismo aparece acompañado de rigidez o sobrecarga física. Boxeo o carrera para descargar energía. Ambas opciones exigen un esfuerzo sostenido y pueden canalizar la activación acumulada. Según el psiquiatra, esta descarga facilita que la persona recupere una mayor sensación de calma después del ejercicio. Artes marciales ante la inseguridad. Disciplinas como el karate, el judo o el taekwondo combinan técnica, concentración y progresión. Mora destaca su utilidad para trabajar el autocontrol, la confianza y la presencia.

Por qué el ejercicio físico puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad

La evidencia científica respalda los beneficios generales de la actividad física sobre el bienestar emocional. Una revisión de revisiones publicada en el British Journal of Sports Medicine concluyó que el ejercicio puede mejorar los síntomas de ansiedad, depresión y malestar psicológico en distintos grupos de adultos. La Organización Mundial de la Salud también señala que la actividad física regular ayuda a reducir los síntomas de ansiedad.

Estos resultados no demuestran que exista un deporte universal ni una disciplina concreta para cada manifestación del problema. La elección también depende del estado de salud, la condición física, las preferencias personales y la facilidad para mantener la actividad con regularidad.

La OMS contempla el ejercicio estructurado para adultos con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico, aunque califica esta recomendación como condicional y reconoce que la certeza disponible es muy baja.

Cuándo el deporte debe acompañarse de atención profesional para tratar la ansiedad

El listado de Fernando Mora debe entenderse como una orientación para elegir una actividad física, no como un tratamiento médico. Cuando la preocupación es persistente, resulta difícil de controlar o interfiere con el trabajo, el sueño y las relaciones personales, es necesario solicitar una valoración profesional.

El ejercicio puede complementar la atención psicológica o psiquiátrica, pero no sustituye la psicoterapia, la medicación ni el seguimiento sanitario cuando están indicados.