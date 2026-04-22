Madrid salva a cientos de pollos de vencejo cada verano y este año pasado ha logrado reintroducir 1.332 ejemplares

El CRAS Félix Rodríguez de la Fuente atendió 1.547 vencejos caídos de sus nidos en 2025 y el programa logró una supervivencia del 97,37% entre las crías reintroducidas.

Cada primavera y cada verano pasa lo mismo en Madrid: uno levanta la vista y ve a los vencejos cosiendo el cielo entre tejados y fachadas. Van tan rápido y chillan tanto que casi parecen parte del paisaje, como el calor pegado al asfalto o el ruido de la ciudad. Pero detrás de esos zigzagueos hay un problema muy concreto: muchas crías caen de los nidos cuando las altas temperaturas aprietan sobre las cubiertas de los edificios. En 2025, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente atendió 1.547 vencejos, sobre todo en junio y julio.

De todos ellos, la Comunidad de Madrid logró reintroducir 1.332 crías en el entorno urbano de la capital, concretamente en la zona de Cuzco. La clave estuvo en el fostering, una técnica de cría por adopción que hace que otras parejas adultas las saquen adelante como si fueran suyas. En otros países, también se opta por los ladrillos nido, para favorecer su desarollo en entornos urbanos.

¿Qué ha conseguido Madrid con el rescate de 1.332 crías de vencejo en 2025?

El balance deja poco margen para la duda: la campaña de 2025 ha sido un éxito de mucho peso para la biodiversidad urbana madrileña. La reintroducción se llevó a cabo en Cuzco, donde se localiza una de las colonias mixtas más importantes de estas aves en la capital, es decir, un punto donde conviven el vencejo común y el vencejo pálido. Para situar bien las cifras, estos son los datos clave del operativo:

Dato Cifra exacta Detalle Vencejos atendidos por el CRAS en 2025 1.547 La inmensa mayoría ingresó en junio y julio Crías reintroducidas 1.332 Fueron devueltas al entorno urbano de Madrid Zona de reintroducción Cuzco Alberga una colonia mixta relevante Supervivencia lograda 97,37% Corresponde a las crías introducidas mediante fostering Inicio de la colaboración institucional 2020 Entre la Comunidad de Madrid y la Administración nacional

No es poca cosa. De hecho, el propio resultado sitúa este programa como un referente para la conservación de aves urbanas en España, algo que hace unos años habría sonado casi a ciencia ficción para un animal tan delicado en sus primeras semanas de vida.

Cómo es el vencejo que pasa casi toda su vida en el aire

El vencejo tiene una anatomía llevada al límite. Sus alas largas y curvadas, su cuerpo aerodinámico y su cola en horquilla lo convierten en una auténtica máquina de volar. Apenas pesa entre 30 y 50 gramos, pero aun así recorre miles de kilómetros en su migración anual desde el África subsahariana hasta Europa.

Su forma de vida también es singular. Duerme, se alimenta e incluso se aparea en pleno vuelo, sin necesidad de posarse. Solo toca tierra para anidar, y ese detalle lo cambia todo: cuando un adulto cae al suelo, no puede despegar por sí solo. Dicho de forma sencilla, es un ave hecha para el aire casi de principio a fin.

¿Por qué caen tantos pollos de los nidos en junio y julio?

En Madrid, los vencejos son vecinos de primavera y verano. Llegan en abril y se marchan en agosto, dejando en las fachadas y los aleros de los edificios más antiguos ese silencio que suele anunciar que la estación cálida se apaga. En algunos puntos de la ciudad, como Cuzco, las dos especies presentes en la capital comparten colonia, lo que da aún más valor a esos enclaves urbanos.

El problema aparece cuando el calor aprieta de verdad sobre las cubiertas de los edificios. Los pollos, que todavía no tienen plumas suficientes para regular su temperatura ni para volar, terminan cayendo al suelo. Ahí es donde la situación se complica y donde se concentró buena parte del trabajo del CRAS en 2025, con junio y julio como los meses más críticos.

¿Cómo funciona el fostering que ha cambiado el rescate de vencejos?

El fostering, explicado sin rodeos, consiste en buscar parejas reproductoras dentro de colonias naturales que ya estén criando pollos con un desarrollo parecido al de las crías rescatadas. Una vez localizadas, los expertos depositan en ese mismo nido a los ejemplares procedentes del CRAS. No hay ventanilla, ni sello, ni papeleo imposible, pero el mecanismo funciona con una precisión tremenda.

Después llega lo más llamativo. Los padres adoptivos aceptan a esas nuevas crías y las alimentan como si fueran propias, con pequeños insectos capturados al vuelo y en la cantidad exacta que necesitan. Además, los pollos aprenden junto a otros vencejos de su misma especie los comportamientos necesarios para madurar. Sin ese contacto, sus posibilidades de supervivencia caen en picado.

¿Dónde se reintrodujeron las crías y qué colaboración hizo posible el programa?

Las crías fueron depositadas en dependencias oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, del Ministerio de Industria y Turismo y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Todo ello formó parte de una colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Administración nacional que comenzó en 2020. Esta vez, los edificios oficiales han servido para algo más que mover expedientes, y no es un detalle menor.

Ese trabajo coordinado tiene detrás muchas horas y muchas manos. Están los profesionales del CRAS, que se encargaron de la alimentación constante, la hidratación, el control veterinario y el seguimiento individualizado de cada ejemplar. También están los expertos que localizaron los nidos adecuados y, por supuesto, esas aves adultas que terminaron ejerciendo de padres adoptivos con una eficacia difícil de discutir.

¿Qué conviene recordar sobre los vencejos que sobrevuelan Madrid en verano?

Para el lector hay varias claves sencillas que ayudan a entender por qué esta historia importa tanto. No se trata solo de mirar al cielo y ver un vuelo bonito, sino de saber qué está pasando detrás de ese ir y venir frenético entre edificios.

Los vencejos llegan a Madrid en abril y se marchan en agosto.

En la capital conviven el vencejo común y el vencejo pálido.

Cuzco alberga una de las colonias mixtas más importantes de estas aves.

El calor sobre las cubiertas provoca la caída de pollos que aún no pueden regular su temperatura ni volar.

En 2025, el CRAS registró 1.547 ingresos de vencejos, sobre todo en junio y julio.

Gracias al fostering se reintrodujeron 1.332 crías y sobrevivió el 97,37% de ellas.

Después de conocer estas cifras, esos chillidos agudos sobre los tejados de Madrid ya se escuchan de otra manera. Lo que parecía solo una escena de verano es también una historia de rescate, supervivencia y una segunda oportunidad bien aprovechada.