Qué cursos del SEPE merece la pena hacer en 2026 para conseguir trabajo y cobrar desde 1.500 euros

Las formaciones subvencionadas al 100% ya tienen convocatorias abiertas en las comunidades autónomas. Están dirigidas a personas desempleadas, incluyen certificado oficial y son compatibles con la prestación por paro.

Escoger bien un curso puede marcar la diferencia entre seguir buscando trabajo o entrar en un sector con demanda real. Eso es precisamente lo que muestran los datos difundidos por el SEPE y recogidos por SepeFórmate, donde se destacan las formaciones con mejores opciones de inserción laboral durante 2026.

Qué cursos gratuitos del SEPE ofrecen más salida laboral y mejores sueldos

El ranking se elaboró con datos del Estudio de Inserción Laboral 2025 del SEPE, que analizó a más de 47.320 alumnos. Para ello se tuvo en cuenta la empleabilidad a 6 y 12 meses, el tiempo medio de inserción, el salario inicial, la proyección de crecimiento sectorial entre 2026 y 2028 y la estabilidad contractual.

Según SepeFórmate, elegir bien una formación “puede significar 6-12 meses de tu vida y la oportunidad de transformar tu carrera profesional”. No es poca cosa. De hecho, hay cursos con una empleabilidad del 82% en los seis primeros meses, mientras otros apenas llegan al 42%.

Desarrollo web, inteligencia artificial y ciberseguridad destacan entre los mejor pagados

Entre las opciones con mejores salarios aparece el desarrollo web y la programación. Estos cursos incluyen contenidos de Java, Python, aplicaciones web e incluso iniciación a inteligencia artificial. Quien complete esta formación y la refuerce por su cuenta puede arrancar con sueldos de entre 1.600 y 2.200 euros al mes.

También ganan peso los cursos de inteligencia artificial y Big Data, aunque exigen más base en lógica y matemáticas. En la misma línea, la ciberseguridad se consolida como uno de los sectores con más demanda en Europa, con salarios iniciales que en algunos casos superan los 2.000 euros mensuales.

¿Y si lo tuyo no es estar delante de un ordenador todo el día? Entonces los oficios técnicos pueden ser una vía muy interesante.

Los oficios técnicos y la atención sociosanitaria también abren puertas al empleo

Electricidad, energías renovables, climatización, soldadura o fabricación mecánica son áreas con muchas salidas. Además, permiten incorporarse al mercado laboral en menos tiempo y con una base salarial que puede rondar los 1.500 euros mensuales. Eso sí, suelen exigir esfuerzo físico y desplazamientos.

Por otro lado, la atención sociosanitaria ofrece una inserción más segura, aunque con salarios algo más ajustados al principio. Aun así, sigue siendo una alternativa muy demandada para el cuidado de mayores o personas dependientes.

Para mejorar las opciones de encontrar trabajo, conviene fijarse en un detalle clave: los cursos que incluyen certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3 y prácticas en empresa son, por tanto, los más recomendables.