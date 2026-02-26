Los nuevos edificios cuentan con ladrillos nido para proteger a los vencejos: un modelo a seguir por España

El Parlamento escocés aprueba la instalación de Swift bricks en las fachadas de nueva construcción para frenar el desplome del vencejo, cuya población ha caído un 40% en dos décadas. SEO/BirdLife reclama que España incorpore soluciones similares en el Código Técnico de la Edificación para proteger la biodiversidad urbana.

Los vencejos tendrán a partir de ahora un hogar asegurado en los edificios de nueva construcción de Escocia. Una reforma normativa pionera obliga a reservar huecos específicos en las fachadas para colocar ladrillos nido, con el objetivo de frenar el declive de estas aves migratorias que han perdido un 40% de sus efectivos en los últimos veinte años.

Cómo la nueva obligación de ladrillos nido en Escocia protege a los vencejos urbanos

La enmienda aprobada por el Parlamento escocés establece que todos los edificios de nueva planta deberán integrar ladrillos huecos para vencejos en sus muros. Por cada unidad habitacional se reserva un pequeño espacio de 10,5 cm³ en la fachada, de forma que las aves puedan nidificar sin afectar a la estructura del inmueble.

Estos llamados Swift bricks son bloques de construcción especializados, fabricados en hormigón o terracota, con un interior hueco y una pequeña entrada. Se instalan durante la propia obra, encajando en la albañilería estándar, normalmente en las partes altas de las fachadas nuevas o renovadas, donde los vencejos ya vuelan y anidan de manera natural.

¿El resultado? Una solución sostenible y de bajo coste que mejora la biodiversidad urbana y ofrece refugio estable a una especie muy beneficiosa para las ciudades. Al fin y al cabo, cada vencejo consume miles de insectos al día, actuando como un auténtico regulador natural de plagas. Entre los aspectos clave de esta nueva normativa escocesa destacan los siguientes puntos:

Obligación de instalar ladrillos nido huecos en todos los edificios de nueva construcción, integrados en la fachada y dimensionados como refugios específicos para vencejos.

Esta medida sitúa a Escocia como un referente europeo en la integración de soluciones de construcción sostenible específicas para la fauna urbana.

Datos del alarmante declive del vencejo y necesidad urgente de protección

Los vencejos pasan los inviernos en África y regresan entre marzo y abril a sus lugares de cría, casi siempre en edificaciones de pueblos y ciudades. Son muy fieles a sus nidos y regresan año tras año a los mismos huecos, de modo que la reforma, rehabilitación o demolición de edificios antiguos se convierte en una amenaza directa para su supervivencia.

Entre 1998 y 2018, las poblaciones de vencejos se redujeron un 40%, motivo por el que se consideran especie Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves. Además, la Real Sociedad para la Protección de las Aves (The Royal Society for the Protection of Birds) informó en 2022 de una caída de casi la mitad del número de vencejos en 20 años, al pasar de casi 150.000 parejas reproductoras que llegaban al Reino Unido a menos de 90.000. Para visualizar mejor estos datos, se puede resumir así la evolución reciente de la especie:

Periodo Situación de las poblaciones de vencejos 1998-2018 Descenso del 40% y catalogación como especie Vulnerable Últimos 20 años hasta el año 2022 Reducción de casi la mitad, de casi 150.000 a menos de 90.000 parejas

Este declive se relaciona en gran parte con la pérdida de lugares de nidificación, al sellarse pequeñas hendiduras y huecos en edificios históricos y modernos. ¿No es lógico entonces que la normativa de construcción tenga en cuenta a estas aves?

SEO/BirdLife pide integrar refugios para vencejos en el Código Técnico de la Edificación española

En España, SEO/BirdLife trabaja para que la rehabilitación y construcción de edificios sea compatible con la conservación de vencejos y de otras especies urbanas. En 2023 impulsó una página web y una guía técnica con un catálogo de soluciones dirigidas a arquitectos, promotores y particulares, facilitando opciones sencillas y económicas para proteger la fauna ligada a los edificios.

La organización ambiental no se queda en las propuestas teóricas. También apoya la instalación de cajas nido en inmuebles con colonias de vencejos, muchas veces tras recibir denuncias ciudadanas por destrucción de nidos. Este tipo de actuaciones refleja un creciente interés social por conservar la biodiversidad urbana y evitar daños a la fauna silvestre.

El objetivo es que el Código Técnico de la Edificación incluya medidas integradas desde el diseño, tanto en obra nueva como en rehabilitación de fachadas, por ejemplo cuando se mejora el aislamiento térmico. De esta manera, se asegura la presencia de refugios y se evitan correcciones posteriores más costosas.

La función ecológica del vencejo y por qué Escocia es un modelo a seguir para España

Especies como el vencejo desempeñan una función clave en el ecosistema urbano al consumir diariamente grandes cantidades de insectos. Esta capacidad de control natural de plagas resulta especialmente valiosa en ciudades y pueblos, donde se busca reducir el uso de productos químicos. Además, los ladrillos especializados también pueden beneficiar a otras aves urbanas, como gorriones y estorninos, aumentando el impacto positivo sobre la biodiversidad.

La medida escocesa llega en un momento crítico, marcado por la rápida pérdida de hábitats de nidificación derivada de la modernización del parque edificatorio. Integrar refugios en todos los nuevos edificios se plantea como una fórmula eficaz para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo.

Para España, las propuestas impulsadas por SEO/BirdLife y las escuelas de arquitectura apuntan en la misma dirección: normalizar estas soluciones en el código técnico, aplicarlas tanto en nueva construcción como en rehabilitación y facilitar su adopción por parte de arquitectos y promotores. En consecuencia, Escocia se convierte en un ejemplo práctico de cómo compatibilizar la planificación urbanística moderna con la conservación de la fauna urbana.