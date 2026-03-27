Madrid estrenará en abril un gran parque de dinosaurios que se mueven y son a tamaño real: precios de entrada rebajados

Dinolandia abrirá en San Martín de Valdeiglesias junto a El Bosque Encantado. El nuevo recinto familiar contará con dinosaurios robotizados, zonas didácticas y venta anticipada con descuento.

Madrid sumará en pocas semanas un nuevo plan para familias con niños. Dinolandia abrirá sus puertas el 2 de abril, coincidiendo con Jueves Santo, en San Martín de Valdeiglesias, con un recorrido al aire libre entre dinosaurios animatrónicos, espacios para descansar y una propuesta pensada para pasar varias horas. Para quien busque más planes bajo techo por si se trata de un día de lluvia o alternativas de propuestas para toda la familia, también hay opciones recientes en Madrid y alrededores.

Así será Dinolandia, el nuevo parque de dinosaurios de Madrid para familias

El nuevo recinto se ha creado en un entorno natural de más de 25.000 metros cuadrados. Allí habrá decenas de dinosaurios con movimiento y sonido, muchos de ellos a tamaño natural, con figuras destacadas como un Tyrannosaurus Rex de más de siete metros de altura y otros ejemplares que llegarán hasta los 12 metros.

La experiencia no se limitará a ver reproducciones. El parque incluirá un arroyo natural, una pequeña cascada, balsas, puntos para hacer fotos, zonas de descanso, espacios didácticos y la exposición de un fósil con millones de años de antigüedad.

Además, la visita se podrá completar con El Bosque Encantado. El recorrido conjunto suele durar entre tres y cuatro horas, aunque la organización permite quedarse más tiempo. Vamos, que la idea es convertir la escapada en un plan para buena parte del día.

Dónde está Dinolandia, cómo llegar desde Madrid y qué saber antes de ir

Dinolandia estará en San Martín de Valdeiglesias, en la Sierra Oeste de Madrid, a unos 75 kilómetros de la capital. Para quienes vayan en coche, el acceso principal será por la M-501. Eso sí, conviene prestar atención a la señalización de Jardín Botánico al llegar a la circunvalación, ya que hay dos caminos con el mismo nombre y el GPS puede llevar a error.

También se podrá llegar en transporte público con la línea 551 desde Príncipe Pío. Desde la parada, el último tramo es de aproximadamente un kilómetro a pie o en taxi. El último autobús de regreso a Madrid saldrá a las 22:10 horas.

Cuánto cuestan las entradas de Dinolandia y cuándo habrá que reservar

La venta anticipada ya está activa en la web de Dinolandia, con un 15% de descuento sobre el precio de taquilla. La entrada incluye el acceso a Dinolandia y a El Bosque Encantado. Los precios promocionales son de 22 euros para adultos, 20 euros para entradas reducidas, 19 euros para niños y 17 euros para las visitas entre semana.

Las entradas promocionales tendrán una validez de un año, del 2 de abril de 2026 al 2 de abril de 2027. ¿Conviene reservar con tiempo? Todo apunta a que sí, porque en Semana Santa, sábados y festivos será obligatorio hacerlo.

En cuanto al horario, será de 10:30 a 16:00 de lunes a viernes, hasta las 20:00 los sábados y hasta las 19:30 los domingos, aunque podrá variar según la época del año.