Adiós al Ingreso Mínimo Vital si no haces la declaración de la Renta en este plazo

Cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) implica presentar la declaración anual del IRPF, aunque tengas ingresos bajos. El plazo de la Renta 2026 va del 8 de abril al 30 de junio.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda clave para prevenir la pobreza y la exclusión social, con más de 3 millones de beneficiarios. En 2026 sube un 11,4 % y garantiza una renta anual máxima de 8.803,20 euros; para un adulto que vive solo, la cuantía anual supera los 8.000 euros. Ahora bien, para mantener la prestación hay que cumplir un requisito administrativo esencial: presentar la Renta cada año.

Quiénes están obligados a presentar la Renta para no perder el Ingreso Mínimo Vital

Las personas que perciben el IMV están obligadas a presentar el IRPF cada ejercicio, incluso si apenas han tenido ingresos o nunca antes realizaron este trámite. ¿Eres de los que suele decir que no hace la Renta? En el IMV, cuidado.

La finalidad es doble: que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social verifiquen que se mantienen las condiciones económicas y, si hay cambios en ingresos o en la composición del hogar, recalcular el importe de la ayuda.

Dato Clave Subida IMV 2026 11,4 % Renta anual máxima 8.803,20 € Plazo Renta 2026 (ingresos 2025) 8 abril-30 junio El IMV tributa No, pero se declara Se paga si el total supera 12.600 €/año

Qué pasa si no presentas el IRPF: suspensión, extinción y devoluciones

No presentar la declaración puede suponer, primero, una suspensión temporal del IMV, dejando al beneficiario sin ese ingreso durante un tiempo.

Si el incumplimiento se mantiene y no se presenta a lo largo de todo un año, la prestación puede extinguirse, obligando a iniciar de nuevo la solicitud para recuperarla. Además, pueden pedir la devolución de cantidades cobradas indebidamente.

Fechas clave de la campaña de la Renta 2026 para mantener la ayuda

La Renta 2026 declara los ingresos de 2025 y se presenta del 8 de abril al 30 de junio. Es un período decisivo para conservar el IMV, así que conviene marcarlo en el calendario.

Aunque el IMV no tributa, debe incluirse en la declaración. Solo habría efectos fiscales si lo recibido supera los 12.600 euros al año, algo que puede ocurrir al sumar otras ayudas, como algunas autonómicas o el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Por tanto, revisar el total puede evitar sustos.