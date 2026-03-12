Es oficial: hoy abre el esperado y nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con música en directo y propuestas para toda la familia

El parque comercial Señorío Plaza de Illescas abre hoy, 12 de marzo de 2026, con cuatro días llenos de actividades, música en directo y sorpresas para vecinos de Toledo y familias de Madrid. La apertura oficial del nuevo centro comercial, situado en Illescas (Toledo), arranca este jueves a las 11:00 horas con el corte de cinta y una programación especial que se alargará hasta el domingo 15 de marzo.

Horarios de apertura y programación completa de actividades del nuevo centro

¿Te estás planteando acercarte al nuevo parque comercial cerca de Madrid? Desde hoy jueves 12 de marzo y hasta el domingo 15, Señorío Plaza encadena cuatro jornadas de ocio con horarios y propuestas pensadas para todos.

Hoy jueves, día de estreno, el centro abre a las 11:00 y cerrará la jornada con música en directo a las 21:00 horas en la zona de foodtrucks. El viernes 13 habrá pasacalles a las 18:00 y 20:00 horas, además de otro concierto a las 21:00 para quienes quieran alargar la tarde de compras.

El sábado 14 será la jornada más familiar: en la zona de restauración se ofrecerán pintacaras, velocípedo mágico y cantajuegos de 12:00 a 15:00 horas y también por la tarde, mientras que para jóvenes y adultos habrá sesión de DJ de 17:00 a 20:00 horas y karaoke nocturno para cerrar el día. La programación de inauguración se completará el domingo 15 con un espectáculo de guiñol a las 13:00 horas y diferentes sorpresas repartidas por todo el parque comercial.

Tiendas y servicios del parque comercial Señorío Plaza que abren hoy

La apertura de Señorío Plaza supone un impulso comercial para Illescas, municipio que ha crecido en población gracias a su cercanía con Madrid y a unos precios de vivienda más asequibles. El nuevo parque, con 10.000 metros cuadrados y más de 30 locales, llega para reforzar la oferta de compras y ocio tanto para residentes como para quienes se desplazan desde la capital. Entre las marcas confirmadas que abren hoy o en los próximos días en el centro comercial destacan operadores de alimentación, moda, deporte, hogar, restauración y ocio, entre los que se encuentran:

Alcampo (hipermercado y gasolinera), Lidl, Fitness Park, Sprinter, Kiabi, Joma, Action, JYSK, Max Colchón, Dormity, Homa, Cines Odeon, Vips, McDonald’s, 100 Montaditos, Kiwoko, Feu Vert, Toy Planet, Soloptical, Magic Waho, BowlingCo, Churrería Emma Fernández, Anubis, Bermellón, Newyorkers Café, Maki Toki, Factory Sofás y Kebabish.

Con esta mezcla de hipermercado, tiendas especializadas, restauración rápida, cafeterías, cines y espacios de juego, el Señorío Plaza aspira a convertirse en punto de encuentro habitual para las familias de Illescas y su entorno. Por tanto, quienes se acerquen en estos primeros cuatro días de inauguración no solo podrán conocer el nuevo centro comercial, sino también disfrutar de un plan completo de ocio sin alejarse demasiado de Madrid.