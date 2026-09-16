Los viajes del Imserso 2026-2027 ya se pueden reservar en estas comunidades desde

Los usuarios preferentes de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco pueden comprar desde este 16 de septiembre. Los no preferentes tendrán acceso desde el jueves 17.

Los viajes del Imserso 2026-2027 afrontan este miércoles 16 de septiembre una de sus principales jornadas de comercialización. Desde hoy pueden reservar los usuarios preferentes de diez territorios, mientras que los no preferentes deberán esperar un día más. El organismo ha enviado 2.938.156 cartas para las 4.602.255 personas acreditadas, con una clave de cuatro dígitos necesaria para comprar por internet.

El calendario de reservas cambia según la comunidad del pensionista

La venta comenzó el lunes 14 de septiembre para los usuarios preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. En esos territorios, las personas no preferentes pudieron empezar a comprar el martes 15.

El segundo bloque arranca este miércoles. El Imserso distribuye así los días de compra para evitar que todas las personas acreditadas accedan al sistema simultáneamente. La condición de preferente depende de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios de baremación.

Territorios Usuarios preferentes Usuarios no preferentes Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja 14 de septiembre 15 de septiembre Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco 16 de septiembre 17 de septiembre

Cada provincia tiene además asignado un número determinado de viajes para los distintos destinos. Ese reparto se calcula teniendo en cuenta la población mayor de 65 años residente y censada en cada provincia.

Qué necesitan los pensionistas para reservar un viaje del Imserso

La carta de acreditación resulta especialmente importante. Incluye cuatro dígitos que cambian cada temporada y permiten realizar la compra por internet. Quien haya perdido el documento puede obtener un duplicado de su acreditación mediante la Sede Electrónica del Imserso.

Los viajes de costa peninsular y turismo de escapada se comercializan a través de Turismo Social. Los de costa insular son gestionados por Mundicolor. Para comprar por internet se utiliza el DNI y la clave de acreditación. También existen agencias autorizadas, donde puede efectuarse la gestión con el DNI. El propio Imserso aclara que no vende viajes en sus oficinas ni permite reservarlos telefónicamente.

El periodo de nuevas solicitudes del programa para esta temporada ya terminó. Por ello, la apertura actual no debe confundirse con un nuevo plazo general para darse de alta. Está dirigida a las personas que ya tienen la correspondiente acreditación.

También cambia el canal disponible para determinados usuarios después del cambio en las reservas municipales. La referencia válida para saber cuándo puede comprar cada persona es la fecha indicada en su acreditación y los canales publicados por el organismo.

Hay 879.213 plazas y se mantienen los viajes a 50 euros

La temporada 2026-2027 cuenta con 879.213 plazas. De ellas, 440.284 corresponden a costa peninsular, 228.142 a costa insular y 210.787 a turismo de escapada. Esta última modalidad engloba circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta o Melilla.

Los precios parten de 132,91 euros para determinadas escapadas a capitales de provincia. La tarifa puede alcanzar los 564,72 euros en una estancia de diez días en Canarias con transporte y suplemento de temporada alta. También se mantiene el recargo de 100 euros para segundos y sucesivos viajes.

Otra de las medidas que continúa esta temporada son los viajes a 50 euros destinados a pensionistas con menores recursos. El Imserso reserva 7.447 plazas para personas con ingresos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad.

El precio reducido no se concede únicamente por tener una pensión baja. Es necesario cumplir el límite económico y haber conseguido la puntuación correspondiente durante la baremación. La reducción aparece reflejada en la acreditación y se aplica a un viaje en la zona asignada. También se mantiene una reserva de plazas para viajar con animales de compañía en costa peninsular e insular.

Los balnearios del Imserso mantienen abierto otro plazo hasta octubre

El Programa de Termalismo funciona con un calendario diferente al de los viajes turísticos. La convocatoria de 2026 dispone de 197.000 plazas para estancias de diez días y nueve noches en establecimientos termales. Incluyen pensión completa, reconocimiento médico, tratamiento prescrito, seguimiento, actividades de ocio y seguro.

A fecha de 16 de septiembre, el plazo prioritario para los turnos comprendidos entre septiembre y diciembre ya terminó el 15 de mayo. Sin embargo, todavía es posible presentar una solicitud para entrar en la lista de espera hasta el 31 de octubre de 2026. Esta lista permite ocupar las plazas liberadas por renuncias u otras circunstancias.

Para acceder al Termalismo se contemplan, entre otros perfiles, pensionistas de jubilación o incapacidad permanente. También existen determinados supuestos para pensionistas de viudedad y perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo. Los participantes deben poder realizar por sí mismos las actividades básicas y necesitar el tratamiento termal solicitado.

El procedimiento permanece accesible desde la Sede Electrónica del Imserso. En el caso del turismo, puede consultarse igualmente el Programa de Turismo del Imserso y, para los balnearios, el Programa de Termalismo del Imserso.