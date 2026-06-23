El Imserso pone en marcha las solicitudes para viajar en 2026-2027 sin subir las tarifas

El Imserso tiene abierto desde el día 22 de junio y hasta el 10 de julio el periodo para nuevas solicitudes del Programa de Turismo. La temporada mantiene las 879.213 plazas y los precios de la edición anterior.

La nueva temporada de los viajes del Imserso 2026-2027 ya está en marcha. Desde el día 22 de junio, las personas mayores que quieran apuntarse por primera vez al programa pueden presentar su solicitud para obtener la resolución que acredita su condición de beneficiarias y, con ello, acceder a las plazas convocadas.

Este plazo está dirigido solo a nuevas altas. ¿Ya se ha viajado con el Imserso en temporadas anteriores? En ese caso, no será necesario presentar una nueva solicitud, ya que las personas acreditadas recibirán un documento con sus datos personales y preferencias de destino. Solo deberán devolverlo si quieren modificar alguno de esos datos.

Quién puede solicitar una plaza del Imserso en la temporada 2026-2027

El programa está pensado para pensionistas y personas mayores que cumplan determinados requisitos vinculados a la Seguridad Social. Conviene revisarlos bien antes de iniciar el trámite, porque de ahí depende poder obtener la acreditación. Pueden optar a una plaza quienes se encuentren en alguno de estos casos:

Pensionistas de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

Pensionistas de viudedad con 55 años o más.

Pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años o más.

Asegurados o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social español, con 65 años o más.

En otras palabras, el programa vuelve a abrir la puerta a miles de personas que quieren viajar a precios reducidos. Y ojo, porque el plazo no es muy largo: termina el 10 de julio.

Cómo pedir por primera vez la acreditación para viajar con el Imserso

Las personas que todavía no estén dadas de alta en el Programa de Turismo del Imserso podrán solicitar la acreditación por diferentes vías. La opción señalada como más sencilla, rápida y segura es hacerlo a través de la Sede Electrónica del Imserso, dentro del apartado del Programa de Turismo, cumplimentando el modelo de solicitud en línea para la temporada 2026-2027.

También se puede descargar y rellenar el formulario de solicitud desde la página web del Imserso. Una vez completado, deberá remitirse a través de los registros electrónicos y oficinas relacionados en la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre.

Otra posibilidad es enviarlo en sobre franqueado, no por correo certificado, a esta dirección: Programa de Turismo del Imserso, Apartado de Correos 10.140, 28080 Madrid.

Cuántas plazas y precios mantiene el programa de viajes del Imserso

La temporada 2026-2027 mantiene una oferta total de 879.213 plazas, distribuidas en tres bloques. El reparto queda de la siguiente manera:

Bloque del programa Plazas disponibles Costa peninsular 440.284 Costa insular 228.142 Turismo de escapada y viajes de procedencia europea 210.787

Además, se mantiene la reserva de 7.447 plazas a 50 euros para personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, siempre que hayan obtenido mayor puntuación en los criterios de valoración.

Los precios también continúan congelados. Las tarifas se mueven entre los 132 y los 564 euros, según el destino, la duración del viaje y si incluye o no transporte. En costa peninsular, los importes van desde 224,63 euros por ocho días sin transporte hasta 309,22 euros por diez días con traslados. Baleares oscila entre 224,36 y 353,37 euros, mientras que Canarias parte de 224,28 euros y llega a 464,72 euros.

También siguen los suplementos de 100 euros para segundos y sucesivos viajes en la misma temporada y para viajes en temporada alta.