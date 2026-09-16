Hacienda registra más de 400 peticiones para las ayudas de Ceuta y los primeros pagos llegarán en octubre

Las 408 solicitudes registradas representan algo más del 10% de los 4.000 beneficiarios potenciales estimados. Las ayudas llegan hasta 150.000 euros y se suman a una nueva línea de avales del ICO.

Hacienda ha recibido 408 solicitudes de empresas y autónomos de Ceuta desde que el 14 de septiembre se abrió el plazo para pedir las ayudas directas. El Gobierno calcula que pueden beneficiarse unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Por tanto, las peticiones presentadas en las primeras jornadas equivalen al 10,2% de esos 4.000 potenciales beneficiarios, aunque una solicitud registrada no significa que la ayuda ya haya sido concedida.

Las 408 solicitudes representan ya el 10,2% de los posibles beneficiarios

El dato introduce una novedad respecto a la convocatoria de ayudas en Ceuta, anunciada a principios de septiembre. Entonces se conocían las cantidades y la fecha de apertura. Ahora ya existe una primera referencia sobre la respuesta de empresas y trabajadores por cuenta propia. El cálculo del 10,2% resulta de comparar las 408 solicitudes con los 4.000 beneficiarios que estima el Gobierno.

La línea de ayudas directas dispone de 36,6 millones de euros. Los autónomos que cumplan los requisitos reciben 5.000 euros. Las empresas y otras entidades perciben cantidades diferentes según su cifra de negocios de 2025. El plazo permanece abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 y la Agencia Tributaria indica que los pagos podrán comenzar a partir del 6 de octubre. Las ayudas están además exentas de IRPF o Impuesto sobre Sociedades y son inembargables.

La escala establecida por la Agencia Tributaria es la siguiente:

Beneficiario o cifra de negocios Ayuda Autónomo o profesional persona física 5.000 € Empresa hasta 1 millón de euros 10.000 € Más de 1 y hasta 2 millones 20.000 € Más de 2 y hasta 6 millones 40.000 € Más de 6 y hasta 10 millones 80.000 € Más de 10 millones 150.000 €

Las empresas o entidades dadas de alta durante 2026 tienen una particularidad. Si presentaron el modelo 036 antes del 3 de septiembre, la cuantía será de 10.000 euros, con independencia del tramo anterior. Para los empresarios o profesionales personas físicas dados de alta en 2026, el importe sigue siendo de 5.000 euros.

La Agencia Tributaria exige actividad en Ceuta y una declaración responsable

No todas las empresas pueden acceder automáticamente al dinero. La norma exige que, entre el 30 de julio y el 3 de septiembre de 2026, el solicitante tuviera en Ceuta su domicilio fiscal, un establecimiento de explotación o inmuebles declarados como afectos a su actividad. También debía estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Los autónomos deben haber presentado la declaración de IRPF de 2025 con ingresos procedentes de actividades económicas. Las personas jurídicas necesitan haber presentado el Impuesto sobre Sociedades de 2025 con ingresos declarados. Para las entidades sin personalidad jurídica se exige el modelo 184. Quedan fuera los contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

La petición se realiza mediante el formulario habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Hay que comunicar una cuenta bancaria de la que sea titular el solicitante. También se debe firmar una declaración responsable afirmando que la actividad económica sufrió efectos negativos por la crisis registrada en Ceuta y que se cumplen las reglas europeas aplicables a estas ayudas.

La Agencia Tributaria puede pedir posteriormente documentación adicional para comprobar los requisitos. Si transcurren tres meses desde el final del plazo sin que se haya efectuado el pago, la petición podrá entenderse desestimada. La resolución puede recurrirse mediante recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, según las condiciones publicadas por la propia AEAT.

Los 50 millones en avales del ICO no son otra ayuda directa

Junto al avance de las solicitudes, el Consejo de Ministros aprobó el 15 de septiembre las condiciones de una línea de avales de hasta 50 millones de euros para empresas y autónomos de Ceuta. Este instrumento debe diferenciarse del fondo de 36,6 millones. Los 50 millones no son subvenciones que se entreguen directamente a los negocios, sino garantías públicas destinadas a respaldar nuevas operaciones de financiación.

El programa será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y se canalizará mediante entidades financieras adheridas. Permitirá financiar tanto necesidades de liquidez y capital circulante, incluidos salarios o facturas, como inversiones destinadas al mantenimiento, adaptación, recuperación o relanzamiento de las actividades económicas.

Para las pymes, el aval público podrá cubrir hasta el 80% de la financiación. En las grandes empresas alcanzará hasta el 70%. Los avales serán gratuitos tanto para los beneficiarios como para las entidades financieras. Los préstamos para liquidez podrán tener hasta cinco años de amortización. Los destinados a inversiones alcanzarán siete años y podrán llegar a diez en determinados proyectos del sector agrícola.

Las operaciones podrán haberse formalizado desde el 31 de julio y hasta el 15 de diciembre de 2026, mientras que los avales podrán concederse hasta el 31 de diciembre. Podrán acceder empresas y autónomos con domicilio social, centro de trabajo o establecimiento mercantil, industrial o de servicios en Ceuta, siempre que cumplan las condiciones del programa.

Qué pueden hacer ahora las empresas y autónomos afectados

Quien cumpla los requisitos de las ayudas directas todavía dispone de plazo hasta el 30 de noviembre para completar el formulario de Hacienda. Esta vía permite recibir entre 5.000 y 150.000 euros sin necesidad de devolverlos. El aval del ICO responde a otra necesidad. Sirve para facilitar financiación bancaria cuando el negocio necesita liquidez o pretende acometer nuevas inversiones.

La diferencia resulta relevante para comercios y establecimientos que han comunicado dificultades durante las últimas semanas. El impacto sobre la actividad ya había aparecido, por ejemplo, en el relato de un hostelero de Ceuta sobre la caída de actividad durante agosto. Las nuevas medidas combinan, por tanto, pagos directos y acceso a financiación, pero cada mecanismo tiene requisitos y funcionamiento distintos.

La referencia para solicitar la subvención debe ser la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el caso de los avales, la financiación se tramitará mediante las entidades de crédito y establecimientos financieros supervisados por el Banco de España que se adhieran a la línea del ICO.