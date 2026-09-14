Los profesores de Madrid podrán cobrar hasta 350 euros extra al mes con el nuevo sistema profesional

La carrera profesional docente tendrá seis grados y requisitos pendientes de negociación. El reconocimiento inicial del máximo se plantea para trayectorias de calidad acreditadas.

La Comunidad de Madrid ha anunciado una carrera profesional docente con seis grados y un incremento de hasta 350 euros mensuales. Isabel Díaz Ayuso presentó la medida el 11 de septiembre de 2026, durante el Debate del Estado de la Región. La propuesta contempla reconocer el grado máximo desde la implantación a profesores con una larga trayectoria de calidad. No confirma, sin embargo, una fecha de cobro.

El grado máximo podrá reconocerse desde el inicio por la trayectoria docente

El Gobierno regional no plantea que todo el profesorado empiece necesariamente por el escalón inferior. Su intención es reconocer desde el principio las carreras que acrediten calidad, compromiso y contribución al sistema educativo madrileño. Esto introduce una diferencia importante entre quienes ya acumulan méritos y quienes comienzan su vida profesional. El anuncio no concreta cuántos años harán falta, qué puntuación se exigirá o cómo se documentará esa trayectoria. Tampoco permite asegurar que la antigüedad, por sí sola, bastará para obtener el nivel superior.

Para la progresión entre grados se valorarán la formación, los proyectos educativos, la innovación y las responsabilidades asumidas en el centro. El reconocimiento económico será progresivo, aunque el comunicado todavía no incluye una tabla con los importes de cada nivel. La mejora se incorporará a la nómina del profesorado madrileño y será independiente de otros complementos o productividades ya establecidos. Por tanto, los 350 euros representan el techo anunciado para el grado más alto, no una subida uniforme para cada docente.

Qué cambia con la carrera profesional docente frente a los sexenios

La carrera horizontal permite progresar profesionalmente sin tener que cambiar de puesto. Sin embargo, sus grados no deben confundirse con los conceptos de antigüedad y formación que ya existen. Los trienios retribuyen cada tres años de servicio, conforme al artículo 23 del Estatuto Básico del Empleado Público. Los sexenios, según la información oficial de formación del profesorado madrileño, combinan periodos de seis años con formación acreditada. Tener esos reconocimientos previos no demuestra, por sí mismo, qué nuevo grado corresponderá.

La comparación permite separar dos cuestiones: los méritos que un docente ya tiene reconocidos y su futura valoración dentro de la carrera horizontal. El anuncio no establece equivalencias entre sexenios, cursos, años trabajados y grados. Por ejemplo, no permite concluir que contar con varios sexenios garantice directamente los 350 euros. Será el desarrollo del modelo el que determine cómo se valorará cada trayectoria. El artículo 2.3 del Estatuto remite, además, a la legislación específica del personal docente.

La propuesta se dirige a la enseñanza pública, pero faltan condiciones

El Ejecutivo vincula la iniciativa a los 68.899 maestros y profesores de la educación pública madrileña durante el curso 2026/2027. Esa cifra describe el colectivo anunciado, no el número de personas que cobrarán automáticamente el máximo. La comunicación tampoco detalla las condiciones para funcionarios de carrera, interinos o personal en prácticas. Por ello, no permite anticipar diferencias concretas entre esas situaciones, ni aclarar cómo se computará la experiencia acumulada en otra comunidad autónoma.

El importe anual también necesita una precisión. El anuncio habla de hasta 350 euros mensuales, pero no explica su tratamiento en las pagas extraordinarias de los funcionarios. Multiplicar esa cantidad por 12 daría 4.200 euros y por 14, 4.900 euros. Son cálculos ilustrativos, no cuantías anuales aprobadas. Para conocer el incremento anual habrá que confirmar el número de abonos, la fecha de efectos y el grado reconocido. Tampoco se presenta la cifra como un ingreso neto garantizado.

La negociación deberá fijar requisitos, solicitudes y fecha de cobro

Los detalles se negociarán en la Mesa Sectorial de Educación con los representantes de los trabajadores, según confirma la Comunidad. Quedan por concretar los requisitos de acceso, el procedimiento para acreditar méritos y el calendario de implantación. La comunicación inicial no ofrece un presupuesto desglosado ni abre un plazo de solicitudes. El procedimiento deberá aclarar si el primer reconocimiento se realizará de oficio o mediante una solicitud del docente. El anuncio del 11 de septiembre tampoco acredita atrasos desde ese día: habrá que conocer la fecha de efectos económicos que establezca su desarrollo.

Los docentes pueden consultar las novedades en Personal + Educación y comprobar su documentación de servicios y formación ya reconocida. Esa revisión puede resultar útil, pero no sustituye una futura solicitud ni garantiza un grado.

La nota oficial del anuncio es la referencia para distinguir lo previsto de lo que todavía debe negociarse. Antes de calcular una nueva nómina, habrá que conocer las reglas definitivas y cuándo comenzará a pagarse el complemento.