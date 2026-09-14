Inditex gana 2.980 millones en su mejor primer semestre con 84 tiendas menos

La dueña de Zara aumenta su facturación un 7,6% mientras reorganiza su red comercial. Sus acciones cayeron un 3,6% tras presentar los resultados.

Inditex tiene menos tiendas que hace un año, pero gana más dinero. El grupo dueño de Zara obtuvo 2.980 millones de euros de beneficio entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026, un 6,8% más. Es su mejor primer semestre, con una red mundial que suma 84 establecimientos menos que doce meses antes.

Los resultados del primer semestre, publicados el 9 de septiembre, sitúan las ventas en 19.755 millones de euros, un 7,6% más. Sin el efecto de las variaciones de las divisas, el crecimiento alcanza el 9,2%. La compañía señala una evolución favorable tanto en los establecimientos físicos como en internet.

El avance llega después de un ejercicio en el que la rentabilidad de Inditex alcanzó aproximadamente el 15,6% de las ventas. En el conjunto de 2025, el grupo ganó 6.220 millones sobre una facturación de 39.864 millones.

La red mundial pierde 84 tiendas mientras Zara concentra gran parte del negocio

Al terminar julio, Inditex operaba 5.444 tiendas, frente a las 5.528 de un año antes. La diferencia refleja el saldo de establecimientos entre ambas fechas, no un anuncio de 84 cierres durante este semestre. Tampoco permite deducir una reducción equivalente de la plantilla.

Zara pasó de 1.534 locales a 1.487, es decir, 47 menos. Lefties siguió el camino contrario: aumentó de 210 a 223 establecimientos y fue la única marca que amplió su número de tiendas en esa comparación anual.

La reorganización incluye reformas, traslados, aperturas y absorciones de establecimientos, con actuaciones en 51 mercados durante el semestre. El grupo mantiene su estrategia de concentrar actividad en locales más grandes, en lugar de medir su expansión únicamente por el número de persianas abiertas.

Esa transformación no ha frenado los ingresos de su principal división. Zara, Zara Home y Lefties facturaron conjuntamente 13.783 millones de euros, frente a los 13.150 millones del primer semestre de 2025. La cifra corresponde a las tres marcas agrupadas, no exclusivamente a Zara.

El récord de beneficios no evita una caída del 3,6% en bolsa

Los resultados empresariales y la reacción de los inversores fueron en direcciones distintas. Las acciones de Inditex cerraron la sesión del miércoles 9 de septiembre con una caída del 3,6%, hasta los 54,48 euros. Durante la jornada, el descenso llegó a superar el 4%.

Las valoraciones de analistas recogidas por Cinco Días apuntan a un resultado de explotación inferior al esperado y a la presión de los costes. El mercado no solo compara cuánto gana una empresa respecto al año anterior, sino también si cumple las expectativas previas.

En las cuentas, el resultado bruto de explotación, o EBITDA, creció un 7,8%, hasta 5.513 millones. El resultado de explotación, o EBIT, aumentó un 7,6%, hasta 3.843 millones. El margen bruto también mejoró y representó el 58,7% de las ventas, frente al 58,3% anterior.

Las ventas del inicio de otoño crecen un 9% y la inversión continúa

La compañía también ha adelantado información del siguiente periodo. Entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, las ventas en tienda y por internet aumentaron un 9% respecto a las mismas fechas de 2025, a tipo de cambio constante. Inditex atribuye esta evolución a la buena recepción de las colecciones de otoño e invierno.

Para el conjunto del ejercicio, el grupo prevé una inversión ordinaria de unos 2.300 millones de euros. A esa cantidad añadirá cerca de 200 millones extraordinarios para modernizar y mejorar sus instalaciones corporativas. Son inversiones previstas para 2026, no importes que la compañía presente como íntegramente ejecutados.

El calendario de dividendos de Inditex mantiene para el 2 de noviembre de 2026 un pago de 0,875 euros brutos por acción, correspondiente al ejercicio 2025. La siguiente presentación de resultados, con las cifras del tercer trimestre, está prevista para el 2 de diciembre.