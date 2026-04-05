¿Tienes perro o gato? Desde ahora necesitarán cumplir con nuevos requisitos para cruzar fronteras

La nueva normativa europea refuerza los controles para desplazarse con mascotas entre países de la Unión. El cambio afecta a quienes viajen con perros y gatos y pone el foco en la vacunación, la identificación y la trazabilidad.

Viajar con un perro o un gato dentro de la Unión Europea exigirá, desde el 22 de abril, contar con un pasaporte europeo individual del animal. La medida no supone un cambio total para muchos dueños en España, donde buena parte de las mascotas ya dispone de este documento, pero sí obliga a revisar con detalle si se cumplen todos los requisitos antes de salir. Se trata de otra medida hacia las mascotas que suma a regulación del comercio ilegal de la UE.

El pasaporte para perros y gatos será obligatorio en viajes dentro de la Unión Europea

La Unión Europea ha endurecido las normas para los desplazamientos sin fines comerciales, como unas vacaciones o una visita familiar. El objetivo es claro: frenar el tráfico ilegal de mascotas, reforzar el control sanitario y garantizar que los animales crucen fronteras con más seguridad.

Este pasaporte no es un simple trámite. En él figuran el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios. Por tanto, permite un seguimiento más preciso del animal durante el viaje.

Además, la norma se apoya en el Reglamento (UE) 2016/429 y en su desarrollo más reciente aprobado en enero de 2026, con la intención de unificar criterios entre países y evitar vacíos legales.

Qué deben revisar los dueños antes de viajar con su mascota por Europa

Aunque en España la mayoría de perros y gatos ya tiene este pasaporte por su vinculación con el microchip, ojo, eso no significa que todo esté hecho. ¿Qué hay que comprobar antes de viajar?

La vacunación contra la rabia será obligatoria y deberá haberse administrado al menos 21 días antes del desplazamiento. Además, se exigirá una desparasitación interna específica contra Echinococcus multilocularis entre uno y cinco días antes de cruzar la frontera.

A esto se suma otro requisito importante: el veterinario tendrá que certificar que el animal se encuentra en buen estado de salud. También se fija una edad mínima de 12 semanas para poder viajar.

Las sanciones y problemas por viajar sin pasaporte europeo pueden ser graves

La obligación afecta solo a los viajes internacionales dentro de la Unión Europea. Es decir, quienes no salgan de su país con su mascota no verán cambios en su día a día.

Ahora bien, no cumplir puede salir caro. Un animal sin pasaporte podría no entrar en el país de destino, ser retenido, pasar cuarentena o incluso ser devuelto al lugar de origen. Por otro lado, en España la falta de identificación mediante microchip se considera una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.