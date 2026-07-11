Los estudiantes que dominen la IA tendrán más opciones de empleo en el año 2030

Jean Charroin, director general de ESSCA Business School, defiende que la inteligencia artificial transformará la forma de trabajar y de evaluar el conocimiento. La escuela francesa refuerza su apuesta por Málaga con un campus que aspira a alcanzar 500 estudiantes al año.

Jean Charroin, director general de ESSCA Business School, considera que los jóvenes que tendrán más oportunidades laborales en 2030 serán aquellos capaces de trabajar de forma activa con la inteligencia artificial. El responsable de la institución francesa sostiene que la IA no debe verse solo como una herramienta de consulta, sino como una competencia clave para liderar en áreas como finanzas, marketing, gestión y estrategia empresarial.

ESSCA elige Málaga por su ecosistema tecnológico y menor saturación educativa

La llegada de ESSCA a Málaga responde a una decisión estratégica. Charroin explica que la escuela quería implantarse en España para abrir una puerta al mundo hispanohablante, pero evitando mercados más saturados como Madrid y Barcelona, donde existe una mayor concentración de escuelas de negocio con acreditaciones internacionales.

Málaga, según el director general de ESSCA, ofrece una combinación difícil de igualar: buena conectividad internacional, desarrollo económico, crecimiento tecnológico y un ecosistema ligado a la alta tecnología y la ciberseguridad. Esa realidad, apunta, aporta valor añadido al proyecto educativo de la institución.

El campus malagueño es el tercer enclave internacional de ESSCA, tras Budapest y Shanghái. La escuela ha iniciado su actividad con programas franceses, aunque prevé adaptar su oferta al sistema universitario español con un grado de cuatro años, frente al modelo de tres años habitual en Francia.

La inteligencia artificial cambiará el empleo de los jóvenes antes de 2030

Charroin cree que la inteligencia artificial marcará un cambio profundo en empresas, universidades y escuelas de negocio. A su juicio, muchas organizaciones intentan adaptarse de forma gradual, pero el impacto será mucho más amplio a largo plazo.

El directivo advierte de que los estudiantes no pueden limitarse a usar la IA como si fuera un buscador. Defiende que deben aprender a desarrollar agentes artificiales, integrarlos en procesos de trabajo y comprender sus efectos en la toma de decisiones.

En este contexto, considera que la formación empresarial debe ir más allá del aprendizaje técnico. Los jóvenes deberán dominar las materias tradicionales de gestión, pero también acreditar capacidad para colaborar con sistemas inteligentes. Para Charroin, esa será una diferencia decisiva en la empleabilidad de los próximos años.

El modelo educativo francés combina teoría, prácticas y pensamiento crítico

ESSCA basa su propuesta en una mezcla de formación académica, experiencia empresarial y pensamiento crítico. Charroin subraya que la escuela no busca únicamente preparar a los estudiantes para encontrar empleo, sino formar perfiles capaces de asumir responsabilidades y entender las consecuencias de sus decisiones.

El modelo francés, explica, combina una base teórica sólida con clases impartidas por profesionales del sector. Además, los alumnos acumulan una importante experiencia en empresas antes de graduarse. En el caso de los programas de máster, pueden alcanzar casi un año y medio de prácticas profesionales.

La institución también destaca por su carácter no lucrativo. Charroin defiende que este modelo permite reinvertir los recursos en la calidad académica, la investigación y la experiencia del alumnado, sin depender de intereses orientados a la rentabilidad de inversores externos.

El balance del primer curso con estudiantes internacionales en Málaga es positivo. ESSCA comenzó con 12 alumnos y prevé superar los 45 en el próximo primer curso. Para 2030, la escuela quiere alcanzar una capacidad de 500 estudiantes al año, con dos tercios de alumnado internacional estable y un tercio procedente de intercambios temporales.

La empleabilidad es otro de los puntos fuertes de la institución. Según Charroin, cerca del 90% de sus estudiantes encuentra trabajo en los tres meses posteriores a la graduación y alrededor del 70% accede a la empresa o al puesto que buscaba.