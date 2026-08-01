Este centro comercial de Madrid afronta su mayor reforma con 20.000 metros cuadrados de tiendas ya alquilados

La reforma de Puente de Vallecas alcanzará los 23.676,8 metros cuadrados comercializables. Pepco y Terranova ya operan, mientras Kiabi y Action figuran entre las próximas incorporaciones.

El Centro Comercial Madrid Sur, en Puente de Vallecas, concluirá en octubre de 2026 la ampliación que elevará su superficie comercializable a 23.676,8 metros cuadrados, tres veces la disponible antes de la reforma. El comunicado difundido el 18 de junio situó en 20.072 metros cuadrados el espacio ya alquilado, equivalente al 85 %, y dejó 3.604 metros cuadrados pendientes de comercialización. No es un centro nuevo construido desde cero, sino la transformación por fases de un complejo que continúa abierto.

La información oficial consultada no fija un día concreto para una inauguración general a finales de año. El dato confirmado es la finalización de las obras en octubre, mientras las tiendas y zonas renovadas van entrando en servicio antes de ese momento.

El 85 % de la superficie ya está alquilado antes de terminar las obras

El proyecto triplicará la superficie comercializable y duplicará la oferta comercial. Son dos magnitudes distintas: la primera mide los metros disponibles para operadores y la segunda se refiere a la variedad de establecimientos. La reforma también incorpora paneles solares, nuevas máquinas refrigeradoras más eficientes y mejoras en el sistema energético del edificio.

Este modelo difiere de desarrollos de nueva planta como el parque de El Cañaveral, previsto para 2027. Madrid Sur aprovecha un centro existente y lo abre al entorno urbano, una fórmula que permite mantener parte de la actividad durante los trabajos.

Qué tiendas ya funcionan y cuáles llegarán después

Pepco y Terranova no son futuras aperturas. Pepco ya estrenó en Madrid Sur su tienda número 4.000 en Europa, mientras Terranova inauguró el 6 de marzo de 2026 el mayor establecimiento de la marca en España. McDonald’s también reabrió en un nuevo local el 3 de octubre de 2025.

La página oficial de Madrid Sur incluye además a Carrefour, Décimas, Inside, Game, Kiwoko, Dreamfit y Domino’s entre los operadores presentes. KFC figura en el directorio, aunque aparece temporalmente cerrado por las obras.

Entre las incorporaciones pendientes se encuentran Kiabi y Action. Esta última está vinculada a la apertura de Plaza Unión. La web del centro coloca también a 100 Montaditos y MadridSur Bowling en el apartado de próximas aperturas, mientras el comunicado menciona La Ramona, Taco Bell, puestos de comida y un gran restaurante como parte del crecimiento gastronómico y de ocio.

Plaza Unión y Terraza Mirador cambiarán la relación con el barrio

La remodelación se articula alrededor de tres espacios. La Entrada Central tendrá una fachada con un mural de Siquier, luz natural y nuevos locales. Plaza Unión reunirá tiendas, restaurantes, terrazas y esculturas de clavadistas del artista Hernán Marina. Terraza Mirador ocupará la segunda planta con propuestas de restauración y ocio al aire libre.

Madrid Sur pasará de un modelo cerrado a otro más conectado con el barrio y con áreas destinadas al encuentro social. La documentación disponible no ofrece una cifra global de inversión ni una estimación de los empleos vinculados a la reforma, por lo que estos datos no deben atribuirse al proyecto sin una nueva comunicación oficial.

Dónde está Madrid Sur y cómo llegar al centro comercial

Madrid Sur se encuentra en la avenida de Pablo Neruda, 91, frente a la Asamblea de Madrid. La estación de Cercanías más próxima es Asamblea de Madrid-Entrevías. También llegan las líneas de autobús 57, 144 y N11, mientras los accesos en coche se realizan desde la M-30 por Méndez Álvaro y desde la M-40 por la avenida de la Albufera.

En el entorno metropolitano también abrió en marzo el centro comercial de Illescas, aunque el caso de Madrid Sur se concentra dentro de la capital y sobre un activo con décadas de presencia en Puente de Vallecas.