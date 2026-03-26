Los deportistas profesionales podrán recuperar años trabajados que no cotizaron para computarlos en la jubilación

El Ministerio de Inclusión somete a audiencia pública un proyecto de real decreto para que esos periodos computen en la jubilación. La medida pretende que los deportistas profesionales recuperen años trabajados con contrato en España que no figuran como cotizados. Aún no está aprobada y exigirá acreditar la actividad.

Qué deportistas podrán sumar cotización y qué periodo exacto se reconoce

El borrador beneficia a quienes practicaron cualquier disciplina deportiva con contrato profesional en territorio español, dentro de la relación laboral especial de deportistas profesionales. El tiempo computable iría del 15 de marzo de 1980 hasta la fecha de integración en el Régimen General. ¿Te faltan años porque antes no te dejaron cotizar como a cualquier trabajador?

¿Por qué algunos deportistas no cotizaron y cómo se integraron definitivamente en 2003? La incorporación a la Seguridad Social fue desigual. Aunque la relación laboral especial se regula en el Real Decreto 1006/1985, no todos quedaron protegidos al mismo tiempo: algunos (ciclismo profesional, baloncesto y balonmano) entraron antes, y otros no lo hicieron con carácter general y definitivo hasta el Real Decreto 287/2003.

Por tanto, el proyecto no integra de nuevo: busca computar periodos previos para sumarlos a la carrera de cotización.

Qué pide el proyecto para acreditarlo y cómo puede mejorar la pensión de jubilación

Para reconocer esos años, el Ministerio indica que habrá que presentar una certificación del club o entidad deportiva. Si ya no existe, valdrá una certificación de la federación. Además, el capital coste derivado de la regularización lo abonaría el Consejo Superior de Deportes.

El efecto sería doble: serviría para acceder a la pensión de jubilación o para recalcularla y mejorarla si ya se cobra:

Punto clave Qué establece el borrador Periodos Del 15 de marzo de 1980 a la integración Prueba Certificado del club o federación Efecto Reconocer o mejorar la jubilación Coste Consejo Superior de Deportes

Borja Suárez lo enmarcó como “se trata de un acto de justicia” y la norma sigue en audiencia pública, así que el trámite fijará el contenido final.