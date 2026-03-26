La TDT estrena una nueva era: adiós a ETB3 y ETB4 y la llegada de dos canales distintos en el País Vasco

Encender la tele y encontrarse con canales nuevos no es algo que pase todos los días. Mucho menos cuando el cambio llega sin tener que tocar un botón, que ya es casi una rareza en todo lo relacionado con la TDT. Eso es justo lo que ha ocurrido esta semana en el País Vasco, donde dos canales ya han desaparecido de la parrilla. ETB3 y ETB4 pasan a ser historia y, en su lugar, entran ETB1 ON y ETB2 ON.

La jugada no se queda solo en la televisión de siempre, porque ambos también estarán disponibles por Internet. Y ahí está la clave del giro: llevar los canales generalistas al terreno digital, que es donde hoy se consume buena parte del contenido.

Qué ha cambiado en la TDT vasca con la salida de ETB3 y ETB4

La televisión pública vasca ha dejado atrás ETB3 y ETB4, centrados hasta ahora en contenidos infantiles y deportivos, respectivamente. En su lugar, ha puesto en marcha ETB1 ON y ETB2 ON, dos nuevos canales que forman parte de una nueva estrategia de distribución y consumo audiovisual.

Según ha explicado EITB, el 18 de marzo se activaron ETB1 ON y ETB2 ON como canales diseñados para distribuirse en internet, en YouTube, en las principales plataformas y en proveedores de servicio de televisión. De este modo, la cadena pública vasca traslada sus canales generalistas al universo digital y adapta su oferta a los nuevos hábitos de consumo.

Por qué ETB apuesta ahora por ETB1 ON y ETB2 ON

EITB enmarca este movimiento como una evolución natural dentro del entorno digital. La corporación sostiene que estos nuevos canales buscan garantizar su presencia allí donde se consumen los contenidos y reforzar su papel dentro del ecosistema digital, que es donde buena parte de la ciudadanía se informa, ve programas y también conversa sobre ellos.

Además, esta apuesta tiene varios objetivos concretos: reforzar el euskera en el espacio digital global, difundir la cultura vasca y conectar con públicos jóvenes. Por tanto, no se trata solo de cambiar dos nombres en la TDT, sino de ampliar la forma en la que la televisión pública quiere llegar a la audiencia, tanto en pantalla tradicional como en cualquier dispositivo con conexión.

Qué contenidos ofrecerán ETB1 ON y ETB2 ON

ETB deja claro que ETB1 ON no será lo mismo que ETB1, del mismo modo que ETB2 ON no será igual que ETB2. Aunque compartirán la emisión simultánea de informativos y programas de actualidad, los nuevos canales tendrán contenidos propios y, además, sin restricciones de derechos a nivel internacional.

Esto quiere decir que la programación de los canales tradicionales y la de sus versiones digitales será distinta y complementaria. En el caso de ETB1 ON, se anuncian contenidos de valor social vinculados al territorio, una amplia programación infantil en euskera y también eventos y directos de referencia para la sociedad y la cultura vasca.

Durante el fin de semana, ETB1 ON incluye documentales como Korrika Herriz Herri, dedicado a la carrera a favor del euskera. También emite informativos como Gaur Egun y Gaur Egun 2, junto a espacios como Kirolak ETB1 para la información deportiva y Eguraldia ETB1 para la meteorológica. A eso se suman programas de humor como Barre Librea y Wazemank, conciertos como Erriberriko Bandak 175 urte o Los Tenampas eta Lagunak, además de competiciones de pelota vasca en Pilota: ETB Kantxa y fútbol sala en la Euskal Kopa de fútbol sala.

En ETB2 ON, la programación de mañana incluye espacios de historia y gastronomía como Vamos a Hacer Historia – La Crueldad No Tiene Bando y varias entregas de Robin Food. También figuran Crónicas de Euskal Herria – Crónicas desde La Arboleda, El día de mañana – Edurne Pasaban y A Bocados – Codillo a baja temperatura y sus sacramentos.

Por la tarde, ETB2 ON incorpora formatos culturales y de entretenimiento como Todos Los Apellidos Vascos, con Iñaki Gabilondo e Iñaki López, y Tu edificio Favorito – Iberdrola, Roncesvalles y Donostia. Ya por la noche, destacan programas de humor y entretenimiento como Esto no es normal.

Cómo ver los nuevos canales sin hacer cambios en casa

Aquí llega la parte que más interesa a muchos espectadores: no hay que hacer ningún cambio para acceder a los nuevos canales. EITB aclara que quien antes veía ETB3 ahora verá ETB1 ON, y quien sintonizaba ETB4 ahora verá ETB2 ON. Simplemente cambiarán el nombre y la imagen del canal en la parte superior de la pantalla. Una vez, al menos, la tecnología no obliga a pelearse con menús, resintonizaciones ni manuales eternos.

Además, la programación de ETB1 ON pasará a ser la referencia para las cinco demarcaciones locales de Navarra donde se ofrecía ETB3. Por tanto, el cambio también afecta a la forma en la que se organizará esa emisión en adelante.

Qué opciones hay para ver ETB ON en móvil, web y Smart TV

En dispositivos móviles, al actualizar EITB Nahieran, la aplicación pasará a convertirse en ETB ON. También se podrá descargar desde Google Play, App Store o directamente a través de la web www.etbon.eus. La intención es que el acceso sea lo más amplio posible y no quede limitado solo a la TDT.

Además, ETB ON también estará disponible en otros dispositivos. Se podrá usar a través de Chromecast, enviando el contenido desde el móvil a la televisión, o pulsando el botón rojo en los canales de ETB a partir de la versión Hbbtv 1.4.1. También podrá verse en Smart TV con Android TV, en Google Play desde la versión 7, y en Fire TV, en Amazon Store desde la versión FireOS 5.

Qué puede hacer ahora el espectador para adaptarse al cambio

Para el usuario, el paso más práctico es muy sencillo: comprobar el nuevo nombre del canal en la TDT y actualizar la app si ve ETB en el móvil o en otros dispositivos. No hay resintonización obligatoria anunciada, así que el cambio está pensado para que la transición sea directa y sin complicaciones.

De ahí que la recomendación más útil sea revisar desde qué dispositivo se suele ver la televisión. Quien use la TDT verá ETB1 ON y ETB2 ON en el lugar que ocupaban ETB3 y ETB4. Quien prefiera el móvil, la web o una Smart TV tendrá que entrar en ETB ON, actualizar la aplicación correspondiente o descargarla en la plataforma disponible. En consecuencia, el gran cambio no es solo qué canales desaparecen, sino desde cuántas pantallas podrán verse ahora sus sustitutos.