Los conductores de Extremadura podrán recibir hasta 3.000 euros para renovar su vehículo con este nuevo plan

El Plan Renovext cuenta con 800.000 euros en el proyecto de Presupuestos de 2026 para sustituir vehículos antiguos por modelos de bajas o nulas emisiones. Los solicitantes tendrán que acreditar el achatarramiento de un vehículo matriculado en España antes del 1 de enero de 2015.

La Junta de Extremadura prepara una nueva ayuda para renovar vehículos antiguos en la región. La medida forma parte del Plan Renovext, una línea incluida en las cuentas autonómicas de 2026 y dotada con 800.000 euros, destinada a retirar de la circulación coches más contaminantes y menos seguros, siempre que sean sustituidos por otros nuevos, kilómetro cero o de demostración matriculados en Extremadura.

Quién podrá pedir la ayuda de hasta 3.000 euros del Plan Renovext en Extremadura

El planteamiento trasladado por la Junta prevé ayudas de hasta 3.000 euros por vehículo sustituido. La convocatoria concreta fijará quién puede solicitarlas y el importe final, aunque la consulta previa ya apuntaba al empadronamiento en un municipio extremeño con al menos un año de antigüedad antes de comprar el vehículo.

El proyecto de Presupuestos no cierra todavía todas las condiciones. Sí establece que el coche retirado deberá estar matriculado en España antes del 1 de enero de 2015, lo que deja fuera a vehículos más recientes. También exige que el solicitante sea titular del vehículo a achatarrar durante los dos años anteriores a la solicitud y que aporte el último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica abonado, al menos desde 2025.

Las bases deberán precisar si la ayuda se abre a todos los conductores, autónomos y empresas, o si existen límites según el tipo de beneficiario.

Qué vehículos se podrán comprar y qué coche antiguo habrá que achatarrar

Los coches que se compren deberán ser vehículos nuevos, kilómetro cero o de demostración matriculados por el punto de venta en Extremadura desde 2025. El texto recoge las categorías M1, vehículos para transportar personas y su equipaje, y N1, vehículos de mercancías con una masa máxima no superior a 3,5 toneladas.

La convocatoria también incluirá límites de emisiones de CO2. En la consulta previa, la Junta vinculó el Plan Renovext a turismos con etiqueta ambiental C, ECO o Cero, ligados al achatarramiento de un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B. El pago se articularía con la colaboración de concesionarios o vendedores, mediante un descuento directo en el momento de la compra.

Cuándo se podrán solicitar las ayudas para renovar coches antiguos en Extremadura

Aunque el proyecto presupuestario recoge que la Junta aprobará estas ayudas durante 2026, todavía falta la aprobación de las bases reguladoras y de la primera convocatoria. Hasta que se publique ese texto no quedarán cerrados el plazo de solicitud, la documentación definitiva, la cuantía exacta por vehículo ni la compatibilidad con otras ayudas públicas.

El programa entra en el paquete de movilidad y transporte de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cuyo presupuesto supera los 57,6 millones de euros para 2026. Dentro de ese marco, el Ejecutivo regional reserva 800.000 euros al Plan Renovext, junto a otras actuaciones para mejorar la movilidad y el transporte público en la comunidad.