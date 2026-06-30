La feria medieval que revive el comercio de la Edad Media con puestos, teatro y espectáculos de fuego desde el 22 de julio de 2026

Caminha Medieval 2026 se celebrará del 22 al 26 de julio en el centro histórico de esta villa portuguesa, muy cerca de Galicia. La cita reunirá mercado, oficios tradicionales, comida inspirada en la Edad Media, teatro, música y exhibiciones de fuego.

El verano suma una nueva escapada perfecta para quienes buscan ferias medievales cerca de Galicia. Caminha, en el norte de Portugal, viajará durante cinco días a la Edad Media con una recreación histórica que llenará sus calles de sonidos, colores, sabores y actividades para todos los públicos. La cita tendrá lugar del miércoles 22 al domingo 26 de julio de 2026, según recoge la agenda oficial del municipio y Visit Portugal.

Caminha celebra su feria medieval del 22 al 26 de julio de 2026

La Caminha Medieval 2026 volverá a transformar el centro histórico de la villa en un gran escenario al aire libre. La edición figura bajo el nombre “Das Terras do Norte às Rotas do Mar” y mantiene como eje temático “O Comércio na Idade Média”, con el comercio medieval como hilo conductor.

La elección del tema conecta con la historia local. El Ayuntamiento de Caminha recuerda que la feria de la localidad se remonta a 1291, pocos años después del fuero concedido por D. Dinis el 24 de julio de 1284. Con esta base histórica, la organización busca recrear la actividad comercial, los intercambios y la vida cotidiana de la época.

Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán recorrer calles ambientadas con puestos, tabernas, mercaderes y recreadores. Visit Portugal presenta esta cita como una recreación histórica con comercio, artes y oficios, entretenimiento, sabores y hábitos alimenticios propios de la Edad Media.

Mercado, artesanía y espectáculos con fuego en pleno centro histórico de Caminha

El programa incluye una feria medieval con mercaderes y artesanos, demostraciones de antiguos oficios en directo, campamentos históricos, gastronomía medieval y una ambientación inmersiva por todo el centro histórico. También habrá espectáculos continuos de música, teatro, cortejos y fuego, según la información publicada por el municipio.

La propuesta está pensada para quienes buscan una escapada de verano distinta, con un formato muy visual y familiar. La combinación de artesanía, comida, recreaciones históricas y animación callejera convierte esta feria medieval en una opción atractiva para visitar desde Galicia, especialmente desde las Rías Baixas y el Baixo Miño. Estos son los horarios previstos para la Caminha Medieval 2026:

Miércoles 22 de julio: de 18:00 a 00:00 horas.

Jueves 23 de julio: de 18:00 a 00:00 horas.

Viernes 24 de julio: de 18:00 a 01:00 horas.

Sábado 25 de julio: de 11:00 a 01:00 horas.

Domingo 26 de julio: de 11:00 a 23:00 horas.

Cómo llegar a Caminha desde Galicia para visitar la feria medieval

Caminha se encuentra al otro lado del río Miño, frente a la zona de A Guarda, en Pontevedra. Para quienes viajen en coche desde Galicia, una opción habitual es dirigirse hacia Goián y continuar después por la N-13 portuguesa hasta el centro de la villa.

También existe conexión por el río entre Caminha y A Guarda mediante embarcaciones turísticas o de transporte local, un trayecto muy utilizado por peregrinos y visitantes en la zona del Camino Portugués de la Costa. Turismo de A Guarda informa de salidas entre ambas orillas condicionadas por la meteorología y las mareas.

La feria medieval de Caminha se presenta así como una de las citas más destacadas del verano en el norte de Portugal, con una programación que mezcla historia, comercio, artesanía, gastronomía y espectáculos en la calle.