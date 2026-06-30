La rutina de Cristiano Ronaldo al levantarse que explica cómo conserva músculo y energía a los 41 años

El delantero portugués mantiene una alimentación muy controlada para seguir compitiendo al máximo nivel. Su desayuno, según su exchef Giorgio Barone, combina aguacate, huevos, café y nada de azúcar.

Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los grandes ejemplos de longevidad en el fútbol profesional. A sus 41 años, el jugador de Al Nassr continúa activo y con contrato hasta 2027, una situación poco habitual para un delantero de élite que lleva más de dos décadas compitiendo al máximo nivel.

El desayuno de Cristiano Ronaldo combina café, huevos y aguacate sin azúcar

La alimentación es uno de los pilares de su rutina diaria. Según explicó su exchef privado Giorgio Barone, el desayuno de Cristiano Ronaldo suele incluir aguacate, café, huevos y nada de azúcar, dentro de una dieta basada en productos frescos, proteínas magras y alimentos poco procesados.

No se trata solo de una primera comida saciante. Los huevos aportan proteína de alto valor biológico, un nutriente relacionado con el mantenimiento de la masa muscular y la recuperación tras el entrenamiento. La literatura científica sobre proteína del huevo también la vincula con la salud del músculo esquelético.

El café completa esa rutina matinal por su aporte de cafeína. En deportistas entrenados, la cafeína puede ayudar al rendimiento cuando se consume en dosis bajas o moderadas, especialmente en esfuerzos de resistencia y en deportes con actividad intermitente, como el fútbol.

Por qué los huevos y el aguacate encajan en una dieta deportiva

El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos más asociados a las dietas de deportistas por su contenido en grasas monoinsaturadas, fibra y micronutrientes. Harvard School of Public Health destaca que es rico en grasas saludables, bajo en carbohidratos y una buena fuente de fibra, lo que favorece una energía más sostenida y mayor saciedad.

En el caso de Ronaldo, esta elección encaja con una pauta muy medida: controlar la composición corporal sin renunciar a nutrientes necesarios para entrenar, competir y recuperarse. Barone también señaló que el futbolista evita el azúcar refinado y reduce alimentos elaborados con harina, como pan o pasta, priorizando verduras como fuente principal de carbohidratos.

Una rutina diaria basada en proteínas, verduras y cenas ligeras

Más allá del desayuno, la dieta de Cristiano Ronaldo se apoya en comidas con pollo, pescado, carnes magras y verduras. El propio Barone detalló que los almuerzos suelen girar en torno a pollo, pescado y vegetales, mientras que por la noche opta por platos más ligeros, normalmente pescado o carne de filete acompañada de verduras.

Esa regularidad ayuda a explicar su estado físico, aunque no actúa de forma aislada. La alimentación se suma al entrenamiento, la recuperación, el descanso y una disciplina diaria que el portugués ha mantenido durante toda su carrera.