El tobogán acuático más alto de Europa supera los 100 km de velocidad y está en España: listo para los más valientes

Hay toboganes que se bajan sonriendo y otros en los que uno se pregunta, justo antes de tirarse, quién le mandaría meterse ahí. Verti-Go pertenece claramente al segundo grupo, pero con honores. Aqualandia Benidorm vuelve a abrir sus puertas este sábado 23 de mayo con una atracción que no tiene rival en Europa. El parque estrena temporada con más de una veintena de atracciones en un recinto de 150.000 metros cuadrados.

La gran protagonista es un tobogán rojo de 33 metros de altura capaz de llevar a los usuarios a más de 100 kilómetros por hora en apenas tres segundos. Dicho de forma sencilla: es como lanzarse desde un edificio de 13 plantas, pero en bañador y con bastante menos margen para arrepentirse.

¿Dónde está Verti-Go y por qué llama tanto la atención?

Verti-Go está en Aqualandia Benidorm, un parque acuático que se presenta como el más antiguo de Europa. El recinto vuelve a la actividad este sábado 23 de mayo y lo hace con una oferta amplia: más de una veintena de atracciones repartidas en 150.000 metros cuadrados.

La atracción más llamativa es Verti-Go, un tobogán rojo de 33 metros de altura. No solo ostenta el título de tobogán de agua más alto de Europa, sino también el de tobogán-cápsula más alto del mundo, que explicado sin tecnicismos viene a ser un tobogán en el que el inicio del descenso se realiza desde una cápsula.

¿Cuánto mide Verti-Go y qué velocidad alcanza?

Verti-Go mide 33 metros de altura, una cifra que ayuda a entender por qué se compara con un edificio de 13 plantas. La bajada está pensada para quienes buscan emociones fuertes y no les tiembla demasiado el pulso antes de lanzarse.

Según la información del parque, quienes se atrevan pueden superar los 100 kilómetros por hora en apenas tres segundos. Vamos, que no es precisamente una bajada para pensar en la lista de la compra mientras uno se desliza.

¿Qué otras atracciones fuertes hay en Aqualandia Benidorm?

Además de Verti-Go, otra de las grandes estrellas del parque es Cyclón. Esta atracción está considerada la montaña rusa acuática más larga de Europa y uno de los toboganes con mayor recorrido del mundo, con 200 metros de trayecto sobre flotadores de cuatro plazas.

Cyclón incluye caídas de hasta 40 metros y termina en un gran embudo final donde los usuarios giran a gran velocidad. Junto a Verti-Go también hay otro tobogán verde, menos extremo pero igualmente llamativo, que alcanza los 28 metros de altura.

¿Hay opciones para quienes no buscan tanta adrenalina?

No todo en Aqualandia Benidorm va de bajar a toda velocidad y salir con cara de haber visto pasar la vida en tres segundos. El parque también mantiene atracciones más clásicas, como Los Rápidos o Las Pistas Blandas, que forman parte del complejo desde su inauguración a mediados de la década de los 80.

Para los más pequeños también hay zonas específicas como Adventureland y Jungle Kids. Esta última se inauguró el verano pasado en la popular Laguna y cuenta con seis toboganes de diferentes alturas e intensidades.

Cómo elegir atracción en Aqualandia Benidorm según el tipo de visitante

La clave está en tener claro qué plan se busca: adrenalina fuerte, diversión más moderada o zonas infantiles. Con la información disponible, el parque combina atracciones extremas, recorridos largos y espacios pensados para niños, así que conviene escoger con cabeza antes de subirse a lo primero que aparezca.

Para emociones fuertes: Verti-Go, con 33 metros de altura y más de 100 kilómetros por hora en apenas tres segundos.

Para un recorrido largo en grupo: Cyclón, con 200 metros de trayecto y flotadores de cuatro plazas.

Para una opción alta pero menos extrema: el tobogán verde junto a Verti-Go, de 28 metros.

Para atracciones clásicas: Los Rápidos y Las Pistas Blandas.

Para niños: Adventureland y Jungle Kids, esta última con seis toboganes de distintas alturas e intensidades.

Por tanto, Aqualandia Benidorm arranca la temporada con una propuesta bastante clara: Verti-Go pone el golpe de efecto, Cyclón suma recorrido y espectáculo, y las zonas infantiles y clásicas equilibran el plan para quienes prefieren una experiencia más tranquila. Porque sí, también se puede ir a un parque acuático sin necesidad de salir disparado a 100 kilómetros por hora.