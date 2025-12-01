El Gobierno se niega a activar la ayuda de 370 millones al olivar y al viñedo pese a estar contempladas en la ley

ASAJA denuncia como «inaceptable» que se retrase el fondo de 370 millones de la Ley 1/2025 para el olivar y el viñedo de secano afectados por la sequía.

El Gobierno ha decidido no activar por ahora las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La medida llega pocos días después de aprobar una subvención de 46 millones de euros para Palestina.

Detalles de las ayudas al olivar y viñedo de secano previstas en la Ley 1/2025

La asociación agraria ASAJA reclama el «cumplimiento inmediato» de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas, que creó un fondo de 370 millones de euros dirigido a explotaciones profesionales especialmente afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes. De ese fondo, 285 millones se reservan al olivar de secano y 85 millones al viñedo de secano.

Estas ayudas se diseñaron para explotaciones profesionales, es decir, para agricultores que viven de sus olivos y viñas. La ley las establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa, con el objetivo de amortiguar la caída de cosecha, el aumento de costes y la pérdida de margen.

Para ver de un vistazo qué importe corresponde a cada cultivo, la distribución prevista de las ayudas puede resumirse en la siguiente tabla:

Concepto Importe previsto Destinatarios principales Fondo total Ley 1/2025 de prevención de pérdidas 370 millones de euros Explotaciones profesionales afectadas por sequía y encarecimiento de costes Olivar de secano 285 millones de euros Explotaciones profesionales de olivar de secano Viñedo de secano 85 millones de euros Explotaciones profesionales de viñedo de secano

ASAJA insiste en que no puede dejarse sin aplicar una ley pensada para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables. De lo contrario, advierte, se deja en el aire un apoyo que muchos daban por seguro.

Consecuencias de que el Gobierno no active estas ayudas y reacciones del sector agrario

Según la organización, el Ministerio se ampara en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no activar el fondo, una decisión que califican de «inaceptable». El enfado crece porque esta negativa llega pocos días después de aprobar una subvención de 46 millones de euros para Palestina.

La entidad considera que se trata de una decisión injusta que agrava la situación de miles de explotaciones profesionales. Recuerda que otros sectores sí han recibido ayudas extraordinarias por la sequía y que el olivar y el viñedo de secano no pueden quedar atrás. ¿Quién entiende que algunos cultivos sí cobren y otros no?

Entre los sectores que, según ASAJA, sí han contado con ayudas específicas por sequía, menciona varios cultivos concretos:

arroz

frutales

frutos secos

tomate de industria

herbáceos

Esta realidad lleva a la organización a insistir en que «no hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen». Para muchos agricultores, ver cómo una ayuda prevista en la norma no se aplica no es precisamente un tema menor.

Además, ASAJA alerta de que la no aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa está generando una «inseguridad jurídica insostenible» para miles de agricultores. ¿Cómo van a planificar sus explotaciones si no saben si la norma se cumplirá?

Por ello, la organización exige al Ministerio de Agricultura una «solución inmediata y transparente» que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos. Recuerda que «el campo necesita certezas, no respuestas burocráticas, el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles» y advierte de que estos cultivos no pueden convertirse en «víctimas colaterales» de la falta de presupuestos.