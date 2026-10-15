Lidl recupera el 16 de octubre uno de sus productos que solo vende en verano por 5,99 euros: por tiempo limitado

Ferrero interrumpe la venta de Pocket Coffee durante los meses de calor para proteger su calidad. La caja anunciada contiene 18 bombones, a unos 33 céntimos cada uno.

Los bombones Pocket Coffee vuelven a Lidl el viernes 16 de octubre de 2026. La campaña de la cadena anuncia cajas de 225 gramos por 5,99 euros para comprar en tienda. El regreso coincide con una particularidad que explica Ferrero, su fabricante: interrumpe temporalmente las ventas durante el verano para proteger el chocolate del calor. Ese formato reúne 18 unidades, por lo que cada bombón cuesta aproximadamente 33 céntimos al repartir el precio de la caja.

Cuánto cuestan los Pocket Coffee de Lidl por unidad y por kilo

El precio anunciado equivale a 26,62 euros por kilo y aproximadamente 2,66 euros por cada 100 gramos. Son cálculos obtenidos dividiendo los 5,99 euros entre el peso del paquete, con los resultados redondeados a dos decimales. Esta referencia permite comparar precios en supermercados aunque los envases tengan tamaños distintos. Por ejemplo, una caja de 150 gramos a 3,99 euros tendría un precio por kilo prácticamente equivalente.

Ese ejemplo es una equivalencia matemática, no una oferta localizada en otro comercio. Tampoco debe confundirse el coste aproximado por bombón con la posibilidad de comprarlo suelto: Lidl anuncia la caja completa. Ferrero identifica el formato de 225 gramos con 18 piezas, de 12,5 gramos cada una. Los 5,99 euros son el precio publicado para esta campaña. Sin un precio anterior contrastado, esa cifra no permite afirmar cuánto se ahorra respecto a otra promoción.

Ferrero deja de venderlos durante el verano para proteger el chocolate

La ausencia estival tiene una explicación publicada por el propio fabricante. Ferrero España señala que suspende las ventas de Pocket Coffee cada verano para evitar que el calor perjudique su calidad. Su página italiana amplía el motivo: las temperaturas y la humedad pueden alterar la experiencia de consumo. Por tanto, el regreso encaja con una comercialización estacional. No supone el lanzamiento de una receta nueva ni convierte el bombón en una creación exclusiva de Lidl.

La marca distingue expresamente esta decisión de una cuestión sanitaria. Explica que el chocolate puede perder su estructura y desarrollar una capa blanquecina cuando queda expuesto al calor. También indica que los productos que regresan al mercado en octubre se fabrican pocas semanas antes de distribuirse. Esa explicación describe su funcionamiento general, sin acreditar la fecha de fabricación de cada caja. Para conservarlos en casa, su guía desaconseja meterlos en el congelador, porque la congelación puede alterar algunos ingredientes. Esta indicación resulta útil si se compran varias cajas para consumirlas más adelante.

El relleno representa el 54 % e incluye azúcar y café líquido

La composición exige una precisión: el 54 % del producto corresponde a café líquido azucarado, según la ficha de Ferrero España. Esa denominación incluye azúcar y café, por lo que no significa que más de la mitad del bombón sea café puro. La receta declara además chocolate negro y chocolate con leche. El relleno líquido es lo que distingue este dulce de otros bombones que incorporan una crema sólida o un saborizante de café.

La información nutricional del fabricante recoge 440 kilocalorías y 56,6 gramos de azúcares por cada 100 gramos. Trasladados a una pieza de 12,5 gramos, equivalen a unas 55 kilocalorías y 7,1 gramos de azúcares. Son cálculos propios sobre los valores medios publicados, no cifras adicionales aportadas por Lidl. Entre los ingredientes aparecen leche, lactosa y soja. Las personas que necesiten evitar estos componentes deben comprobar el etiquetado de la caja antes de consumir el producto.

Cómo comprobar la disponibilidad antes de acudir a la tienda

La campaña identifica Pocket Coffee como un artículo de venta en establecimientos físicos. Lidl advierte que la disponibilidad y las existencias de los productos señalados para tienda pueden variar según la zona geográfica. Como sucede con otras novedades de supermercados, aparecer en el catálogo no garantiza encontrar unidades en cualquier local. La información consultada tampoco permite fijar una fecha final de venta ni un número máximo de cajas por comprador.

Para consultar las condiciones de su zona, el cliente puede entrar en los folletos oficiales de Lidl y seleccionar su establecimiento. La cadena diferencia allí entre artículos habituales y promociones disponibles durante un periodo limitado. Si el producto no está en el lineal, recomienda preguntar al personal o contactar con atención al cliente para conocer su disponibilidad. Comprobar el formato, el precio y la tienda evita confundir esta campaña con anuncios anteriores o con presentaciones diferentes del mismo bombón.