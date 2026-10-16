Guadalajara convoca 2 plazas fijas para trabajar en instalaciones deportivas sin experiencia previa

Las plazas de auxiliar de servicios deportivos se adjudicarán mediante dos exámenes. La tasa baja de 12 a 6 euros para determinados desempleados.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha convocado dos plazas de auxiliar de servicios deportivos con carácter laboral fijo y acceso mediante oposición libre. El BOE del 7 de octubre de 2026 activa veinte días hábiles para presentar solicitudes. Las bases exigen certificado de escolaridad y establecen dos ejercicios eliminatorios, sin valoración de experiencia previa. La segunda prueba se centra en cuestiones municipales, atención al público y ofimática, un detalle importante para organizar la preparación.

Las dos plazas de Guadalajara se decidirán por oposición

Las vacantes pertenecen al grupo de agrupaciones profesionales y proceden de las ofertas municipales de empleo de 2025 y 2026. Las bases permiten incorporar otras aprobadas antes de finalizar el proceso. Esa posibilidad no aumenta por ahora las dos plazas confirmadas. El sistema elegido es oposición, de modo que los puntos se obtienen mediante las pruebas previstas. La experiencia anterior en instalaciones deportivas puede ayudar a preparar el contenido, pero no tiene un apartado propio de méritos que mejore la clasificación final.

El temario consta de quince temas y combina normativa administrativa con funcionamiento de instalaciones deportivas. Incluye mantenimiento, limpieza, prevención de riesgos y reglas municipales de uso. También exige conocer aspectos de la historia, geografía y edificios de Guadalajara. Organizar el estudio del temario de oposiciones exige separar ambos bloques desde el principio. Dedicar toda la preparación a leyes generales dejaría sin cubrir materias que aparecen expresamente en el programa y en el supuesto práctico.

El certificado de escolaridad debe estar disponible al cerrar las solicitudes

La titulación exigida es el certificado de escolaridad. También pueden participar quienes estén en condiciones de obtenerlo cuando termine la inscripción. Si el título procede del extranjero, debe acreditarse su homologación por el órgano competente. Las personas aspirantes tienen que haber cumplido dieciséis años y no superar la edad de jubilación forzosa. Se exige capacidad funcional para las tareas y cumplir las condiciones de nacionalidad, habilitación e incompatibilidades recogidas en la convocatoria. Estos requisitos deben mantenerse durante el procedimiento.

La solicitud se tramita obligatoriamente en el portal municipal Convoca. Quienes necesiten asistencia electrónica pueden pedirla en las oficinas de información y registro, con cita previa. La tasa ordinaria asciende a doce euros y se abona durante la inscripción. El Ayuntamiento aplica una bonificación del 50% a quienes acrediten desempleo durante más de seis meses. En ese supuesto se pagan seis euros. La documentación correspondiente debe adjuntarse, salvo que se autorice una comprobación administrativa disponible. Pagar fuera de plazo implica la exclusión.

El práctico dedica treinta minutos al municipio y la atención al público

El primer ejercicio contiene ochenta preguntas y cuatro de reserva, con noventa minutos para responder. Cada pregunta tiene cuatro alternativas y solamente una correcta. El segundo plantea un supuesto práctico dividido en treinta preguntas, además de tres de reserva. Su duración es de treinta minutos. Aborda el callejero, las instalaciones deportivas municipales, lugares de interés, atención al público, apoyo administrativo y ofimática básica. Ambos ejercicios son obligatorios y eliminatorios. No se anuncia una prueba física dentro de esta convocatoria.

Cada ejercicio se califica sobre diez puntos, aunque el tribunal determinará el número de respuestas netas necesario para superarlo. Los errores descuentan un tercio del valor de una respuesta correcta y las preguntas en blanco no puntúan. Como ejemplo, tres fallos neutralizan el valor de un acierto antes del redondeo previsto. El segundo examen concede, como media, un minuto por pregunta ordinaria. Esa relación orienta los simulacros, pero las preguntas de reserva también deben atenderse dentro del tiempo establecido.

La inscripción electrónica debe completarse antes de agotar los veinte días hábiles

El cómputo comienza el día siguiente a la publicación estatal y excluye sábados, domingos y festivos. Las bases completas están publicadas desde el 2 de octubre en el boletín provincial. Igual que sucede con otras oposiciones municipales de turno libre, el anuncio estatal y las bases cumplen funciones diferentes. El primero activa el plazo y las segundas detallan documentos, pruebas y condiciones. La inscripción exige acreditar identidad, titulación y los demás requisitos aplicables mediante las copias solicitadas.

Una vez terminado el plazo, el Ayuntamiento publicará la relación de admitidos y excluidos. Habrá diez días hábiles para subsanar defectos o reclamar una omisión. Es necesario comprobar que el nombre aparece entre los admitidos, aunque no figure en la relación de excluidos. Las plantillas provisionales de respuestas tendrán sus propios plazos de reclamación. La candidatura puede iniciarse en el portal oficial de selección. Guardar el justificante de registro permite acreditar la presentación y facilita consultar posteriores incidencias del expediente.