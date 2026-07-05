Lidl pone a la venta un foco solar por menos de 6 euros con detector de movimiento ideal para patios y entradas

La cadena pone a la venta el viernes 3 de julio un proyector solar LED de Livarno con sensor de movimiento, pensado para jardines, patios, entradas y zonas de paso sin necesidad de cables.

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de jardín y terraza con un producto pensado para quienes buscan iluminar el exterior de casa sin aumentar la factura de la luz. Se trata de un foco solar LED de la marca Livarno que funciona con energía solar, incorpora detector de movimiento y está rebajado a 5,99 euros, según la ficha oficial del producto.

La novedad llega el viernes 3 de julio y está dirigida a quienes quieren dar más visibilidad a entradas, caminos, garajes, patios o rincones poco iluminados sin hacer obras ni realizar una instalación eléctrica.

El foco solar de Lidl se activa solo cuando detecta movimiento exterior

El proyector solar LED de Livarno está diseñado para encenderse de forma automática cuando detecta movimiento. Según Lidl, tiene un alcance de detección de entre 5 y 8 metros y un ángulo de 90 grados, por lo que puede resultar útil en zonas de paso o puntos de acceso a la vivienda.

Esta función permite que la luz se active solo cuando hay presencia cerca del foco, evitando tener una iluminación permanente durante toda la noche. El sistema mantiene la luz encendida durante unos 30 segundos tras cada detección, un tiempo suficiente para entrar en casa, cruzar un patio o localizar una zona concreta del jardín.

El foco incorpora seis LED de alta luminosidad, una temperatura de color de 6.500 K y un flujo luminoso de 150 lúmenes. No está pensado para sustituir una instalación completa de exterior, pero sí para reforzar puntos concretos donde se necesita luz puntual.

Dos versiones para colocar el panel donde reciba más luz solar

Uno de los aspectos más interesantes de este foco solar barato de Lidl es que se vende en dos versiones. La primera incorpora el panel solar integrado en la misma pieza. La segunda incluye un panel solar independiente conectado mediante un cable de unos 2,5 metros, lo que permite colocarlo en una zona con mejor exposición al sol.

Esta segunda opción puede ser especialmente útil cuando el lugar donde se quiere instalar el foco queda en sombra durante parte del día. De esta manera, el usuario puede fijar el punto de luz en la pared, junto a una puerta o en una zona de paso, y situar el panel en una ubicación más favorable para la carga.

El producto cuenta con protección IP44, por lo que está preparado para resistir salpicaduras de agua y utilizarse en exteriores. También incluye accesorios de montaje y manual de usuario, lo que facilita su colocación sin grandes complicaciones.

Cuánto cuesta el foco solar LED de Livarno y qué incluye

El precio oficial del foco solar LED de Livarno en Lidl es de 5,99 euros, con una rebaja del 14% sobre su precio anterior de 6,99 euros. La ficha del producto confirma que está disponible en la tienda online con las dos variantes de panel solar.

Funciona con tres baterías Ni-MH reemplazables, incluidas en el producto, y está fabricado en plástico. Sus dimensiones aproximadas son de 10 x 9,7 centímetros. En el modelo con panel integrado, el panel mide unos 9 x 6 centímetros, mientras que la versión con panel independiente alcanza los 11 x 11 centímetros.

Por precio, funcionamiento autónomo y facilidad de instalación, este foco solar de Lidl se presenta como una solución sencilla para mejorar la iluminación exterior en viviendas con terraza, jardín, patio o garaje.