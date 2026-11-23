El reconocimiento exige experiencia o formación relacionada, documentación y evaluación. La acreditación de competencias permite avanzar después hacia otras cualificaciones.

Llevar años trabajando en un oficio sin disponer de un título puede cerrar puertas cuando una empresa pide demostrar conocimientos. El procedimiento de acreditación de competencias permite reconocer oficialmente capacidades adquiridas mediante experiencia laboral, formación no formal o voluntariado. Es una vía permanente regulada en el sistema de Formación Profesional, no una convocatoria nueva. El reconocimiento exige evaluación y requisitos concretos; la antigüedad laboral, por sí sola, no entrega automáticamente un título completo de FP.

La experiencia puede acreditarse desde los 18 años según el nivel profesional

El Real Decreto 659/2023 establece edades y periodos diferentes. Para estándares de nivel 1 se requieren 18 años cumplidos. En los niveles 2 y 3, la edad mínima es 20. La vía laboral general exige tres años y al menos 2.000 horas trabajadas durante los quince años anteriores a la solicitud. Para el nivel 1, el requisito baja a dos años y un mínimo de 1.000 horas en ese mismo periodo.

Antes de pedir el reconocimiento, resulta útil consultar la vida laboral en Importass y reunir información sobre las funciones desempeñadas. También existe acceso mediante formación relacionada: con carácter general, 300 horas en los últimos diez años, o 200 para nivel 1. Si el módulo asociado tiene menor duración, se aplican las horas previstas para ese módulo. Además, deben cumplirse las condiciones de nacionalidad o residencia y los requisitos adicionales que correspondan al estándar evaluado.

Los documentos deben demostrar las tareas y el tiempo dedicado

La acreditación no se apoya únicamente en el nombre del puesto. Para personas asalariadas, la norma prevé certificación de Seguridad Social, Instituto Social de la Marina o mutualidad correspondiente. Se acompaña de contrato o certificado empresarial que detalle actividad, duración y periodos. Los autónomos aportan certificación de sus altas y descripción de la actividad. Esta documentación permite relacionar la experiencia real con las competencias solicitadas, en lugar de dar por equivalentes trabajos con funciones distintas.

El voluntariado se justifica mediante certificado de la entidad, con identificación, duración, tareas y lugar de realización. Las personas becarias necesitan certificación de funciones, año y horas dedicadas. Cuando se utiliza la vía formativa, el documento debe recoger el programa detallado y las horas. La guía oficial para candidatos explica cómo preparar el historial. Ordenar los justificantes por actividad y periodo facilita detectar lagunas antes de presentar una solicitud que necesite subsanaciones.

El reconocimiento pasa por asesoramiento y evaluación

El proceso se desarrolla en tres fases: asesoramiento, evaluación y acreditación con registro. El asesor ayuda a identificar evidencias y orientar la candidatura. Después, profesionales evaluadores comprueban si las competencias quedan demostradas. El informe de asesoramiento no sustituye esa evaluación. Una valoración inicial desfavorable tampoco equivale por sí misma a una prohibición de continuar, según explica la guía ministerial. El candidato conserva la decisión de pasar a la fase siguiente.

Las administraciones competentes informan sobre inscripción, centros y desarrollo del procedimiento. El portal TodoFP reúne información para localizar la vía correspondiente. La solicitud debe dirigirse al procedimiento adecuado, no a una petición genérica de título. Un ejemplo permite entenderlo: haber trabajado en cocina puede aportar experiencia relevante, pero las tareas acreditables dependerán de lo realizado y demostrado. El número de años no convierte automáticamente toda esa trayectoria en todas las competencias de un ciclo.

Acreditar competencias ayuda a completar la FP sin sustituir sus requisitos

La acreditación obtenida tiene validez en España y permite demostrar competencias concretas ante empleadores. También puede utilizarse para continuar un itinerario formativo. Si el objetivo es obtener un certificado profesional o un título, la administración orienta sobre los pasos pendientes. Pueden existir módulos que deban cursarse y condiciones de acceso que cumplir. Por eso, acreditar una parte del perfil y obtener la titulación completa son resultados distintos dentro del sistema.

Al presentarlo en un currículum profesional claro, debe utilizarse la denominación exacta de la acreditación recibida. El documento no debería transformarse en un título que todavía no se posee. El siguiente paso útil es pedir orientación sobre qué formación falta y dónde puede completarse. Así, la experiencia reconocida se convierte en un punto de partida concreto. El procedimiento permite aprovechar conocimientos previos, pero mantiene la evaluación y las exigencias de la cualificación que se quiera alcanzar.