Las ayudas de crianza cubren nacimientos, adopciones y menores que cumplen entre uno y tres años durante 2026. La cuantía depende de la renta.

Almussafes ha abierto el 6 de noviembre sus ayudas de crianza de 2026, tras publicar el extracto de la convocatoria el día anterior. Las familias pueden recibir entre 500 y 1.000 euros para menores que cumplen de uno a tres años. Los nacimientos y adopciones tienen otra escala, de 600 a 800 euros. La convocatoria exige acreditar gastos realizados en establecimientos del municipio y establece plazos individuales según la fecha del hecho causante.

Las ayudas de crianza no pueden superar las compras justificadas

La convocatoria diferencia dos situaciones. Por nacimiento o adopción durante 2026, las cantidades son de 800, 700 o 600 euros, según los ingresos por persona. Para quienes cumplen uno, dos o tres años, los tramos permiten recibir 1.000, 900, 800 o 500 euros. Son prestaciones anuales de pago único. La solicitud se tramita en la sede municipal, donde resulta útil disponer de certificado digital. Cada menor necesita su propia petición, aunque la documentación familiar común no debe duplicarse innecesariamente.

El gasto debe haberse realizado durante 2026 y antes de presentar la solicitud. Se admiten alimentación, pañales, higiene, productos de farmacia, ropa, cunas, carritos y determinados servicios infantiles. También figuran guarderías y servicios sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social. Las compras deben corresponder a comercios o servicios de Almussafes. El Ayuntamiento exige justificantes que identifiquen al establecimiento, el concepto, el importe y el IVA. Si la escala asigna 900 euros, pero solo se acreditan 650 elegibles, la ayuda queda limitada a esos 650 euros.

La renta familiar y los ingresos por persona cumplen funciones distintas

Primero se comprueba el límite económico de toda la familia. Para dos miembros asciende a 25.400 euros; para tres, a 34.500; y para cuatro, a 40.900 euros. El máximo aumenta con el tamaño del hogar según la tabla de las bases. Después se aplica la renta por persona para fijar la cuantía. El tramo inferior llega hasta 5.000 euros por miembro. Los siguientes alcanzan 7.000, 10.000 y 13.000 euros. Así, superar un tramo puede reducir la prestación sin provocar necesariamente la exclusión.

La referencia fiscal corresponde a 2025 y utiliza las bases imponibles general y del ahorro. Existe además una exclusión específica cuando la base del ahorro familiar alcanza 2.500 euros. La composición familiar también importa. Pueden computar hijos menores de 26 años convivientes sin ingresos y mayores con discapacidad en las condiciones previstas. Se incluye al nuevo cónyuge o pareja conviviente. Las familias deben estar al corriente con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. Estas reglas pertenecen a esta convocatoria y difieren de otras ayudas para alimentos.

El padrón debe acompañarse de pruebas de residencia efectiva

Las bases exigen empadronamiento y residencia efectiva en Almussafes, con las excepciones previstas para separaciones y situaciones de custodia. Al menos un progenitor debe acreditar la antigüedad mínima de un año antes del nacimiento, adopción o hecho correspondiente. La convocatoria contempla reglas para acumular periodos anteriores dentro de los diez últimos años. Por eso, un cambio temporal de domicilio no se resuelve únicamente mirando la fecha del último alta. La comprobación debe ajustarse a la trayectoria de empadronamiento que permiten valorar las bases municipales.

Para acreditar que la familia vive allí, se solicitan los dos últimos recibos de dos suministros básicos entre luz, agua y gas. Si están a nombre de otra persona, deben aportarse los documentos alternativos previstos para explicar el uso de la vivienda. En custodia compartida se computa a ambos progenitores y debe presentarse una única solicitud acordada. Las bases regulan también la falta de firma o documentación de uno de ellos. En determinados supuestos, el progenitor que cumple puede acceder al 50% de la cantidad correspondiente.

Los seis meses de plazo dependen de la situación de cada menor

El procedimiento establece seis meses de solicitud vinculados al hecho causante y a la publicación de la convocatoria. Para los acontecimientos anteriores a esa publicación, el cómputo parte del día siguiente a su difusión oficial. La fecha general del portal, 30 de junio de 2027, no sustituye ese plazo individual. La solicitud y los justificantes de gasto se presentan conjuntamente. Si hay varios menores, los desembolsos deben quedar individualizados. Un mismo recibo no permite atribuir dos veces el mismo gasto a solicitudes diferentes.

La convocatoria prevé 80.000 euros, con un máximo de 15.000 para 2026 y el resto para 2027, sujeto a disponibilidad presupuestaria. Atiende los expedientes completos por orden hasta agotar el crédito. Una petición incompleta puede retrasar su posición, aunque se haya iniciado antes. El Ayuntamiento prevé requerimientos de subsanación y un plazo máximo de resolución de seis meses desde la solicitud o su corrección. Si transcurre sin resolución, opera el silencio desestimatorio previsto en las bases. Las decisiones se publican por los canales municipales. La concesión tampoco permite superar el coste subvencionable mediante la acumulación de otras ayudas compatibles.