Multas de hasta 3.000 euros para los bares de Madrid que no controlen el ruido en sus terrazas

Salir a tomar algo en una terraza es casi un deporte nacional, sobre todo cuando el buen tiempo acompaña. Pero entre una silla que se arrastra, una mesa que golpea y una conversación que sube de volumen, el descanso del vecindario puede acabar pagando la ronda. La nueva Ordenanza de Terrazas de Madrid, en vigor desde el 1 de enero de 2026, pone el foco precisamente en ese equilibrio entre ocio y silencio.

La norma sustituye por completo a la regulación anterior, que databa de 2013. Bares y restaurantes tendrán que asumir más control sobre el ruido, la limpieza y el uso del espacio público. Y sí, también habrá multas de hasta 3.000 euros para quienes se lo tomen a la ligera.

¿Qué cambia con la nueva Ordenanza de Terrazas de Madrid?

La nueva regulación introduce un control más estricto sobre las terrazas de bares y restaurantes en Madrid. Su objetivo principal es proteger el descanso vecinal sin eliminar una parte muy importante de la vida urbana: sentarse al aire libre a comer, cenar o tomar algo.

La norma afecta especialmente a los establecimientos situados en zonas ambientalmente protegidas o con alta densidad de locales. En estos puntos, el Ayuntamiento podrá exigir medidas adicionales, como sensores acústicos conectados para medir los decibelios en tiempo real. Dicho de forma sencilla, estos dispositivos sirven para comprobar si el ruido se pasa de la raya.

Además, la ordenanza permite aplicar restricciones horarias más duras en lugares sensibles. Por ejemplo, cerca de hospitales o residencias de mayores, el cierre de los veladores podrá adelantarse a las 23:00 horas si los informes acústicos demuestran molestias persistentes.

Sensores acústicos, fundas en las patas y cero amplificación sonora

Uno de los cambios más llamativos es la posibilidad de obligar a instalar sensores de ruido en terrazas situadas en áreas saturadas. Estas zonas son espacios donde hay mucha concentración de locales o donde el impacto acústico ya preocupa especialmente. La idea es que el control no dependa solo de quejas, sino también de mediciones concretas.

La ordenanza también prohíbe cualquier sistema de amplificación sonora o audiovisual en los espacios exteriores. Esto incluye hilo musical, pantallas de televisión con sonido y actuaciones en directo. Vamos, que la terraza sigue siendo terraza, pero no una sala de conciertos improvisada.

Otra medida muy práctica afecta al mobiliario. Todas las mesas, sillas y taburetes autorizados deberán incorporar protecciones específicas, como fundas fonoabsorbentes eficaces en sus patas. Estas fundas sirven para amortiguar el ruido cuando los clientes o camareros mueven los elementos, ese clásico chirrido que a las doce de la noche no hace precisamente amigos en el edificio de al lado.

Qué obligaciones tendrán bares y restaurantes con el ruido y la limpieza

La nueva norma deja claro que el titular del bar o restaurante será el responsable legal de los niveles de ruido generados en su terraza. También deberá responder por el comportamiento cívico de sus clientes en la vía pública. Es decir, no basta con sacar las mesas y cruzar los dedos.

El montaje y desmontaje de las terrazas también tendrá que hacerse con cuidado. La ordenanza exige manipular mesas, sillas y taburetes evitando golpes, caídas o arrastres innecesarios que puedan alterar la tranquilidad del vecindario.

Además del ruido, la limpieza gana peso. Los hosteleros estarán obligados a mantener limpio el espacio ocupado por las mesas y también su entorno inmediato. No se trata solo de que la terraza funcione, sino de que no deje la calle hecha un cuadro al final del día.

Multas de hasta 3.000 euros y retirada definitiva del permiso

El régimen sancionador clasifica las infracciones como leves, graves o muy graves. Las multas pueden alcanzar los 3.000 euros, una cifra que convierte el ruido en un asunto bastante serio para cualquier negocio hostelero. La broma del arrastre de sillas, por tanto, puede salir cara.

La reincidencia también tendrá consecuencias importantes. Acumular dos faltas muy graves o tres infracciones de cualquier tipo en un periodo de dos años podrá provocar la revocación automática y definitiva del permiso de explotación de la terraza. Para verlo de un vistazo, estos son los puntos clave de la norma:

Medida Qué implica Entrada en vigor 1 de enero de 2026 Norma anterior Regulación de 2013, derogada por completo Sensores acústicos Podrán exigirse en zonas ambientalmente protegidas o de alta densidad de locales Horario en zonas sensibles Cierre de veladores desde las 23:00 horas si hay impacto acústico persistente Multas Hasta 3.000 euros Pérdida del permiso Dos faltas muy graves o tres infracciones de cualquier tipo en dos años

En los casos de molestias vecinales graves provocadas por incumplimientos continuados de los límites de ruido, la infracción podrá considerarse muy grave. Eso permitirá a las autoridades locales retirar las instalaciones de forma inmediata.

Cómo afecta la ordenanza al espacio peatonal y a las aceras

La reforma también ordena el uso físico de las aceras. Los hosteleros deberán respetar un itinerario peatonal accesible y libre de obstáculos, para que los viandantes puedan circular sin tener que esquivar mesas como si fuera una carrera de obstáculos.

Este corredor deberá permitir el paso de peatones, vehículos de servicios de emergencia y personas con movilidad reducida. La norma impide que las mesas invadan zonas consideradas prioritarias para el tránsito.

Otro punto importante es que el número de mesas, sillas y demás elementos instalados en la calle deberá coincidir exactamente con lo autorizado en la licencia. Si la licencia permite una cantidad concreta, no vale añadir alguna mesa de más porque parece que cabe. En materia administrativa, el parece que cabe suele acabar mal.

Qué pueden hacer los hosteleros para adaptarse a la nueva normativa

Para los bares y restaurantes, la clave estará en revisar la terraza como parte del negocio, no como un simple añadido exterior. La nueva ordenanza exige más planificación, más control y más responsabilidad diaria. Antes de que lleguen sanciones o quejas vecinales, estos pasos pueden ayudar a cumplir mejor la norma:

Revisar que mesas, sillas y taburetes incorporan protecciones fonoabsorbentes eficaces. Comprobar que no hay hilo musical, televisores con sonido ni actuaciones en directo en la terraza. Respetar el número exacto de elementos autorizado en la licencia. Mantener libre el itinerario peatonal accesible. Organizar el montaje y desmontaje evitando golpes, arrastres y caídas. Vigilar la limpieza del espacio ocupado y del entorno inmediato. Atender especialmente los horarios si el local está cerca de hospitales, residencias de mayores o zonas saturadas.

En consecuencia, la terraza deja de ser solo un espacio para aumentar mesas y pasa a ser una zona regulada con obligaciones concretas. Para el cliente quizá todo parezca igual, una silla, una mesa y algo fresco, pero para el hostelero la gestión será bastante más fina.

Una nueva etapa para las terrazas y el descanso vecinal

La Ordenanza de Terrazas de Madrid marca un cambio claro en la forma de entender el ocio al aire libre. No elimina las terrazas, pero sí exige que funcionen con más cuidado hacia quienes viven alrededor.

El reto será mantener ese punto de encuentro tan habitual en la ciudad sin convertirlo en una fuente constante de ruido. Por tanto, bares, restaurantes, clientes y vecinos quedan dentro de una misma ecuación: disfrutar de la calle, sí, pero sin que el descanso pague la cuenta.