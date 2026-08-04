Galicia espera nuevas noches de mar de Ardora y estas son las mejores condiciones para verlo

La bioluminiscencia ya se ha observado este julio en A Lanzada, pero su aparición depende de la oscuridad, el estado del mar y la concentración de microorganismos.

El mar de Ardora volvió a hacerse visible el 15 de julio de 2026 en la playa de A Lanzada, entre O Grove y Sanxenxo, donde las olas dejaron destellos azules durante la noche. La escena reactivó el interés por un fenómeno que suele concentrarse durante el verano, pero que no sigue un calendario fijo ni puede garantizarse en una playa concreta. Su aparición depende de la concentración de microorganismos, la temperatura del agua, el movimiento del mar y la oscuridad del entorno.

También conocido como ardentía, este episodio de bioluminiscencia se aprecia cuando el oleaje o el movimiento de una persona agita el agua y activa breves emisiones de luz. El resultado puede dibujar líneas azuladas en la rompiente, iluminar la espuma o dejar pequeños destellos alrededor de los pies. Galicia reúne varios de los enclaves citados habitualmente entre las playas bioluminiscentes de España, aunque acudir en una fecha favorable no asegura que el mar vaya a brillar.

Qué provoca el brillo azul del mar de Ardora

El resplandor está relacionado con microorganismos marinos capaces de producir luz. La Xunta de Galicia identifica a Noctiluca scintillans como uno de los dinoflagelados responsables del mar de Ardora y destaca su característica luminiscencia azulada durante las noches de verano. El Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC también vincula estas proliferaciones, generalmente asociadas a esta especie aunque no exclusivamente, con la oceanografía y el ciclo estacional del fitoplancton.

La luz se hace visible cuando el agua se agita. El rompimiento de las olas, la estela de una embarcación o un movimiento suave en la orilla pueden activar los destellos si existe una concentración suficiente de organismos. Por ese motivo, el mar puede parecer completamente oscuro durante varios minutos y encenderse de forma repentina con una ola. La intensidad tampoco es constante: puede limitarse a puntos aislados de la espuma o extenderse por una franja amplia del arenal.

Cuándo se ve mejor la bioluminiscencia en las playas gallegas

La temporada con más posibilidades suele situarse entre junio y septiembre, cuando las temperaturas son más altas y aumenta la presencia de estos microorganismos. No existe una fecha exacta ni una previsión que garantice el fenómeno, por lo que las condiciones de la noche resultan tan importantes como el lugar escogido. Para mejorar la visibilidad, interesa que coincidan varios factores:

Noche sin luna llena o con muy poca iluminación natural.

Playa alejada de farolas, paseos marítimos y otros focos intensos.

Cielo despejado y tiempo suficiente para que la vista se adapte a la oscuridad.

Mar sin temporal, pero con movimiento suficiente para agitar el agua en la orilla.

La recomendación es esperar hasta que haya anochecido por completo y evitar linternas, flashes o la luz directa del móvil. Una fuente luminosa cercana reduce el contraste y puede hacer que el resplandor pase desapercibido, incluso cuando está presente. También hay que asumir que las condiciones pueden cambiar de una noche a otra: una playa que brilló el día anterior puede no mostrar actividad al siguiente, mientras otro arenal cercano sí registra destellos.

Dónde buscar el mar de Ardora en Galicia este verano

A Lanzada ha sido uno de los puntos donde el fenómeno se ha observado en julio de 2026. La Costa da Morte concentra, además, algunos de los arenales más vinculados a estas apariciones, como Carnota, Nemiña, Balarés, Rebordelo, Estorde y O Rostro. La información facilitada también menciona la playa de As Catedrais, en Lugo. Ninguna localización ofrece una garantía, pero los espacios con poca contaminación lumínica permiten detectar con mayor facilidad cualquier brillo en la rompiente.

Quienes organicen una escapada pueden llegar antes del ocaso para reconocer el acceso, localizar una zona oscura y esperar sin necesidad de entrar en el agua. La ruta también puede combinarse con otras playas del norte, aunque durante la observación nocturna debe elegirse un punto seguro y con visibilidad de la orilla. Cambiar de arenal después de varios minutos sin actividad puede ser una opción, pero recorrer largas distancias tampoco asegura encontrar el fenómeno esa misma noche.

Cómo observarlo sin perder el fenómeno ni alterar la playa

La forma más sencilla de buscar el mar de Ardora consiste en mirar la zona donde rompen las olas. Si hay microorganismos suficientes, el movimiento natural del agua puede revelar líneas o puntos azulados. También puede apreciarse al mover suavemente el agua con los pies o las manos desde la orilla, sin que sea necesario adentrarse en el mar. Mantener apagadas las luces permite que los ojos se adapten y mejora la percepción de los destellos más débiles.

El carácter imprevisible forma parte de la experiencia, pero no justifica alterar el entorno para provocar más luz. Es preferible no remover el fondo, no abandonar residuos y evitar molestias innecesarias en el arenal. Las fotografías difundidas cada verano han aumentado la popularidad del fenómeno, aunque su intensidad real varía según la concentración de microorganismos y el estado del mar.

La explicación científica puede ampliarse en el recurso oficial de la Xunta sobre Noctiluca scintillans.