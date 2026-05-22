La piscina más grande de Europa que parece trasladarte a las Maldivas está en un pueblo de España

Hay piscinas que parecen pensadas para una foto rápida y otras que directamente obligan a mirar dos veces. Esta última categoría encaja bastante bien con la enorme laguna artificial situada en Torre-Pacheco, Murcia. No está en Punta Cana, ni en Mauricio, ni en una gran ciudad con rascacielos de postal: está cerca de la pedanía de Santa Bárbara. La piscina alcanza los 15.000 metros cuadrados, es decir, 1,5 hectáreas, una cifra que ya suena más a lago que a chapuzón de domingo.

Forma parte del complejo Santa Rosalía Lake & Life Resort, un proyecto de unas 70 hectáreas situado a cuatro kilómetros del mar Menor. Y sí, en plena Región de Murcia hay un oasis de aguas turquesas que parece sacado de un resort caribeño, pero sin salir de España.

¿Dónde está la piscina más grande de Europa?

La piscina se encuentra a las afueras del municipio de Torre-Pacheco, en Murcia, cerca de la pedanía de Santa Bárbara. Según la información aportada, está considerada la piscina de mayor tamaño de Europa, con una superficie de 15.000 metros cuadrados.

Este espacio forma parte de Santa Rosalía Lake & Life Resort, una urbanización moderna que se extiende sobre unas 70 hectáreas. Dentro de ese proyecto se encuentra The Lake, la gran laguna artificial que se ha convertido en el elemento más llamativo del complejo.

Por qué The Lake llama tanto la atención en Torre-Pacheco

The Lake no destaca solo por su tamaño, aunque esos 15.000 metros cuadrados ya son una carta de presentación bastante contundente. También lo hace por su aspecto: aguas cristalinas, palmeras y zonas verdes que contrastan con el entorno árido de la zona.

La piscina utiliza tecnología Crystal Lagoons, presentada como el sistema que permite mantener el agua muy cristalina y con una calidad elevada. Dicho de forma sencilla, es la parte técnica que ayuda a que la laguna tenga ese aspecto limpio y turquesa que tanto sorprende a quienes llegan al complejo.

Qué tiene este resort de Murcia además de la gran laguna

El Santa Rosalía Lake & Life Resort no se limita a la piscina. El proyecto incluye villas, zonas con vegetación, un mini-golf y un beach club, de esos espacios que buscan dar ambiente de vacaciones aunque uno esté en mitad de una urbanización.

La comparación con destinos como las Maldivas aparece por el tipo de entorno que se ha creado: agua clara, vegetación y una estética de oasis. Vamos, que no es precisamente la típica piscina municipal donde uno pelea por un hueco de sombra con la toalla.

Cómo llegar desde la ciudad de Murcia hasta Santa Rosalía Lake & Life Resort

El complejo está situado a unos 40 minutos por carretera desde la ciudad de Murcia. La ruta indicada parte de la capital provincial y enlaza varias vías hasta llegar al resort, situado en el entorno de Torre-Pacheco. Para orientarse, el trayecto descrito sigue este recorrido:

Salir desde Murcia por la A-30. Tomar después el desvío por la RM-19. Antes de llegar al municipio de San Javier, incorporarse a la AP-7. Continuar finalmente por la R-F30 hasta llegar al resort.

Por lo tanto, el acceso se plantea como un desplazamiento por carretera desde Murcia capital. No es una ruta costera pura, aunque el complejo se encuentra a cuatro kilómetros del mar Menor.

Qué conviene saber antes de pensar en este oasis murciano

Lo principal es ubicar bien el lugar: no se trata de una piscina aislada, sino de una laguna integrada dentro del complejo Santa Rosalía Lake & Life Resort. También conviene recordar sus cifras clave, porque son las que explican buena parte de su impacto visual: 15.000 metros cuadrados de lámina de agua, 1,5 hectáreas de extensión y un resort de unas 70 hectáreas.

Además, su atractivo está precisamente en esa mezcla poco habitual: una gran piscina de aguas turquesas, zonas verdes, palmeras, mini-golf y beach club en Torre-Pacheco. En consecuencia, esta laguna artificial se ha convertido en uno de los proyectos más peculiares del continente y en una de esas rarezas que hacen que Murcia aparezca en el mapa por algo más que el sol y el calor.