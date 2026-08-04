El eclipse total del 12 agosto de 2026 se prepara con conciertos, talleres y observaciones en más de 380 puntos por toda España

Observatorios, ayuntamientos y espacios naturales organizan actividades divulgativas, retransmisiones y zonas preparadas para contemplar el fenómeno con seguridad.

España se prepara para vivir el miércoles 12 de agosto de 2026 un eclipse total de Sol que atravesará la Península Ibérica de oeste a este. El fenómeno se producirá durante el atardecer y obligará a buscar lugares con el horizonte occidental despejado, especialmente en las provincias situadas dentro de la franja de totalidad.

El Instituto Geográfico Nacional señala que será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. La franja completa pasará por numerosas capitales, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Guadalajara, Zaragoza, Valencia, Castellón y Palma. En el resto de España se observará como eclipse parcial.

Observatorios y ayuntamientos organizan actividades especiales

Observatorios, instituciones científicas y administraciones locales han preparado retransmisiones, charlas, talleres y encuentros públicos. La información facilitada cifra en más de 380 los lugares recomendados o acondicionados para seguir el eclipse, entre miradores, explanadas, recintos municipales y espacios naturales.

Uno de los enclaves de referencia será el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Desde sus instalaciones se realizará un seguimiento científico del fenómeno con la participación de especialistas vinculados al Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Agencia Espacial Española.

Los asistentes deberán planificar el desplazamiento con tiempo. El IGN recomienda evitar los lugares con edificios, árboles, montañas u otros elementos que puedan bloquear la puesta de Sol. La baja altura del astro será uno de los principales condicionantes del eclipse de 2026.

El interés por el fenómeno también ha impulsado la venta de gafas homologadas para eclipses, diseñadas específicamente para la observación directa del Sol. No deben confundirse con unas gafas de sol convencionales, aunque sus cristales sean muy oscuros.

Navarra habilita 20 puntos con más de 42.000 plazas

Navarra contará con una de las programaciones públicas más amplias. El Gobierno foral ha organizado 20 puntos oficiales de observación que suman más de 42.000 plazas. Los recintos ofrecerán diferentes servicios para ordenar la llegada de visitantes y facilitar una observación segura.

La programación incluirá charlas científicas, propuestas infantiles, talleres artísticos, conciertos y espectáculos de calle. Algunas actividades se prolongarán durante la noche para observar las Perseidas, cuya máxima actividad se produce en fechas próximas al eclipse.

Los espacios habilitados dispondrán, según cada ubicación, de aparcamientos, aseos, puntos de información, restauración, agua, zonas de sombra y asistencia sanitaria. Los aforos estarán controlados para evitar concentraciones superiores a la capacidad de cada recinto.

Esta organización forma parte de la coordinación institucional activada ante los tres fenómenos astronómicos que serán visibles desde España entre 2026 y 2028. En este mismo medio, ya explicó el plan aprobado para los eclipses, que contempla medidas relacionadas con la movilidad, la seguridad y la divulgación científica.

Zaragoza tendrá un minuto y 23 segundos de totalidad

Zaragoza será una de las ciudades españolas situadas dentro de la franja de totalidad. El eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 19:35 horas y la ocultación completa se iniciará sobre las 20:29 horas. El máximo llegará alrededor de las 20:30 horas.

La fase total durará aproximadamente un minuto y 23 segundos. Durante ese intervalo, la Luna cubrirá completamente el disco solar. El Ayuntamiento recomienda llegar con antelación y elegir espacios sin árboles, edificios o montañas que bloqueen la visión hacia el oeste.

La ciudad prepara un dispositivo específico de seguridad, movilidad, limpieza y atención turística. Entre las medidas anunciadas se encuentran controles de aforo en determinados espacios, limitaciones de velocidad y una programación cultural en la plaza del Pilar entre los días 10 y 12 de agosto.

Quienes no puedan desplazarse tendrán la posibilidad de seguir retransmisiones oficiales. También podrán consultar el visualizador del IGN para conocer la hora, duración y porcentaje de oscurecimiento previsto en cada municipio.

El eclipse de 2026 será el primero de una serie excepcional. El siguiente llegará el 2 de agosto de 2027 y será especialmente visible desde el sur peninsular. La totalidad del eclipse de 2027 alcanzará zonas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceuta y Melilla.

Cómo observar el eclipse sin poner en riesgo la vista

Durante todas las fases parciales será imprescindible emplear gafas de observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados y filtros fabricados en casa no protegen frente a la radiación solar.

Las gafas homologadas solo podrán retirarse durante la fase de totalidad y exclusivamente en las localidades donde el Sol quede completamente cubierto. Deberán colocarse nuevamente en cuanto reaparezca cualquier parte brillante del disco solar.

Las cámaras, telescopios y prismáticos necesitan filtros solares específicos instalados en la parte frontal. Mirar a través de estos instrumentos utilizando únicamente gafas para eclipses resulta peligroso, ya que las lentes concentran la radiación.

El IGN recomienda revisar las gafas antes de utilizarlas y desecharlas cuando presenten arañazos, perforaciones o daños. Los menores deben observar el fenómeno bajo la supervisión de una persona adulta.

La previsión meteorológica también determinará qué lugares presentan mejores condiciones. Los datos históricos de la AEMET muestran diferencias importantes en la frecuencia de cielos despejados entre el norte, el interior y el este peninsular durante las horas próximas al eclipse. La predicción concreta deberá consultarse durante los días anteriores.