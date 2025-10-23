Leroy Merlin busca cubrir 539 plazas vacantes para sus tiendas: contrato indefinido y desde 1.367 euros mensuales

Leroy Merlin afronta el cierre de octubre con 539 vacantes activas para reforzar sus tiendas y áreas de proyectos en España. La compañía incorpora perfiles de venta, logística y asesoría técnica (cocinas y carpintería exterior), además de posiciones de responsabilidad en tienda. Predominan los contratos indefinidos y a jornada completa (40 h) con turnos rotativos, aunque también hay opciones parciales de 20, 30 y 32 horas según centro.

El salario base se rige por el convenio de grandes almacenes: 1.367 euros/mes a 40 horas para personal base, con progresión mediante pluses y evolución interna. Entre las ubicaciones con procesos abiertos destacan Figueres, Majadahonda, Nuevos Ministerios (Madrid), Talavera de la Reina, Platja d’Aro, Roda de Berà, Aldaia, Finestrat, Mijas, Burjassot, Xàtiva, Cartagena, Vitoria, Aranjuez, Rivas y Alboraya, entre otras muchas. En esta noticia te damos los pasos para conocer las vacantes y los pasos para enviar el currículum.

Leroy Merlin abre procesos de selección para trabajar en sus tiendas: requisitos y puestos de trabajo

Dentro de la bolsa de 539 puestos, sobresalen las plazas indefinidas de 40 horas en áreas de Ferretería, Iluminación, Sanitario, Electricidad/Fontanería/Calor, Jardín y Logística, además de Asesoría de Proyectos en Cocinas y Madera (carpintería exterior). También hay sustituciones para reforzar campaña y vacantes parciales (20–32 h) con turnos rotativos o horario partido.

Los procesos se distribuyen por varias comunidades: Cataluña (Figueres, Platja d’Aro, Roda de Berà), Comunidad de Madrid (Majadahonda, Nuevos Ministerios, Rivas), Comunidad Valenciana (Aldaia, Finestrat, Burjassot, Xàtiva, Alboraya), Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina), País Vasco (Vitoria) y Región de Murcia (Cartagena), entre otras.

¿Cuáles son los requisitos a tener en cuenta por Leroy Merlin?

Formación: no se exigen estudios superiores; se valora afinidad con bricolaje/hogar.

Experiencia: deseable en venta, atención al cliente o logística; no imprescindible.

Disponibilidad: turnos rotativos y fines de semana según centro.

Competencias: orientación al cliente y al resultado, trabajo en equipo, herramientas digitales básicas.

Idiomas: en algunos centros (p. ej., Finestrat) se requiere inglés para Iluminación.

Retribución: desde 1.367 €/mes a 40 h según convenio, con mejora por pluses y progresión.

Cómo enviar el currículum

La inscripción se realiza a través del portal de empleo de Leroy Merlin, en el apartado “Jobs”. Allí se pueden filtrar las vacantes por ubicación, puesto, departamento o tipo de contrato (por ejemplo, indefinido o parcial). Tras revisar condiciones (jornada 40 h / 32 h / 30 h / 20 h, turnos, requisitos específicos), hay que pulsar “Enviar solicitud” y completar el formulario. También está disponible “Apply with LinkedIn” para candidaturas con el perfil profesional.