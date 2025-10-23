Abierto el plazo para solicitar hasta 500 euros de ayuda por hijo: formulario disponible en este municipio

Ya está activa una ayuda directa para familias con hijos/as nacidos/as o adoptados/as entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025 de hasta 500 € por cada menor para sufragar productos y artículos de primera infancia. El pago se realiza por transferencia bancaria una vez justificados los gastos con facturas. La medida nace con un objetivo claro: fomentar la natalidad y luchar contra el despoblamiento de este municipio, apoyando los primeros gastos de crianza. Si has sido madre o padre en 2025 o has adoptado, y eres residente en esta localidad gallega, esta ayuda puede ser tuya. Toda la información la tienes en esta noticia.

Requisitos, documentación y cómo presentarla para beneficiarte de la ayuda 2025

¿Qué es necesario para poder solicitar estas ayudas por hijos? Si cumples con los siguientes requisitos, entonces ya juegas con ventaja:

Residencia habitual en Folgoso do Courel (Lugo, Galicia) al menos 6 meses antes del nacimiento o adopción (empadronamiento efectivo).

El/la menor debe estar empadronado/a en el municipio.

Compromiso de mantener el empadronamiento durante 3 años desde el nacimiento o adopción.

Residencia efectiva de la unidad familiar en el municipio.

Todos los miembros al corriente con Hacienda, Seguridad Social y el Ayuntamiento.

No tener subvenciones pendientes de justificar ni estar incurso/a en prohibiciones para obtener ayudas.

Nada más. Si te reconoces en esta breve lista, el siguiente paso es reunir la documentación y presentar la solicitud en plazo.

El expediente puede registrarse en el Ayuntamiento de Folgoso do Courel dentro del plazo indicado (y, para nacimientos/adopciones de noviembre o diciembre, hasta el 31/01/2026). Tras la validación, se practicará el abono por transferencia. De un vistazo, estos son los documentos habituales y para qué sirven:

Documento Finalidad administrativa Solicitud debidamente cumplimentada Registrar la petición de subvención Certificado de empadronamiento de la persona solicitante y del menor Acreditar residencia y empadronamiento Fotocopia del DNI de los mayores de edad de la unidad familiar Acreditar identidad Libro de familia y, en su caso, sentencia de separación/divorcio y convenio regulador Acreditar filiación y situación familiar Declaración responsable sobre otras ayudas solicitadas o recibidas Evitar duplicidades de financiación Compromiso de empadronamiento durante 3 años Garantizar la permanencia en el municipio Compromiso de devolución si se incumplen los requisitos Asegurar el reintegro en caso de incumplimiento Declaración responsable de estar al corriente en obligaciones tributarias y de no estar incurso/a en prohibiciones Verificar la elegibilidad legal Datos bancarios certificados Permitir la transferencia de la ayuda Facturas de gastos subvencionables (productos para infancia) Justificar el destino de la subvención Otros documentos requeridos por el Concello Completar el expediente según proceda

Conserva originales y copias de todas las facturas y justificantes. Facilitará la tramitación y el pago.

Cómo y cuándo solicitarla en Folgoso do Courel

Desde el 13 de octubre de 2025 puedes presentar la solicitud; el plazo ordinario concluye el 14 de noviembre de 2025. Si el nacimiento o la adopción se produce en noviembre o diciembre, podrás pedirla hasta el 31 de enero de 2026. La cuantía es de hasta 500 € por hijo/a (se computa por menor), condicionada a la verificación de requisitos y a la justificación del gasto mediante facturas de productos de primera infancia. Bien, estos son los lugares de presentación de solicitudes:

Registro General del Ayuntamiento de Folgoso do Courel.

Oficinas de Correos para Registro de documentos.

Registros de Ventanilla Única en el Territorio Nacional.

La tramitación online de esta ayuda por nacimiento o adopción, se llevará a cabo por la web del Ayuntamiento. No obstante, puedes consultar al detalle toda la información en el BOP de Lugo.

Una vez registrada la solicitud, Servicios Sociales e Intervención emitirán informe y la Alcaldía resolverá. El plazo máximo para resolver es de un mes desde la presentación. Si no hay resolución en plazo, la solicitud se entiende desestimada (silencio administrativo).

Por qué esta ayuda importa: crianza más fácil y arraigo en el territorio

La llegada de un bebé implica gastos inmediatos, pañales, cuna, silla para el coche, textil, cuidados. Esta ayuda es una inyección directa para aliviar ese primer desembolso. Además, al exigir empadronamiento previo y compromiso de permanencia, el Ayuntamiento impulsa el arraigo de las familias y combate el despoblamiento. Si vives de forma efectiva en Folgoso do Courel y has ampliado la familia en 2025, estás a un trámite de convertir tus facturas en apoyo real para la crianza.