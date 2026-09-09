Doce comunidades permiten deducir gastos escolares en 2026 y Madrid llega a 1.031 euros por hijo

Las rebajas autonómicas cubren libros, material, uniformes, idiomas o escolaridad, aunque cada territorio fija sus propios límites y requisitos.

Las familias que paguen gastos educativos durante 2026 podrán recuperar una parte en la declaración correspondiente a ese ejercicio. La posibilidad existe en doce comunidades, según una guía sobre gastos escolares actualizada por la OCU el 21 de agosto de 2026. La organización sitúa el gasto escolar medio cerca de 2.500 euros y calcula unos 500 euros para equipar a cada menor. Guardar las facturas desde septiembre puede evitar perder una deducción.

Las deducciones escolares cambian mucho según la comunidad autónoma

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia incluyen alguna rebaja por gastos escolares. No todas cubren los mismos conceptos. Algunas se centran en libros y material. Otras aceptan uniformes, idiomas, refuerzo, comedor, transporte o escolaridad. Estas ventajas forman parte de las deducciones autonómicas de la Renta.

Comunidad Gastos principales Límite destacado Andalucía Idiomas e informática 15%, hasta 150 euros por descendiente Aragón Libros, material y clases de apoyo Hasta 300 euros por hijo en determinados casos Asturias Libros y material de Primaria y ESO Hasta 150 euros por hijo Baleares Libros e idiomas Hasta 350 euros en libros para ciertos colectivos Canarias Material, libros, uniforme, transporte, comedor y refuerzo 133 euros por el primer descendiente y 66 adicionales por cada uno de los restantes Cantabria Libros e idiomas Hasta 200 euros por unidad familiar Comunidad Valenciana Material escolar para desempleados inscritos 110 euros por hijo Castilla-La Mancha Libros, idiomas, apoyo y determinados gastos tecnológicos o de residencia Hasta 300 euros por hijo Extremadura Material escolar 15 euros por descendiente Galicia Libros y material 15%, hasta 105 euros por descendiente Madrid Vestuario, idiomas y escolaridad Hasta 1.031 euros por hijo en el primer ciclo de Infantil Murcia Libros, material e idiomas 120 euros por material y hasta 300 euros por idiomas

Los importes de la tabla son topes, no cantidades automáticas. El ahorro depende del gasto acreditado, el porcentaje permitido, los ingresos familiares y la modalidad de tributación. También influye quién pagó realmente la factura. Cuando ambos progenitores tienen derecho y presentan declaraciones individuales, varias comunidades obligan a repartir la deducción.

Madrid alcanza 1.031 euros y las islas amplían la rebaja por estudiar fuera

La deducción por gastos educativos en Madrid alcanza el 5% del vestuario de uso exclusivamente escolar. También permite deducir el 15% de la enseñanza de idiomas o la escolaridad. El límite es de 412,40 euros cuando se aplican vestuario, idiomas o ambos. Sube a 927,90 euros si se incluyen gastos de escolaridad. Para menores del primer ciclo de Educación Infantil puede alcanzar 1.031 euros por descendiente.

Baleares permite deducir hasta 220 euros en libros, cantidad que sube a 350 euros para determinados contribuyentes. También contempla 110 euros por idiomas. Además, puede aplicar 1.800 euros por descendientes que cursen ciertos estudios superiores fuera de su isla. Canarias prevé hasta 1.920 euros para determinados estudiantes desplazados fuera de la isla. Estas ventajas son distintas de los gastos habituales de la vuelta al colegio. Por ello, interesa conocer la diferencia entre deducir y desgravar antes de calcular el ahorro.

Facturas, pagos bancarios e ingresos determinan el derecho a deducir

El justificante del gasto es esencial. Galicia exige factura y pago bancario o electrónico. Aragón excluye los pagos en efectivo para sus deducciones escolares. Cantabria tampoco admite el efectivo. Las becas y ayudas públicas que financien los mismos conceptos suelen restarse de la base o del importe deducible. Una familia no puede deducir dos veces un gasto cubierto por una subvención.

Los límites de renta varían de forma notable. La deducción andaluza por educación permite restar el 15% de los gastos de idiomas e informática, con un máximo de 150 euros. Las bases imponibles no pueden superar 80.000 euros en declaración individual ni 100.000 euros en conjunta. La Comunidad Valenciana exige que el contribuyente haya estado desempleado e inscrito como demandante de empleo. Estos requisitos deben analizarse junto con otros beneficios fiscales por hijos.

Qué deben hacer las familias antes de declarar el ejercicio 2026

Los padres deben conservar facturas completas, recibos, extractos bancarios y documentos que identifiquen al alumno y el concepto pagado. También deben separar los gastos deducibles de las compras excluidas por la norma. Aragón no considera material escolar las tabletas u ordenadores. Existe una excepción cuando el centro utiliza exclusivamente contenidos curriculares digitales. El uniforme debe ser de uso exclusivamente escolar cuando la comunidad lo exija.

Antes de confirmar el borrador, será necesario consultar la regulación vigente de la comunidad de residencia. También habrá que comprobar que las ayudas recibidas se han descontado correctamente. El programa de Renta puede no incorporar todos los datos educativos de forma automática. Una omisión puede reducir la devolución o aumentar el resultado a pagar. Cuando el fallo se descubre después, existen procedimientos para corregir errores en la Renta.