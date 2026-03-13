Hasta 25.000 euros y transporte gratis para los jóvenes que entreguen su carnet de conducir: una fórmula que ya está activa en este país

La medida, en marcha desde principios de 2026, ofrece pagos anuales y transporte público gratis a menores de 30 años que cumplan varios requisitos. El objetivo es aliviar el tráfico, aunque ya ha despertado dudas sobre su efecto real.

Malta ha puesto en marcha una fórmula poco habitual para intentar reducir los atascos: pagar hasta 25.000 euros a quienes renuncien temporalmente a conducir. La iniciativa, anunciada en abril de 2025, ya está activa y ha abierto un debate sobre si realmente servirá para sacar coches de la carretera.

Quién puede pedir los 25.000 euros por dejar el carnet en Malta

La medida está pensada para personas menores de 30 años que hayan vivido en la isla al menos siete años, tengan el permiso de conducir B y no hayan tenido la licencia retirada en los últimos doce meses.

Además, el carnet debe haber sido expedido por un país de la Unión Europea. Por tanto, no basta con ser joven: también hay que cumplir unas condiciones muy concretas de residencia y validez del permiso.

Cómo se cobra esta medida para reducir el tráfico y qué ocurre después

El incentivo económico se abonará en cinco pagos anuales hasta completar los 25.000 euros. Durante ese periodo, los beneficiarios también podrán utilizar gratis el transporte público, un apoyo añadido con el que Malta busca restar presión al uso del coche privado.

¿Y qué ocurre cuando terminan esos cinco años? Quienes quieran recuperar su permiso deberán realizar 15 horas de clases de conducción en una autoescuela autorizada. Es decir, la renuncia no es definitiva, pero tampoco sale gratis volver al volante.

Las primeras solicitudes y las dudas sobre si reducirá los atascos

Según el ministro de Transporte, Chris Bonett, al menos 100 jóvenes ya han entregado su carnet y las solicitudes han superado el 50% del presupuesto reservado. Sin embargo, el debate ya está sobre la mesa.

Varios testimonios anónimos recogidos en Malta apuntan a que algunos solicitantes apenas usaban el coche. Unos aseguran que no habían conducido nunca y otros admiten hacerlo una vez cada tres meses. De ahí que surja la gran duda: ¿se reducirá de verdad el tráfico o solo se premiará a quienes casi no circulaban?

Las cifras oficiales reflejan, en cualquier caso, la dimensión del problema. Según la Autoridad de Estadísticas de Malta, en el último trimestre de 2025 se registraron 3.265 vehículos nuevos, lo que equivale a 35 coches más cada día. A cierre de 2025 había 457.403 vehículos registrados, una cifra especialmente alta para una población que supera los 570.000 habitantes.